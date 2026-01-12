Rusia lanzó un nuevo ataque en la madrugada de este lunes 12 de enero contra Kiev, capital de Ucrania, en un momento crítico para la población. Miles de viviendas continúan sin calefacción mientras el frío se intensifica y los termómetros rozan los veinte grados bajo cero, como consecuencia de los graves daños que dejó en el sistema energético el bombardeo masivo del pasado viernes.

“En Kiev se ha activado la defensa aérea. ¡Permanezcan en los refugios!”, señaló a través de su cuenta de Telegram poco antes de las dos de la madrugada, hora local, el jefe de la administración militar de la región de Kiev, Timur Tkachenko. Minutos después, el funcionario informó sobre un incendio en un edificio “no residencial” del distrito kievita de Solómianski tras la caída de drones de ataque rusos.

Zelenski alerta sobre fallas en el suministro de energía

En su mensaje a la nación del domingo, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, advirtió que el sistema eléctrico continúa con graves carencias, sobre todo en las regiones cercanas a Rusia, en las zonas atravesadas por el frente de combate y en algunos sectores de Kiev. Allí, técnicos especializados siguen con las labores para reducir el impacto del más reciente ataque ruso de gran escala.

“Se ha hecho mucho, pero un número sustancial de familias siguen sin electricidad", afirmó el mandatario al referirse a la situación en la región de Kiev, donde en determinados puntos el servicio no se restablece desde el último bombardeo.

Ucrania sostiene que Rusia intenta provocar una crisis humanitaria en el momento más crudo del invierno, al deteriorar todavía más el sistema energético del país. Desde el inicio de la guerra, esta infraestructura ha sido golpeada de forma reiterada por ataques masivos contra redes eléctricas, instalaciones de gas y sistemas de abastecimiento de agua.

El ataque ruso que dejó sin calefacción a Kiev

Rusia lanzó la madrugada del viernes 9 de enero un misil hipersónico Oréshnik contra territorio ucraniano como parte de un ataque masivo con misiles y drones que dejó al menos cuatro muertos y decenas de heridos en Kiev,y a la mitad de los edificios residenciales sin calefacción.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, pidió a los vecinos que cuenten con medios para hacerlo que salgan de la ciudad de manera temporal y se desplacen a lugares donde puedan acceder a refugio y calefacción adecuados, luego de confirmarse graves daños en infraestructuras esenciales. “La mitad de los edificios de apartamentos de Kiev están actualmente sin calefacción debido a daños causados por un ataque masivo del enemigo”, afirmó Klitschko.

Por su parte, la compañía eléctrica privada DTEK informó que unos 417.000 hogares continúan sin suministro eléctrico en la capital. Las autoridades detallaron que alrededor de 40 inmuebles resultaron dañados, entre ellos 20 complejos de viviendas y la embajada de Catar. La policía también confirmó que el saldo de heridos fue de 24 personas.

Rusia desactiva planta que daba servicio a equipos de Ucrania

Tras el ataque ejecutado en la noche del 9 de enero, las Fuerzas Armadas de Rusia dejaron fuera de funcionamiento la Planta Estatal de Reparación de Aeronaves de Lvov, según informó el Ministerio de Defensa ruso. De acuerdo con el comunicado oficial, la instalación atacada cumplía un rol clave en la reparación y mantenimiento de aeronaves de las Fuerzas Armadas ucranianas, entre ellas aviones F-16 y MiG-29 entregados por países occidentales.

Además, la planta participaba en la fabricación de vehículos aéreos no tripulados de medio y largo alcance, utilizados —según la versión rusa— en ataques contra civiles. El Ministerio de Defensa señaló que el impacto del ataque fue total, al quedar destruidas las instalaciones de producción, los almacenes con material terminado y la infraestructura del aeródromo asociado a la planta.