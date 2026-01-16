Donald Trump amenaza con imponer aranceles a países que se opongan a su plan sobre Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que podría imponer aranceles a los países que no respalden sus planes de adquirir Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca y aliado de la OTAN. Trump hizo este comentario durante una mesa redonda sobre salud en la Casa Blanca.

El mandatario explicó que el control de Groenlandia es fundamental para la seguridad nacional de EE. UU., afirmando: "Podría imponer un arancel a los países si no aceptan lo de Groenlandia, porque necesitamos Groenlandia por razones de seguridad nacional".

Europa refuerza presencia militar en Groenlandia ante las presiones de EE. UU.

Este jueves, fuerzas militares de Francia, Alemania, Suecia, Noruega y el Reino Unido llegaron a Groenlandia como parte de la Operación de Resistencia Ártica, con el objetivo de reforzar la seguridad en el Ártico y el Atlántico Norte.

Este despliegue responde a las crecientes tensiones geopolíticas en la región, especialmente por la influencia de Rusia y China. Además, la presencia de la OTAN en la isla busca enviar un mensaje a Estados Unidos, que ha intensificado sus esfuerzos para obtener el control del territorio, presionando a Dinamarca y Groenlandia.

A pesar de las presiones de EE. UU., Dinamarca y Groenlandia han rechazado la propuesta de control estadounidense, reafirmando que la isla no está a la venta. Trump ha insistido en que Groenlandia es esencial para la seguridad nacional de su país, pero países europeos como el Reino Unido y Suecia han expresado su apoyo a la soberanía groenlandesa y se han comprometido a mantener una presencia activa en la región en el marco de los ejercicios militares conjuntos.

Dinamarca invita a EE. UU. a maniobras conjuntas en Groenlandia

El jefe del Comando Conjunto Ártico de Dinamarca, al mando de la protección de Groenlandia, afirmó este viernes que no se han detectado barcos rusos ni chinos cerca de la isla. Este militar lidera el despliegue en torno a Groenlandia que Donald Trump ha solicitado, respaldando lo dicho hace dos días por el ministro danés de Exteriores en Washington.

En su comparecencia, el alto mando militar reveló que ha invitado a Estados Unidos a participar en maniobras conjuntas en Groenlandia, aunque hasta el momento no ha recibido respuesta. Además, aseguró que no contempla la posibilidad de que un aliado ataque a otro.