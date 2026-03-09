HOYSuscripcion LR Focus

Política

Despacho Presidencial pagará defensa de exjefe de Recursos Humanos investigado por contrataciones en gestión Jerí

Luis Solorzano Yabar es investigado por, presuntamente, solicitar y remitir a la Oficina General de Administración la tramitación del pago de locadores FAG, entre los que se encontraba Alicia Camargo Leiva durante la gestión de José Jerí. El ahora Subsecretario General del Despacho Presidencial es investigado por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible.

El ahora subsecretario general del Despacho Presidencial es investigado por la Fiscalía Anticorrupción. Foto:Composición/LR

El Despacho presidencial aprobó pagar la defensa legal del Subsecretario General y exjefe de Recursos Humanos de su institución, Luis Solórzano Yabar, quien es investigado por las contrataciones que se dieron durante la gestión del expresidente José Jerí.

De acuerdo con la tesis fiscal, Solórzano Yabar presuntamente habría solicitado y remitido a la Oficina General de Administración la tramitación del pago de honorarios de locadores bajo la modalidad FAG, entre las que se encuentra Alicia Camargo Leiva. Camargo Leiva laboró en ese cargo entre octubre y diciembre del 2025.

KEIKO SUBE EN ENCUESTAS Y RAFAEL LÓPEZ ALIAGA BAJA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

El detalle de la aprobación del pago de defensa legal de Solorzano Yabar

La investigación también precisa que el 18 de diciembre de ese año, se suscribió una adenda a la contratación y se prorrogó desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo del 2026.

Según las investigaciones fiscales, la extrabajadora ingresó a Palacio de Gobierno el 14 de octubre a las 8 de la noche y salió casi dos horas después. Tres días después, fue contratada como locadora en la Secretaría General. Además, aparece en una visita que Jerí realizó a Market Capón, donde fue visto con el empresario chino Zhihua Yang.

La Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima indaga al trabajador de Palacio de Gobierno por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible.

La solicitud se aprobó a través de la resolución 000001-2026.DP/SCM, emitida el último 6 de marzo. Solórzano Yabar había pedido la asesoría legal el pasado 25 de febrero. La decisión fue firmada por la secretaria del Consejo de Ministros, Magaly Villafuerte Falcón.

Tal como reveló La República, Luis Solórzano Yabar ingresó al Palacio de Gobierno el 13 de octubre a las 3.49 p. m. y permaneció allí hasta la 1.14 a. m., casi nueve horas después. Cuatro días después, el 18 de octubre, fue designado jefe de recursos humanos, cargo por el cual recibió un salario de S/26.000 en diciembre. Desde el 4 de enero, ocupa el puesto de subsecretario general del Despacho Presidencial.

