Este estadio cuenta con iluminación LED en el techo y fue diseñado por una empresa australiana. | Difusión

Durante varias décadas del siglo XX, el Maracaná en Brasil era considerado el estadio con la mayor capacidad de asistencia en un solo partido en el mundo. En 1950, en el encuentro entre Brasil y Uruguay durante la Copa del Mundo, el estadio recibió casi 200.000 personas, gracias al aprovechamiento de las áreas en el techo y los espacios para estar de pie alrededor de las gradas.

Sin embargo, con el paso del tiempo y los cambios en las normativas de seguridad, así como en la organización de eventos deportivos internacionales, estas zonas en la azotea fueron eliminadas, siendo reemplazadas por asientos fijos y más seguros. En particular, después de las remodelaciones realizadas para el Mundial de 2014, la capacidad del Maracaná se redujo a los 78.838 asientos que tiene actualmente.

A partir de este momento, el concepto de “estadio más grande del mundo” dejó de medirse por la cantidad máxima de personas presentes en un evento, y comenzó a basarse en la capacidad estándar del estadio, lo que marcó el inicio de la era de los megaestadios modernos, más polivalentes, seguros y sostenibles.

¿Cuál es el estadio más grande del mundo actualmente?

Inaugurado en febrero de 2020 en el lugar donde estaba el antiguo Estadio Sardar Patel, el Estadio Narendra Modi, ubicado en India, se ha convertido en el más grande del mundo en cuanto a capacidad de asientos con 132.000 espectadores, y es ahora un emblema del cricket en ese país. Es propiedad de la Asociación de Críquet de Gujarat y es sede de partidos internacionales de Test, ODI, T20 y de la famosa liga IPL.

Con una inversión aproximada de 100 millones de dólares para su construcción, el estadio cuenta con un diseño circular y asientos en tonos de azul y azafrán, que reflejan los colores tradicionales del equipo nacional de cricket de India. Además, ofrece una visibilidad excelente desde cualquier ubicación dentro del estadio. La estructura está equipada con 76 accesos y un sistema de iluminación LED instalado en el techo, que reemplaza las antiguas farolas, mejorando tanto la experiencia de los espectadores como la eficiencia operativa del lugar.

Un recinto que busca convertirse en el líder mundial en deportes

En marzo de 2023, los primeros ministros de India y Australia aprovecharon un partido de prueba de críquet en Ahmedabad para celebrar el fortalecimiento de los lazos comerciales entre ambos países. Lo que realmente hizo especial ese día fue el estadio: el Narendra Modi, el más grande del mundo, cuyo diseño estuvo a cargo de la empresa australiana Populous.

"India aspira a convertirse en un líder mundial en deportes", señaló en ese entonces Isha Rathee, directora de Populous Design Pvt. Ltd (Populous). «Se presta especial atención a la creación de instalaciones deportivas y de entrenamiento de primer nivel. Aportamos conocimientos únicos en el diseño de estos espacios, garantizando su sostenibilidad a largo plazo. Es un momento excepcional para estar en India", añadió.

Populous, una firma australiana de diseño reconocida con múltiples premios, se especializa en la creación de estadios deportivos, arenas y otros espacios de entretenimiento. Entre los más de 3000 proyectos realizados por la empresa se encuentran el emblemático Estadio de Wembley en Londres y el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones (ICC) en Sídney.

Un lujoso estadio que pasó por una etapa de reconstrucción

El estadio fue inaugurado en 1983 y renovado por primera vez en 2006, convirtiéndose en la sede principal de los partidos internacionales en la ciudad. En 2015, fue cerrado, demolido y luego reconstruido completamente en febrero de 2020, con un costo aproximado de 800 millones de rupias (100 millones de dólares).

Además de ser un lugar clave para el críquet, el estadio ha sido escenario de varios eventos organizados por el Gobierno de Gujarat. Ha albergado partidos durante las Copas del Mundo de Críquet de 1987, 1996 y 2011. Hasta 2022, el estadio ha recibido 14 partidos de Test, 27 de ODI, 6 de T20I y 2 partidos más.

El 24 de febrero de 2021, el estadio recibió el nombre de Estadio Narendra Modi, en honor al actual primer ministro de India, quien nació en Gujarat. Modi también fue presidente de la Asociación de Críquet de Gujarat entre 2009 y 2014, y ocupó el cargo de ministro principal del estado de Gujarat desde 2001 hasta 2014.