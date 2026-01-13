El Banco Mundial publicó las 'Perspectivas económicas mundiales', que contienen sus proyecciones para 2026. En Sudamérica, una economía podría registrar un crecimiento que ronda el 4% e incluso podría repetir este rendimiento el próximo año. Aunque se encuentra ligeramente por debajo de la República Dominicana, que sería el país con la tasa más alta para este período (4,5%).

En América Latina, se registró una desaceleración en el segundo semestre de 2025, en un contexto de elevada incertidumbre global y una demanda interna moderada. Las exportaciones se mantuvieron resilientes durante 2025, a pesar de las elevadas tensiones comerciales mundiales. Adicionalmente, la inflación se ha mantenido estable en gran parte del continente, aunque aún se sitúa por encima de las metas de los bancos centrales en algunos países.

¿Qué país de Sudamérica liderará el crecimiento económico en 2026?

El Banco Mundial estimó que el crecimiento de Argentina se moderará al 4% en 2026, aunque esta cifra es 0,5 puntos porcentuales menos que lo proyectado en junio de 2025. La incertidumbre en la política interna a finales del año pasado provocó episodios de presión cambiaria, lo que generó aumentos en las tasas de interés del mercado que afectarían la demanda interna y el crecimiento este año.

Argentina lidera el crecimiento en la primera y segunda parte del 2025. Foto: Banco Mundial

Además, el apoyo de Estados Unidos, que incluye la provisión de líneas de swap, ayudó a estabilizar las condiciones financieras del país sudamericano. Se considera que la transición a una banda cambiaria, que comenzó en abril de 2025, aumentará la flexibilidad cambiaria.

El organismo resaltó que la implementación de las reglas fiscales ha sido más exitosa en los últimos años, lo que refleja un mayor compromiso de las autoridades. Esto se ha traducido en superávits fiscales primarios desde principios de 2024 y menores costos de endeudamiento para el gobierno argentino de Javier Milei.

¿Cuáles son los riesgos que advierte el Banco Mundial para América Latina?

El Banco Mundial señaló que un riesgo es la intensificación de las barreras comerciales, aunque se contempla un factor que se ha moderado en los últimos meses. De todos modos, nuevos aumentos arancelarios o un resultado restrictivo del comercio en la revisión del T-MEC en 2026 afectarían la actividad regional.

En consecuencia, las restricciones más elevadas de lo previsto y la persistente incertidumbre global podrían afectar la demanda externa al frenar el crecimiento de los principales socios comerciales, lo que reduciría aún más la inversión y las exportaciones regionales.

A su vez, un crecimiento mundial menor de lo previsto también podría provocar una caída pronunciada de las cotizaciones de las materias primas. La disminución de los precios de las principales exportaciones regionales afectaría los ingresos fiscales y los saldos externos.

El organismo internacional hizo énfasis en los elevados niveles de deuda pública en varias economías, que exponen a la región a cambios repentinos en las condiciones financieras globales. Los persistentes déficits en cuenta corriente subrayan la dependencia de la región del financiamiento externo.

Por último, los sectores agrícola, pesquero y energético son vulnerables a fenómenos meteorológicos extremos. Los desastres naturales, como inundaciones y tormentas, podrían ejercer una gran presión sobre las economías menos desarrolladas y exacerbar las deficiencias preexistentes en la infraestructura.