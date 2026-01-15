HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Rusia advierte a Ucrania sobre el poco tiempo que tiene para aceptar las demandas de Moscú y firmar el acuerdo de paz

Vladímir Putin exige a Volodímir Zelenski que retire las tropas de las áreas restantes en el este de la región del Donbás como condición previa para un alto el fuego.

El gobierno de Vladímir Putin acusó directamente al régimen de Volodímir Zelenski de intentar "torpedear" un plan previo para detener la guerra.
El gobierno de Vladímir Putin acusó directamente al régimen de Volodímir Zelenski de intentar "torpedear" un plan previo para detener la guerra. | Composición LR | Betsy De Los Santos

El gobierno de Vladímir Putin advirtió este jueves 15 de enero de 2026 que la administración de Volodímir Zelenski está quedándose sin tiempo para aceptar las demandas de Rusia y firmar un acuerdo que termine con la guerra de casi cuatro años entre Kiev y Moscú. La reciente advertencia del Kremlin se produjo luego de que el Zelenski declarara un estado de emergencia en el sector energético debido a los repetidos ataques rusos contra el suministro de calefacción y electricidad.

En enero, el mandatario ucraniano se reunió con Donald Trump para abordar un plan de paz y "finalizar la mayor cantidad de puntos posibles". En ese momento, el Kremlin acusó directamente a Kiev de intentar "torpedear" un plan previo para detener los combates. Incluso instó a Ucrania a "tomar una decisión valiente" y retirar las tropas de la región oriental del Donbás para poner fin al conflicto.

lr.pe

Rusia advierte que Ucrania tiene poco tiempo para aceptar las demandas de Moscú

Rusia rechazó las propuestas occidentales para poner fin a la guerra y amenazó con tomar por la fuerza el resto del territorio ucraniano si fracasa la diplomacia. En declaraciones a la prensa, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, indicó que "la situación se deteriora día a día para el régimen de Kiev". Asimismo, sostuvo que Ucrania está perdiendo el "margen de maniobra para la toma de decisiones". "Ha llegado el momento de que Zelenski tome la decisión adecuada", expresó.

Vladímir Putin exige a Ucrania que retire las tropas de las áreas restantes en el este de la región del Donbás como condición previa para un alto el fuego. Además de reclamar cesiones territoriales, Moscú demanda el control de la central nuclear de Zaporiyia. Ucrania, en cambio, propone congelar la actual línea de contacto o avanzar hacia un repliegue mutuo para establecer una zona de amortiguación, y reclama garantías de seguridad para evitar nuevas agresiones rusas tras un eventual acuerdo.

lr.pe

Donald Trump responsabilizó a Zelenski de obstaculizar el acuerdo entre Ucrania y Rusia

Durante una entrevista concedida a Reuters, el presidente Donald Trump responsabilizó a Volodimir Zelenski de ser el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra que Rusia lanzó contra Ucrania. Las recientes declaraciones del líder republicano contradicen las expresiones de malestar que había emitido contra Putin en medio de los continuos ataques a ciudades ucranianas.

Trump afirmó que Moscú estaría dispuesto a cerrar la campaña militar, que se prolonga desde hace casi cuatro años. "Creo que él está listo para llegar a un acuerdo", señaló al referirse a Putin. "Por el contrario, Ucrania parece menos dispuesta a llegar a un acuerdo", añadió al aludir la actual de Zelenski.

Zelenski había anunciado que negociadores ucranianos, estadounidenses y europeos acordaron un plan de 20 puntos para frenar el conflicto. El documento, que se reformuló tras la propuesta inicial de Washington que favorecía en gran medida a Moscú, reúne acuerdos bilaterales para poner fin a la invasión rusa en territorio ucraniano y crear un sistema destinado a sostener la paz mediante garantías y sanciones internacionales.

