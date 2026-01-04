¿Quién es Delcy Rodríguez, la nueva encargada del régimen en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro?

La captura de Nicolás Maduro durante un operativo militar bajo las órdenes de Donald Trump, provocó la designación de una nueva imagen al frente del régimen. Delcy Rodríguez, quien era vicepresidenta de Venezuela y una de las figuras más influyentes del chavismo, asumió la jefatura del Estado de forma interina tras una decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La Constitución de Venezuela contempla que, ante una falta temporal o absoluta del presidente, sea el vicepresidente quien asuma sus funciones. Así lo señalaron los artículos 233 y 234, invocados por la Sala Constitucional del TSJ para justificar la designación de Rodríguez, a quien el tribunal otorgó plenas atribuciones para “preservar el orden constitucional” y liderar “la defensa de la soberanía” durante la ausencia forzosa de Maduro.

TE RECOMENDAMOS MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Horas después de la captura del mandatario y de su esposa, Cilia Flores, Rodríguez apareció públicamente al frente del Consejo de Defensa de la Nación. Rodeada de ministros y altos funcionarios, exigió la “inmediata liberación” de la pareja y calificó la operación estadounidense como un “secuestro ilegal e ilegítimo”, además de una violación al derecho internacional y a la soberanía venezolana.

Delcy Rodríguez: la número dos detrás de Maduro

Delcy Rodríguez, de 56 años, nació en Caracas y es abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela. Su trayectoria política supera las dos décadas y está estrechamente ligada al proyecto chavista iniciado por Hugo Chávez y continuado por Maduro tras su muerte en 2013. Junto con su hermano Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional, ha ocupado posiciones clave dentro del aparato estatal.

Durante el segundo mandato de Maduro, Rodríguez fue nombrada vicepresidenta ejecutiva en 2018, cargo que mantuvo durante el tercer período presidencial iniciado en enero de 2025, luego de las controvertidas elecciones de julio de 2024. Hasta antes de la captura del mandatario, también ejercía como ministra de Petróleo y rectora del área económica, lo que consolidó su influencia dentro del Gobierno.

Antes de llegar a la Vicepresidencia, fue ministra de Comunicación e Información entre 2013 y 2014 y, posteriormente, canciller de la República entre 2014 y 2017. Desde esa función defendió con firmeza al Gobierno frente a las críticas internacionales relacionadas con la democracia y los derechos humanos, y llevó la posición oficial de Venezuela a foros como la Organización de las Naciones Unidas, donde acusó a otros gobiernos de buscar perjudicar al país.

En 2017, Rodríguez presidió la Asamblea Nacional Constituyente que amplió los poderes del Ejecutivo tras la victoria opositora en las elecciones legislativas de 2015. Ese episodio reforzó su perfil como una operadora política de línea dura y de absoluta confianza para Maduro. El abogado constitucionalista José Manuel Romano la describió como una funcionaria “muy ejecutiva”, con capacidad de conducción y ascendencia incluso sobre el estamento militar.

PUEDES VER: Donald Trump anuncia que Estados Unidos administrará Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

El régimen sin su líder

La designada vicepresidenta, aseguró que Maduro es el “único presidente” del país. En su pronunciamiento, sostuvo que el verdadero objetivo de Washington es un cambio de régimen para apropiarse de los recursos energéticos, minerales y naturales de Venezuela. Afirmó que la operación se ejecutó bajo “falsas excusas y pretextos” y que viola de manera flagrante los artículos 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas. Rodríguez recordó que, días antes, Maduro había reiterado su disposición a mantener canales de diálogo y cooperación internacional, lo que —según dijo— contrasta con la magnitud de la ofensiva estadounidense.

Asimismo, informó que todo el poder del Estado, incluidos los organismos de seguridad y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, fue activado para defender la soberanía y la integridad territorial. También llamó al pueblo venezolano a mantenerse en calma y a actuar en “perfecta unión nacional”, promoviendo una fusión policial, militar y popular frente a la crisis. La vicepresidenta destacó el respaldo internacional recibido desde países de Asia, África, América Latina y el Caribe, y aseguró que Venezuela “jamás volverá a ser colonia de ningún imperio”.

El escenario tras la captura de Maduro también ha generado especulaciones sobre un eventual entendimiento con Estados Unidos. El presidente Donald Trump afirmó que el secretario de Estado, Marco Rubio, mantuvo una conversación con Rodríguez y que ella se mostró dispuesta a colaborar. Sin embargo, la vicepresidenta no confirmó esos contactos y, en sus primeras apariciones públicas, cerró la puerta a cualquier cooperación, repudiando la acción militar estadounidense.

Hoy, Delcy Rodríguez concentra el poder institucional en un país sacudido por la captura de su presidente, mientras insiste en que Nicolás Maduro sigue siendo el único jefe de Estado legítimo de Venezuela.