HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Hugo García se defiende por video viral de TikTok a su nombre: "Cada uno refleja lo que lleva dentro"

El ex chico reality restó importancia a las críticas y burlas en redes sociales que ponen en duda su paternidad por el embarazo de Isabella Ladera. "Trabajo mi mente todos los días", aseguró.

Hugo García aprovechó para enviar mensaje de empatía en las redes. Foto: Composición LR
Hugo García aprovechó para enviar mensaje de empatía en las redes. Foto: Composición LR

El anuncio que Hugo García y su actual pareja Isabella Ladera tendrán a su primer bebé juntos desató una serie de reacciones en redes sociales. Recientemente el modelo peruano decidió referirse a las burlas y críticas del video viral de TikTok “Pa hvn Hugo García”, un popular trend que pone en duda su paternidad en el embarazo de la influencer venezolana.

Al ser consultado en Instagram sobre su postura hacia las personas que realizaron el video tendencia, el modelo señaló que no le toma importancia a dichas acciones que no afectan su vida ahora que se convertirá por primera vez en papá. “Nada negativo, cada uno refleja lo que lleva dentro. Yo estoy viviendo uno de los momentos más felices de mi vida”, dijo.

Además, sostuvo que el video viral dedicado a su persona ‘ayudó’ a incrementar las estadísticas en sus redes oficiales. “Así que gracias por el trend, mi engagement y mi contador lo agradecen”, expresó.

Hugo García responde a personas que realizaron trend viral de TikTok

En el mismo mensaje, García compartió que trabaja en su mentalidad diariamente, siendo ello un aspecto que le ha permitido tener la fortaleza para enfrentar burlas o críticas como figura pública. Sin embargo, aprovechó la oportunidad para hacer un llamado de conciencia hacia las personas a que practiquen más la empatía, sobre todo, por medio de las redes sociales.

“Sirve para recordar algo. Yo trabajo mi mente todos los días, igual o mejor de lo que entreno mi cuerpo. No todos tienen la misma fortaleza mental, y a veces un comentario puede hacer más daño de los que imaginamos por eso siempre vale la pena ser un poco más empáticos. Llévense esa reflexión de tarea”, expresó el ex chico reality.

Hugo habla de figuras de la política que se unieron al trend

Por último, lamentó que algunas figuras políticas nacionales hayan utilizado el trend “Pa hvn Hugo Gacía” como estrategia viral en sus campañas. Asimismo, criticó que parte de la prensa local se uniera al cargamontón. “Lo que sí me da pena es saber que la mayoría de ataques viene de la prensa y política de mi propio país”, sostuvo.

Notas relacionadas
Isabella Ladera llama “mamarracho” a locutor peruano tras acusarla de mentir sobre los meses de su embarazo: “Eres un ignorante”

Isabella Ladera llama “mamarracho” a locutor peruano tras acusarla de mentir sobre los meses de su embarazo: “Eres un ignorante”

LEER MÁS
Isabella Ladera revela duros síntomas que afronta en su embarazo de su hijo con Hugo García: "Lloro del dolor de espalda"

Isabella Ladera revela duros síntomas que afronta en su embarazo de su hijo con Hugo García: "Lloro del dolor de espalda"

LEER MÁS
Isabella Ladera sorprende al revelar cuánto tiempo de gestación lleva del hijo de Hugo García: "Bebé de mi alma"

Isabella Ladera sorprende al revelar cuánto tiempo de gestación lleva del hijo de Hugo García: "Bebé de mi alma"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Chau ‘Préndete’: programa de Christian Domínguez y Karla Tarazona es sacado del aire y será reemplazado por proyecto de Gisela Valcárcel

Chau ‘Préndete’: programa de Christian Domínguez y Karla Tarazona es sacado del aire y será reemplazado por proyecto de Gisela Valcárcel

LEER MÁS
Melissa Klug queda atrapada en una isla y no puede regresar a Perú por bombardeos entre Israel e Irán: “No sabes la desesperación que sentimos”

Melissa Klug queda atrapada en una isla y no puede regresar a Perú por bombardeos entre Israel e Irán: “No sabes la desesperación que sentimos”

LEER MÁS
Sobrina de Jefferson Farfán y exmiembro de ‘Esto es Guerra’, Ximena Peralta, revela que contrajo matrimonio con su novio nigeriano: “Esposo mío”

Sobrina de Jefferson Farfán y exmiembro de ‘Esto es Guerra’, Ximena Peralta, revela que contrajo matrimonio con su novio nigeriano: “Esposo mío”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hugo García se defiende por video viral de TikTok a su nombre: "Cada uno refleja lo que lleva dentro"

Perú sin Alfredo Bryce en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

Américo Zambrano: “Fujimori y Acuña han manejado el país desde la Mesa Directiva”

Espectáculos

¿Quién es Cruz Erick, el cantante peruano que ha abierto conciertos a Nicky Jam, Trébol Clan, J Quiles, De La Ghetto y Zion?

Christian Domínguez rompe en llanto en su mensaje de despedida por último programa de 'Préndete': "Aquí pude replantear mi vida"

‘Esto es guerra’ sigue líder en su horario: ¿cómo le fue en el rating con el ingreso de exparticipantes de ‘Combate’ y ‘Bienvenida la tarde'?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Américo Zambrano: “Fujimori y Acuña han manejado el país desde la Mesa Directiva”

Cuánto es el pago si no voto en las Elecciones Generales 2026: multas según distrito

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025