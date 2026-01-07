HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Incendio reduce a cenizas al menos 10 viviendas en el Callao
Incendio reduce a cenizas al menos 10 viviendas en el Callao     Incendio reduce a cenizas al menos 10 viviendas en el Callao     Incendio reduce a cenizas al menos 10 viviendas en el Callao     
Mira EN VIVO Sin guion con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO Sin guion con Rosa María Palacios      Mira EN VIVO Sin guion con Rosa María Palacios      Mira EN VIVO Sin guion con Rosa María Palacios      
EN VIVO

En el reino de la impunidad y Venezuela en el limbo | Sin Guion con Rosa María Palacios

Mundo

Jefes guerrilleros colombianos abandonan Venezuela tras captura de Maduro por parte de Estados Unidos

La presunta presencia de líderes rebeldes en la frontera con Venezuela es percibida como una amenaza a la seguridad de Colombia, lo que ha llevado al gobierno de Petro a reforzar su frontera.

Jefes guerrilleros colombianos abandonan Venezuela tras captura de Nicolás Maduro.
Jefes guerrilleros colombianos abandonan Venezuela tras captura de Nicolás Maduro. | AFP

Un alto mando de las fuerzas armadas colombianas reveló, para la agencia AFP, que comandantes de las guerrillas de Colombia que, presuntamente, estaban activos en Venezuela regresaron a su país después de una operación militar de Estados Unidos que terminó con la detención de Nicolás Maduro.

Desde Bogotá se sospecha que líderes de grupos rebeldes importantes, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y algunas facciones disidentes de las antiguas FARC, se habrían establecido al otro lado de la frontera. Un responsable de las fuerzas colombianas aseguró que sabe que varios de esos jefes armados están tratando de volver a Colombia tras los ataques ordenados por Washington en Caracas el pasado 3 de enero.

TE RECOMENDAMOS

REGALO DE TOMÁS GÁLVEZ A LA MAFIA: DESACTIVA EQUIPOS QUE INVESTIGABAN CORRUPTOS | LA VERDAD A FONDO

PUEDES VER: Secretario general de la OEA condena persecución política en Venezuela y pide diálogo para "una transición democrática"

lr.pe

Grupos armados colombianos operarían en Venezuela

Centro de estudios sobre el conflicto armado y organizaciones como Human Rights Watch aseguran que grupos como el ELN han estado operando dentro de Venezuela con el conocimiento de las autoridades e incluso, en algunas zonas fronterizas, han contado con su apoyo o tolerancia.

Además, se sospecha que figuras clave como el líder del ELN, alias Antonio García, y el excomandante de las FARC, Iván Márquez, quien tras firmar el acuerdo de paz en 2016 fundó su propia facción armada, cruzaron hacia el país caribeño.

La presencia de estos líderes guerrilleros en la frontera es vista como una amenaza a la seguridad de Colombia, especialmente después de los recientes cambios políticos en Venezuela, según el Ministerio de Defensa.

PUEDES VER: María Corina Machado ofrece compartir su Nobel de la Paz con Donald Trump: “Queremos dárselo a él”

lr.pe

Colombia refuerza su frontera

Luego de que el exdictador Maduro y su esposa fueran trasladados a Nueva York para enfrentar cargos judiciales, el gobierno de Bogotá emitió una alerta por posibles ataques. Luego, desplegó alrededor de 30.000 soldados para garantizar la seguridad en la extensa frontera de más de 2.200 kilómetros.

La agencia AFP reportó el martes la presencia de fuerzas colombianas en la ciudad fronteriza de Cúcuta, bajo las órdenes de Gustavo Petro, en medio de las advertencias de Trump sobre un posible ataque en Colombia dirigido contra el narcotráfico y sus amenazas a hacia el presidente de izquierda.

PUEDES VER: Trump afirma que Maduro mató a millones de personas y que Delcy Rodríguez está cerrando una “cámara de tortura” en Caracas

lr.pe

La respuesta de Petro a Trump

La tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos escaló después de que Gustavo Petro respondiera a la amenaza pública de Donald Trump sobre una intervención militar contra Colombia, como lo ocurrido en Venezuela. "Por la Patria tomaré de nuevo las armas que no quiero", dijo el economista, en alusión a su pasado en el M-19 y al pacto de paz de 1989.

