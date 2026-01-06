El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, ofreció que la organización funcione como agente mediado en Venezuela. | Foto: composición LR

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, ofreció que la organización funcione como agente mediado en Venezuela. | Foto: composición LR

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, afirmó que la represión política en Venezuela es inaceptable. Además, destacó la disposición del organismo para facilitar un diálogo interno que promueva una transición en el país.

Después de los bombardeos realizados por Estados Unidos el 3 de enero, Caracas se encuentra bajo un estricto control militar y policial. En la noche del lunes, se registraron disparos en las cercanías del palacio presidencial, lo que ha generado preocupación en la población y en las autoridades.

OEA advierte represión política del chavismo

"Recientes reportes, más allá de lo que ya sabíamos, nos dan razones para estar preocupados", declaró Ramdin durante una sesión extraordinaria de la OEA. La asociación regional convocó una reunión este martes 6 de enero y se centró en el ataque estadounidense a Venezuela, que resultó en la detención de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

"La represión y la persecución política no pueden ser toleradas en Venezuela o en ningún otro lugar de nuestro hemisferio", sostuvo el diplomático surinamés. Asimismo, Ramdin convocó a todos los países de la región que se encuentran en desacuerdo respecto al ataque a encontrar una vía que permita sostener un "compromiso colectivo". "Podemos apoyar una transición democrática amplia, fortalecer las instituciones y apoyar reformas institucionales", añadió.

Altercado diplomático en la reunión de la OEA

En la sesión, se presentaron diversos discursos que criticaron la intervención de Estados Unidos. Sin embargo, varias representaciones optaron por no emitir una opinión al respecto. En cambio, expresaron su complacencia por la captura de Maduro.

Durante la intervención del embajador de EE. UU., Leandro Rizzuto, un asistente interrumpió brevemente el discurso al solicitar la liberación del heredero de Hugo Chávez. La situación generó un momento de tensión, lo que llevó a la seguridad a desalojar a la persona de la sala de sesiones.

Cabe recordar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su administración "gobernará" Venezuela desde la distancia, tras la reciente incursión militar. Asimismo, subrayó la posibilidad de acceder y explotar los recursos petroleros del país sudamericano.

Por su parte, Delcy Rodríguez, quien se desempeña como presidente interina, manifestó la disposición de su gobierno para entablar un diálogo con Washington, aunque también subrayó la expectativa de que Maduro recupere su libertad y regrese a Venezuela.