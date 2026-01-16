HOYSuscripcion LR Focus

Superan a Perú y Brasil: top 3 países de Sudamérica con la economía más estable en 2026, según J.P. Morgan

Venezuela se presenta con el puntaje más preocupante de la lista, lo que refleja su alta inestabilidad y bajo atractivo para la inversión extranjera.

Este estudio de J.P. Morgan revela la estabilidad económica de los países de Sudamérica en 2026, crucial para inversores.
Este estudio de J.P. Morgan revela la estabilidad económica de los países de Sudamérica en 2026, crucial para inversores.

El Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI) de J.P. Morgan compartió un importante estudio en 2026 que otorga puntajes a los países de Sudamérica para determinar cuál es el de mayor estabilidad y el que menor riesgo representa, datos fundamentales para visitantes, trabajadores e inversores.

En ese sentido, el estudio destaca a tres países de la región con un puntaje óptimo, por debajo de los 100 puntos básicos frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Cabe destacar que estas regiones conservan sus puestos también a nivel de América Latina.

Los 3 países con la economía más estable de Sudamérica en 2026

De acuerdo con el estudio de J.P. Morgan, el cuadro de los países, con sus respectivos puntajes, que cuentan con menor riesgo y las economías más estables de América del Sur son:

PaísPuntaje
Uruguay66
Chile89
Paraguay97
Perú133
Brasil195
Colombia280
Ecuador482
Argentina557
Bolivia670
Venezuela12.674

La cifra de Caracas, como se demuestra en el listado, supera por más del 192% al puntaje obtenido por Uruguay. Cabe resaltar que, a nivel de Latinoamérica, el país caribeño mantiene el último puesto.

¿Qué es el EMBI?

El EMBI funciona como un termómetro de credibilidad internacional, determinando el interés adicional que un país en vías de desarrollo debe prometer para competir con la estabilidad garantizada de la deuda norteamericana. En esencia, este diferencial traduce el sentimiento del mercado financiero en cifras: una reducción en el índice valida la solidez de las políticas internas y abarata significativamente el costo del crédito para la nación.

Por el contrario, un margen elevado actúa como una señal de alerta ante posibles desequilibrios, obligando al Estado a pagar un "peaje" financiero más alto que drena recursos públicos y limita la llegada de inversión extranjera.

En ese sentido, de acuerdo con el economista Roberto Carlos Cordova García, según explicó en una publicación a través de su cuenta oficial de Instagram, "—el EMBI— sirve como referencia para evaluar el riesgo de inversión en deuda soberana de países en desarrollo, indicando la prima que los inversores exigen por el riesgo de incumplimiento".

