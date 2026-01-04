Papa León XIV y líderes latinoamericanos reaccionan a la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. | Captura de pantalla

Cuando terminó la oración mariana del Ángelus, el papa León XIV expresó que "el bien del pueblo venezolano debe prevalecer". Las recientes declaraciones del pontífice se produjeron después de que Estados Unidos ejecutara la 'Operación Resolución Absoluta' para capturar al dictador Nicolás Maduro, quien será juzgado en Nueva York por narcoterrorismo y delitos relacionados con armas.

"Sigo con gran preocupación la evolución de la situación en Venezuela", declaró este 4 de enero de 2026 en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Además, pidió respetar los derechos humanos y civiles de las personas para "construir un futuro sereno".

Papa León XIV se pronuncia luego de la captura de Nicolás Maduro

Desde Roma, el papa León XIV exhortó a garantizar la soberanía y el estado de derecho de Venezuela. "El bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración y ayudar a superar la violencia, emprendiendo caminos de justicia y paz", sostuvo.

Tras asumir como el noveno soberano de la Ciudad del Vaticano el 8 de mayo de 2025, la máxima autoridad de la Iglesia Católica se pronunció en varias ocasiones sobre la situación de Venezuela. El 2 de diciembre, al regresar de Líbano, rechazó los ataques de Donald Trump contra las presuntas narcolanchas y abogó por el diálogo, e incluso por "presiones económicas" para fomentar un cambio en el país caribeño.

Países de América Latina también se pronunciaron sobre la captura de Maduro

La operación militar de Estados Unidos contra Venezuela generó alarma en la comunidad internacional. Desde Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva escribió en X (antes Twitter) que el ataque estadounidense y la captura de Nicolás Maduro "sobrepasan una línea inaceptable".

Asimismo, a través de un comunicado, la cancillería de México condenó "enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente" contra Caracas. A esta reacción se sumó el líder colombiano Gustavo Petro, quien rechazó los ataques "con misiles" y ordenó la movilización de militares a la frontera.

Sin embargo, el presidente argentino Javier Milei afirmó que la operación de Washington "significa la caída del régimen de un dictador que venía trampeando las elecciones". En ese sentido, el líder ecuatoriano Daniel Noboa usó las redes sociales para advertir que la estructura criminal de "todos los narco chavistas" caerá en todo el continente.