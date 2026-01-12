HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero
Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero     Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero     Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero     
EN VIVO

🔴 TITULARES EN LA REPÚBLICA EDICIÓN TARDE | PROGRAMA DEL 12 DE ENERO | #TLR

Mundo

Rusia vuelve a atacar Kiev y Odesa en medio de crisis por calefacción en Ucrania ante la falta de electricidad

Ucrania sostiene que Rusia intenta provocar una crisis humanitaria en el momento más crudo del invierno, tras deteriorar aún más el sistema energético del país

Rusia lanzó nuevo ataque a Kiev y Odesa en medio de crisis por calefacción.
Rusia lanzó nuevo ataque a Kiev y Odesa en medio de crisis por calefacción. | Difusión

Rusia lanzó un nuevo ataque en la madrugada de este lunes 12 de enero contra Kiev, capital de Ucrania, en un momento crítico para la población. Miles de viviendas continúan sin calefacción mientras el frío se intensifica y los termómetros rozan los veinte grados bajo cero, como consecuencia de los graves daños que dejó en el sistema energético el bombardeo masivo del pasado viernes.

“En Kiev se ha activado la defensa aérea. ¡Permanezcan en los refugios!”, señaló a través de su cuenta de Telegram poco antes de las dos de la madrugada, hora local, el jefe de la administración militar de la región de Kiev, Timur Tkachenko. Minutos después, el funcionario informó sobre un incendio en un edificio “no residencial” del distrito kievita de Solómianski tras la caída de drones de ataque rusos.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI NO LLEGARÍA A SEGUNDA VUELTA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Las 2 superpotencias más poderosas del mundo se unen por primera vez y realizan operaciones navales conjuntas

lr.pe

Zelenski alerta sobre fallas en el suministro de energía

En su mensaje a la nación del domingo, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, advirtió que el sistema eléctrico continúa con graves carencias, sobre todo en las regiones cercanas a Rusia, en las zonas atravesadas por el frente de combate y en algunos sectores de Kiev. Allí, técnicos especializados siguen con las labores para reducir el impacto del más reciente ataque ruso de gran escala.

“Se ha hecho mucho, pero un número sustancial de familias siguen sin electricidad", afirmó el mandatario al referirse a la situación en la región de Kiev, donde en determinados puntos el servicio no se restablece desde el último bombardeo.

Ucrania sostiene que Rusia intenta provocar una crisis humanitaria en el momento más crudo del invierno, al deteriorar todavía más el sistema energético del país. Desde el inicio de la guerra, esta infraestructura ha sido golpeada de forma reiterada por ataques masivos contra redes eléctricas, instalaciones de gas y sistemas de abastecimiento de agua.

PUEDES VER: Trump autoriza la liberación de dos tripulantes rusos del petrolero ‘Marinera’, capturado en el Atlántico Norte

lr.pe

El ataque ruso que dejó sin calefacción a Kiev

Rusia lanzó la madrugada del viernes 9 de enero un misil hipersónico Oréshnik contra territorio ucraniano como parte de un ataque masivo con misiles y drones que dejó al menos cuatro muertos y decenas de heridos en Kiev,y a la mitad de los edificios residenciales sin calefacción.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, pidió a los vecinos que cuenten con medios para hacerlo que salgan de la ciudad de manera temporal y se desplacen a lugares donde puedan acceder a refugio y calefacción adecuados, luego de confirmarse graves daños en infraestructuras esenciales. “La mitad de los edificios de apartamentos de Kiev están actualmente sin calefacción debido a daños causados por un ataque masivo del enemigo”, afirmó Klitschko.

Por su parte, la compañía eléctrica privada DTEK informó que unos 417.000 hogares continúan sin suministro eléctrico en la capital. Las autoridades detallaron que alrededor de 40 inmuebles resultaron dañados, entre ellos 20 complejos de viviendas y la embajada de Catar. La policía también confirmó que el saldo de heridos fue de 24 personas.

