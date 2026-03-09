Crisis por falta de GNV en Lima HOY: desabastecimiento en grifos, medidas del Minem y todo sobre la emergencia del gas natural

En los últimos días se han reportado largas filas de vehículos a la espera de abastecerse de GLP. | Foto: composición LR

Desde el 1 de marzo, Lima y Callao se encuentran en emergencia debido a la interrupción del suministro de gas natural tras registrarse una fuga y una deflagración en el sistema de transporte de Camisea, ubicado en la región Cusco. Este incidente obligó a detener el flujo del recurso hacia la capital, lo que afectó directamente a los grifos que abastecen a los vehículos que utilizan GNV.

Ante este escenario, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que se vienen adoptando medidas para restablecer el servicio, mientras continúan las labores técnicas para reparar el ducto afectado. La falta del combustible viene generando largas filas en estaciones de servicio, incremento en los precios y dificultades para miles de conductores que dependen de este hidrocarburo para trabajar en la capital.

La crisis también impactó en el suministro del gas licuado de petróleo (GLP) utilizado en los hogares. En distintos distritos de la capital se reportó un aumento en el precio del recurso. En paralelo, el Gobierno dispuso que las instituciones educativas públicas de Lima Metropolitana y el Callao realicen clases virtuales de manera temporal. La medida busca reducir el uso del transporte y facilitar la movilidad mientras se normaliza el abastecimiento energético en la ciudad.