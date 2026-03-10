HOYSuscripcion LR Focus

Elecciones en llamas: las promesas de Balcázar | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

Juliana Oxenford sobre contrato de Suheyn Cipriani en Congreso: "Parece que Salhuana también es a toda máquina"

Salhuana , ex congresista de APP, solicitó formalmente la incorporación de la ex reina de belleza en abril de 2025, según un informe del Diario el Comercio.

Salhuana , ex congresista de APP, solicitó formalmente la incorporación de la ex reina de belleza en abril de 2025, según un informe del Diario el Comercio.
Salhuana , ex congresista de APP, solicitó formalmente la incorporación de la ex reina de belleza en abril de 2025, según un informe del Diario el Comercio.

En Arde Troya, la periodista Juliana Oxenford comentó la contratación de la ex reina de belleza, Suheyn Cipriani, luego de que se diera a conocer que fue contratada como personal de confianza del entonces presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana.

“Suheyn Cipriani es una chica muy guapa, modelo. Se presentó en la oficina de Salhuana diciendo que era administradora. En esa época, Salhuana, congresista de APP, era presidente de la Mesa Directiva del Congreso. Él mismo solicita formalmente que contraten a la ex reina de belleza como parte de su personal de confianza”, señaló.

WOLFGANG GROZO: ¿QUIÉN ES? Y CRISIS DEL GAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Asimismo, Oxenford, señaló que según una investigación de Diario el Comercio, la modelo fue hasta en dos oportunidades al despacho del legislador de APP antes de que se concretara su contratación. Según el informe, Salhuana solicitó formalmente la incorporación de Cipriani en abril de 2025, pese a las inconsistencias registradas en los documentos que entregó para incorporarse a la fila de trabajadores del Palacio Legislativo. 

“Tienes que cumplir con los requisitos cuando vas a trabajar en un cargo público (…) lo raro es que no tiene estudios terminados y la contratan con sueldo de 4500 soles. Hay algo más grave: al parecer la documentación que presentó era falsa. Esta investigación la hizo el Diario el Comercio” agregó.

