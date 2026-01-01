Al menos 24 personas murieron y 29 resultaron heridas, incluyendo cinco niños, en un ataque perpetrado por las Fuerzas Armadas de Ucrania contra la localidad de Jorly, en la provincia rusa de Jersón, durante la noche de Año Nuevo. Según el gobernador ruso, Vladímir Saldo, muchas de las víctimas fallecieron quemadas vivas debido a la intensidad del incendio generado por el ataque. El fuego no pudo ser sofocado hasta la madrugada, lo que dificultó las labores de rescate y permitió que el número de víctimas aumentara.

Saldo detalló que el Ejército ucraniano utilizó tres vehículos aéreos no tripulados para atacar un café y un hotel en la costa del mar Negro. Uno de los drones llevaba una mezcla inflamable, lo que provocó el incendio. Las autoridades locales confirmaron que al menos 14 personas heridas, incluidos cuatro niños, fueron ingresadas en hospitales de la provincia de Jersón y la República de Crimea.

TE RECOMENDAMOS ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Ataque terrestre de Estados Unidos en Venezuela pone en riesgo a Nicolás Maduro y a integrantes del régimen

"Así es la 'paz' a la que Zelenski aspira"

El gobernador también denunció la brutalidad del ataque perpetrado por Ucrania, que calificó como un reflejo de la "paz" que el presidente Volodímir Zelenski busca imponer. En sus declaraciones, resaltó el carácter "especialmente cínico" del ataque.

Este ataque fue comparado por Saldo con el ataque ocurrido en la Casa de los Sindicatos de Odesa en 2014, cuando neonazis ucranianos incendiaron el edificio donde se refugiaban opositores al gobierno de Kiev, lo que resultó en una tragedia similar.

Ante este ataque, el Comité ruso de Investigación abrió una causa penal para esclarecer los detalles de lo ocurrido y determinar las responsabilidades de los responsables. La investigación se centra en los pormenores del ataque, que según las autoridades rusas, evidencia la brutalidad de los métodos utilizados por las fuerzas ucranianas en su confrontación.

Ministra María Zajárova condenó el ataque ucraniano

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajárova, lanzó un fuerte llamado a los líderes occidentales, instándolos a observar personalmente cómo se utilizó los miles de millones de dólares de los contribuyentes en el financiamiento de las fuerzas ucranianas.

Zajárova cuestionó las decisiones de los países occidentales al señalar que ese dinero ha sido destinado, en gran parte, a la compra de armamento utilizado en ataques contra civiles, incluidos niños, en el contexto del conflicto entre Ucrania y Rusia. La funcionaria rusa también acusó a los países occidentales de ser cómplices de la destrucción de la población civil ucraniana.

En su mensaje, Zajárova no dudó en responsabilizar a aquellos que proporcionan apoyo financiero y militar a Ucrania, tildándolos de "bastardos terroristas" y acusándolos de participar en el asesinato de niños y la aniquilación de civiles.