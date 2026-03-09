La misión Artemis II busca enviar astronautas al entorno lunar por primera vez en más de cinco décadas, con varias ventanas de lanzamiento definidas para abril de 2024. Foto: AFP.

La NASA informó que logró solucionar el problema de helio detectado en el Artemis II, un inconveniente técnico que había obligado a retrasar el lanzamiento previsto hacia la Luna. La agencia indicó que los trabajos de reparación permitirán continuar con los preparativos del despegue programado para abril.



El retraso ocurrió luego de que los ingenieros detectaran el mes pasado una dificultad en el flujo en la etapa superior del cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS). Tras una revisión técnica, el equipo determinó que la falla se debía a un sello suelto que bloqueaba parcialmente el paso del gas, lo que ya fue reparado.



La entidad estadounidense aseguró que en las próximas semanas continuará realizando labores en el vehículo, como el reemplazo de baterías del mecanismo de autodestrucción y otras revisiones técnicas. Una vez concluidos estos procedimientos, la nave será trasladada a la plataforma de despliegue en el Centro Espacial Kennedy, en Florida.

Las fechas de las misiones

La NASA definió varias ventanas de envío durante abril, con fechas previstas para el 1, del 3 al 6 y el 30 del mismo mes. Esta última fecha representa el límite para el despegue, por lo que deberá partir como máximo ese día.

El proyecto busca retomar los vuelos tripulados hacia la Luna después de más de cinco décadas. La misión marcará el primer intento de enviar astronautas al entorno del satélite desde las expediciones del programa Apolo. Además, por primera vez una mujer y un hombre afrodescendiente participarán en una acción de este tipo. En total serán cuatro los viajeros.

Aunque la nave no realizará un alunizaje, el viaje de aproximadamente 10 días permitirá poner a prueba distintos sistemas y recopilar datos esenciales para futuras acciones, y se utilizará lo obtenido para preparar siguientes actividades tripuladas. Cabe indicar que estos viajes están previstos para finales de la década.

Pruebas fallidas

Las expectativas para el Artemis II eran altas luego de que el 19 de febrero completara con éxito una prueba clave de abastecimiento. Durante ese ensayo, los equipos lograron cargar más de 700.000 galones (2,6 millones de litros) de propulsores criogénicos —hidrógeno líquido superfrío y oxígeno líquido— y realizar una simulación completa.

Sin embargo, entre la noche del 20 y el 21 del mismo mes surgió una nueva falla técnica. Un sello desprendido bloqueó el flujo de helio hacia la etapa superior del cohete, lo que obligó a cancelar la puesta en órbita y a trasladar nuevamente el vehículo al edificio de ensamblaje.

Debido a estos retrasos, la agencia anunció el 27 una revisión importante del programa. Entre los cambios considerados se encuentran la posibilidad de realizar lanzamientos anuales, replantear la participación de compañías como SpaceX y Boeing en futuras operaciones, así como el objetivo de concretar dos alunizajes en 2028.