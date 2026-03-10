La exMiss Perú Maju Mantilla y el empresario Gustavo Salcedo volvieron a aparecer juntos en medio de la atención mediática que rodea su relación. Esta vez, ambos fueron captados en el aeropuerto internacional Jorge Chávez mientras se disponían a abordar un vuelo con destino a Colombia, según imágenes adelantadas por el programa de espectáculos 'Magaly TV, la firme'.

Las imágenes difundidas muestran a Maju Mantilla y Gustavo Salcedo caminando por el terminal aéreo con equipaje de viaje, cada uno llevando su propia maleta. De acuerdo con el registro migratorio mostrado en televisión, la salida del país de la conductora de Panamericana Televisión y de su esposo se realizó el 8 de marzo, lo que ha despertado especulaciones sobre una posible reconciliación tras el escándalo que rodeó su relación en las últimas semanas.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo vuelan a Colombia

El viaje de Maju Mantilla junto a Gustavo Salcedo ocurre luego del polémico episodio que expuso públicamente la crisis en su matrimonio. La exreina de belleza fue señalada de haber sido infiel al empresario con el productor Christian Rodríguez, situación que generó gran repercusión en la prensa de entretenimiento.

En el adelanto difundido por 'Magaly TV, la firme', se observa a la pareja desplazándose por el aeropuerto Jorge Chávez con actitud tranquila y coordinando detalles de su traslado. El registro migratorio exhibido por el programa confirma que ambos abandonaron el país el domingo pasado, fecha que coincide con el reciente reencuentro que habrían tenido durante el fin de semana.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo estuvieron en Paracas antes de viaje a Colombia

Previo al viaje internacional, Maju Mantilla y Gustavo Salcedo también fueron vistos compartiendo unos días en Paracas. La información fue difundida por el creador de contenido Ric La Torre durante la emisión del 9 de marzo de su programa de YouTube, 'Q’ Bochinche'.

Según el reporte, ambos se hospedaron en un exclusivo hotel de la zona. Las imágenes mostradas en el podcast revelan a la pareja cerca de la piscina del establecimiento, vistiendo ropa de baño y compartiendo un momento relajado. Los conductores del espacio señalaron que se les vio “muy cómplices”, lo que alimentó versiones de una posible reconciliación.

El encuentro habría ocurrido el sábado 7 de marzo en horas de la mañana y, de acuerdo con el programa, la pareja estaba acompañada únicamente por uno de sus hijos. En las imágenes difundidas, ambos aparecen observando un teléfono celular juntos, una escena que sorprendió a los presentadores del espacio digital.