Un alto mando de las fuerzas armadas colombianas reveló, para la agencia AFP, que comandantes de las guerrillas de Colombia que, presuntamente, estaban activos en Venezuela regresaron a su país después de una operación militar de Estados Unidos que terminó con la detención de Nicolás Maduro.

Desde Bogotá se sospecha que líderes de grupos rebeldes importantes, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y algunas facciones disidentes de las antiguas FARC, se habrían establecido al otro lado de la frontera. Un responsable de las fuerzas colombianas aseguró que sabe que varios de esos jefes armados están tratando de volver a Colombia tras los ataques ordenados por Washington en Caracas el pasado 3 de enero.

Grupos armados colombianos operarían en Venezuela

Centro de estudios sobre el conflicto armado y organizaciones como Human Rights Watch aseguran que grupos como el ELN han estado operando dentro de Venezuela con el conocimiento de las autoridades e incluso, en algunas zonas fronterizas, han contado con su apoyo o tolerancia.

Además, se sospecha que figuras clave como el líder del ELN, alias Antonio García, y el excomandante de las FARC, Iván Márquez, quien tras firmar el acuerdo de paz en 2016 fundó su propia facción armada, cruzaron hacia el país caribeño.

La presencia de estos líderes guerrilleros en la frontera es vista como una amenaza a la seguridad de Colombia, especialmente después de los recientes cambios políticos en Venezuela, según el Ministerio de Defensa.

Colombia refuerza su frontera

Luego de que el exdictador Maduro y su esposa fueran trasladados a Nueva York para enfrentar cargos judiciales, el gobierno de Bogotá emitió una alerta por posibles ataques. Luego, desplegó alrededor de 30.000 soldados para garantizar la seguridad en la extensa frontera de más de 2.200 kilómetros.

La agencia AFP reportó el martes la presencia de fuerzas colombianas en la ciudad fronteriza de Cúcuta, bajo las órdenes de Gustavo Petro, en medio de las advertencias de Trump sobre un posible ataque en Colombia dirigido contra el narcotráfico y sus amenazas a hacia el presidente de izquierda.

La respuesta de Petro a Trump

La tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos escaló después de que Gustavo Petro respondiera a la amenaza pública de Donald Trump sobre una intervención militar contra Colombia, como lo ocurrido en Venezuela. "Por la Patria tomaré de nuevo las armas que no quiero", dijo el economista, en alusión a su pasado en el M-19 y al pacto de paz de 1989.

La respuesta de Petro se conoció horas después de que el republicano afirmara -desde su Air Force One- que Colombia es gobernada por "un enfermo, que le gusta hacer cocaína y venderla a Estados Unidos, pero no va a seguir por mucho más tiempo, déjenme decirles". Además, insistió en que el líder colombiano tiene "fábricas de cocaína" y que no le sonaba mal intervenir en su territorio.

Días antes, Petro aseguró que el ataque terrestre ejecutado por Estados Unidos en Venezuela se habría dado sobre una fábrica situada cerca de la ciudad de Maracaibo, en el noroeste del país. Según él, la fábrica estaría siendo utilizada por el ELN. "Tememos que allí se mezcle la pasta de coca para hacerla cocaína", escribió en su cuenta de X.