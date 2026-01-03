HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Donald Trump anuncia que Estados Unidos administrará Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Donald Trump aseguró que la operación para detener a Maduro fue una demostración del poder de Estados Unidos.

Trump brindó declaraciones ante los medios tras captura de Maduro. Foto: AFP
Trump brindó declaraciones ante los medios tras captura de Maduro. Foto: AFP

Desde su resort de Mar-a-Lago en Florida, y junto a generales militares, el presidente Donald Trump anunció en conferencia de prensa los detalles de la captura de Nicolás Maduro. El republicano califica los ataques estadounidenses contra Venezuela y la captura de su lider como una demostración "impresionante" del poderío estadounidense, que "no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial". Asimismo, confirmó que Estados Unidos administrará Venezuela. “Nosotros vamos a gobernar el país hasta lograr una transición segura. Vamos a empezar a generar dinero en el país", añadió.

Noticia en desarrollo...