La respuesta de Petro se conoció horas después de que el republicano afirmara -desde su Air Force One- que Colombia es gobernada por "un enfermo, que le gusta hacer cocaína y venderla a Estados Unidos, pero no va a seguir por mucho más tiempo, déjenme decirles". Además, insistió en que el líder colombiano tiene "fábricas de cocaína" y que no le sonaba mal intervenir en su territorio.

Días antes, Petro aseguró que el ataque terrestre ejecutado por Estados Unidos en Venezuela se habría dado sobre una fábrica situada cerca de la ciudad de Maracaibo, en el noroeste del país. Según él, la fábrica estaría siendo utilizada por el ELN. "Tememos que allí se mezcle la pasta de coca para hacerla cocaína", escribió en su cuenta de X.

Notas relacionadas
Nicolás Maduro EN VIVO: Decly Rodríguez niega influencia externa y Trump anuncia venta del petróleo

Nicolás Maduro EN VIVO: Decly Rodríguez niega influencia externa y Trump anuncia venta del petróleo

LEER MÁS
Machado acusa a Delcy Rodríguez de aliarse con Rusia, Irán y China: "Es muy rechazada por el pueblo venezolano"

Machado acusa a Delcy Rodríguez de aliarse con Rusia, Irán y China: "Es muy rechazada por el pueblo venezolano"

LEER MÁS
Venezolano relata cómo enfrentó a Maduro cara a cara en el tribunal de Nueva York: "No me pude contener al ver a este criminal"

Venezolano relata cómo enfrentó a Maduro cara a cara en el tribunal de Nueva York: "No me pude contener al ver a este criminal"

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
The Telegraph: reuniones secretas en Qatar apuntan a una entrega interna de Nicolás Maduro

The Telegraph: reuniones secretas en Qatar apuntan a una entrega interna de Nicolás Maduro

LEER MÁS
Venezolano relata cómo enfrentó a Maduro cara a cara en el tribunal de Nueva York: "No me pude contener al ver a este criminal"

Venezolano relata cómo enfrentó a Maduro cara a cara en el tribunal de Nueva York: "No me pude contener al ver a este criminal"

LEER MÁS
Trump anuncia que Venezuela le entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo: "En beneficio del pueblo venezolano"

Trump anuncia que Venezuela le entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo: "En beneficio del pueblo venezolano"

LEER MÁS
Descubren la mayor reserva de litio del mundo en un supervolcán que supera a Bolivia y China: extracción del mineral iniciaría en 2028

Descubren la mayor reserva de litio del mundo en un supervolcán que supera a Bolivia y China: extracción del mineral iniciaría en 2028

LEER MÁS
Machado acusa a Delcy Rodríguez de aliarse con Rusia, Irán y China: "Es muy rechazada por el pueblo venezolano"

Machado acusa a Delcy Rodríguez de aliarse con Rusia, Irán y China: "Es muy rechazada por el pueblo venezolano"

LEER MÁS
El país que supera a los poderosos China, Rusia y Corea del Norte con la mayor exportación de aviones de combate en el mundo

El país que supera a los poderosos China, Rusia y Corea del Norte con la mayor exportación de aviones de combate en el mundo

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Maria Teresa Cabrera juró como presidenta de la JNJ: "No daremos lugar a ninguna cacería de brujas"

Perú vs España EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 de la Kings World Cup Nations 2026

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Mundo

Suiza congela los activos de Nicolás Maduro y de 37 personas vinculadas a él tras su arresto en Caracas y su posterior traslado a Estados Unidos

Descubren la mayor reserva de litio del mundo en un supervolcán que supera a Bolivia y China: extracción del mineral iniciaría en 2028

El nuevo edificio más alto de Sudamérica ya se encuentra en construcción: costará cerca de US$ 500 millones y será más alto que la Torre Eiffel de Francia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Maria Teresa Cabrera juró como presidenta de la JNJ: "No daremos lugar a ninguna cacería de brujas"

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Comisión de Ética verá denuncia contra congresista Kira Alcarraz por agresión a fiscalizador del SAT

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025