Hugo García se defiende por video viral de TikTok a su nombre: "Cada uno refleja lo que lleva dentro"

El anuncio que Hugo García y su actual pareja Isabella Ladera tendrán a su primer bebé juntos desató una serie de reacciones en redes sociales. Recientemente el modelo peruano decidió referirse a las burlas y críticas del video viral de TikTok “Pa hvn Hugo García”, un popular trend que pone en duda su paternidad en el embarazo de la influencer venezolana.

Al ser consultado en Instagram sobre su postura hacia las personas que realizaron el video tendencia, el modelo señaló que no le toma importancia a dichas acciones que no afectan su vida ahora que se convertirá por primera vez en papá. “Nada negativo, cada uno refleja lo que lleva dentro. Yo estoy viviendo uno de los momentos más felices de mi vida”, dijo.

Además, sostuvo que el video viral dedicado a su persona ‘ayudó’ a incrementar las estadísticas en sus redes oficiales. “Así que gracias por el trend, mi engagement y mi contador lo agradecen”, expresó.

Hugo García responde a personas que realizaron trend viral de TikTok

En el mismo mensaje, García compartió que trabaja en su mentalidad diariamente, siendo ello un aspecto que le ha permitido tener la fortaleza para enfrentar burlas o críticas como figura pública. Sin embargo, aprovechó la oportunidad para hacer un llamado de conciencia hacia las personas a que practiquen más la empatía, sobre todo, por medio de las redes sociales.

“Sirve para recordar algo. Yo trabajo mi mente todos los días, igual o mejor de lo que entreno mi cuerpo. No todos tienen la misma fortaleza mental, y a veces un comentario puede hacer más daño de los que imaginamos por eso siempre vale la pena ser un poco más empáticos. Llévense esa reflexión de tarea”, expresó el ex chico reality.

Hugo habla de figuras de la política que se unieron al trend

Por último, lamentó que algunas figuras políticas nacionales hayan utilizado el trend “Pa hvn Hugo Gacía” como estrategia viral en sus campañas. Asimismo, criticó que parte de la prensa local se uniera al cargamontón. “Lo que sí me da pena es saber que la mayoría de ataques viene de la prensa y política de mi propio país”, sostuvo.