PUEDES VER: Rusia advierte que las acciones de EE. UU. avivan las "tensiones militares y políticas" tras incautación de petrolero

lr.pe

Rusia desactiva planta que daba servicio a equipos de Ucrania

Tras el ataque ejecutado en la noche del 9 de enero, las Fuerzas Armadas de Rusia dejaron fuera de funcionamiento la Planta Estatal de Reparación de Aeronaves de Lvov, según informó el Ministerio de Defensa ruso. De acuerdo con el comunicado oficial, la instalación atacada cumplía un rol clave en la reparación y mantenimiento de aeronaves de las Fuerzas Armadas ucranianas, entre ellas aviones F-16 y MiG-29 entregados por países occidentales.

Además, la planta participaba en la fabricación de vehículos aéreos no tripulados de medio y largo alcance, utilizados —según la versión rusa— en ataques contra civiles. El Ministerio de Defensa señaló que el impacto del ataque fue total, al quedar destruidas las instalaciones de producción, los almacenes con material terminado y la infraestructura del aeródromo asociado a la planta.

Notas relacionadas
Rusia desactiva una planta de mantenimiento de aviones ucranianos con ataque de misiles hipersónicos Oréshnik

Rusia desactiva una planta de mantenimiento de aviones ucranianos con ataque de misiles hipersónicos Oréshnik

LEER MÁS
El Vaticano intentó negociar con EE.UU. el asilo para Maduro en Rusia antes de ser capturado, según The Washington Post

El Vaticano intentó negociar con EE.UU. el asilo para Maduro en Rusia antes de ser capturado, según The Washington Post

LEER MÁS
Las 2 superpotencias más poderosas del mundo se unen por primera vez y realizan operaciones navales conjuntas

Las 2 superpotencias más poderosas del mundo se unen por primera vez y realizan operaciones navales conjuntas

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Guardia de Maduro revela el 'arma secreta' de EE. UU. cuando atacó Venezuela: "No teníamos forma de competir con su tecnología"

Guardia de Maduro revela el 'arma secreta' de EE. UU. cuando atacó Venezuela: "No teníamos forma de competir con su tecnología"

LEER MÁS
Trump se autodeclara "presidente interino de Venezuela" al publicar una imagen manipulada de su perfil de Wikipedia

Trump se autodeclara "presidente interino de Venezuela" al publicar una imagen manipulada de su perfil de Wikipedia

LEER MÁS
Japón apuesta por este país de América Latina para construir megapuerto que revolucionará la logística regional

Japón apuesta por este país de América Latina para construir megapuerto que revolucionará la logística regional

LEER MÁS
Viajó a Venezuela con su esposa y fue secuestrado por autoridades del régimen chavista: la historia de Renzo Huamanchumo

Viajó a Venezuela con su esposa y fue secuestrado por autoridades del régimen chavista: la historia de Renzo Huamanchumo

LEER MÁS
Presidente del Parlamento iraní asegura que el país libra una "guerra contra terroristas" ante las manifestaciones

Presidente del Parlamento iraní asegura que el país libra una "guerra contra terroristas" ante las manifestaciones

LEER MÁS
Delcy Rodríguez autoriza la liberación de 116 presos políticos tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Delcy Rodríguez autoriza la liberación de 116 presos políticos tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Perú vs Brasil EN VIVO HOY: trasmisión del partido por la fecha 3 de la Kings World Cup Nations

Película peruana 'Uyariy' suma nuevas funciones tras controversia con Cineplanet: ¿en qué salas está disponible hoy 11 de enero?

[Latina, En Vivo] ¿A qué hora juega Alianza Lima vs Rebaza Acosta HOY por la Liga Peruana de Vóley?

Mundo

Policía de Ecuador investiga hallazgo de cinco cabezas humanas en playa turística de Manabí

EE. UU. podría levantar sanciones a Venezuela "la próxima semana" para facilitar la venta de petróleo

Canadá apuesta por este país de Sudamérica con una inversión cercana a US$100 millones en exploración minera

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ciro Castillo: Poder Judicial dicta 24 meses de prisión preventiva y ordena su ubicación y captura

JEE rechazó tacha contra plancha presidencial de Avanza País: estos son los argumentos

Presidente del Consejo de Ministros minimiza paro de transportintas y los acusa de integrar bandas criminales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025