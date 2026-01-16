HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Rusia destruye infraestructura energética de Ucrania y deja a millones sin luz ni calefacción en pleno invierno

Kiev adopta medidas de emergencia, cierra las escuelas hasta febrero y restringe el alumbrado público, mientras enfrenta una crisis humanitaria marcada por cortes de electricidad y servicios básicos.

Kiev sufre apagones debido a los ataques del ejército ruso a las infraestructuras eléctricas.
Kiev sufre apagones debido a los ataques del ejército ruso a las infraestructuras eléctricas. | Foto: AFP

Rusia ha destruido prácticamente toda la infraestructura energética de Ucrania desde el inicio de su invasión a gran escala, lo que ha dejado a millones de personas sin electricidad ni calefacción en medio del invierno más severo de los últimos años, advirtió este viernes el nuevo ministro de Energía ucraniano.

Denys Shmyhal informó ante el Parlamento que Rusia ejecutó 612 ataques contra objetivos energéticos durante el último año, una ofensiva que se intensificó a medida que las temperaturas descendieron hasta los -18 grados Celsius. “Nadie en el mundo ha enfrentado jamás un desafío como éste”, afirmó el funcionario ante los legisladores de la Verkhovna Rada.

Las autoridades de Kiev acusan a Moscú de emplear el frío como herramienta de guerra, dentro de una estrategia orientada a quebrar la resistencia de la población civil. Los bombardeos han provocado apagones prolongados, cortes de agua y la interrupción de servicios básicos en amplias zonas del país.

Crisis humanitaria se agrava mientras continúan los ataques

En Kiev y otras ciudades, las autoridades han instalado tiendas de campaña de emergencia para que los residentes puedan refugiarse del frío tras los ataques aéreos que han dejado barrios enteros sin servicios básicos.

“Este es el invierno más duro desde la escalada del conflicto”, alertó Jaime Wah, subdirector de la delegación de la Cruz Roja en Kiev. “Las temperaturas extremas y la falta de calefacción y electricidad están afectando a millones de personas que ya estaban al límite tras años de violencia y crisis económica”, señaló desde Ginebra.

Ante la escasez energética, Shmyhal pidió a las empresas apagar anuncios luminosos y decoraciones exteriores para priorizar el consumo doméstico. Además, el gobierno flexibilizó temporalmente los toques de queda para facilitar el acceso de la población a centros públicos de calefacción, mientras hospitales y escuelas continúan siendo prioridad en el suministro.

Las empresas estatales Ukrzaliznytsia, Naftogaz y Ukroboronprom fueron instruidas a importar electricidad para cubrir al menos el 50% de su propio consumo, mientras el Reino Unido anunció 20 millones de libras adicionales para la reparación de la infraestructura energética ucraniana, coincidiendo con el primer aniversario de su asociación estratégica con Kiev.

Kiev cierra escuelas hasta febrero por falta de energía

La capital ucraniana anunció nuevas medidas de emergencia. El alcalde Vitali Klitschko informó que las escuelas de Kiev permanecerán cerradas hasta el 1 de febrero, a partir del 19 de enero, debido a las “condiciones extremadamente difíciles” provocadas por los ataques rusos contra el sistema energético.

Asimismo, las autoridades reducirán el alumbrado público a solo una quinta parte de su capacidad para ahorrar electricidad. Estas decisiones se producen mientras la guerra de desgaste continúa a lo largo de una línea del frente de unos 1.000 kilómetros, en un conflicto en el que Rusia controla menos del 20% del territorio ucraniano desde 2014, pero mantiene una presión militar y energética sostenida sobre el país.

