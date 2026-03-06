HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Anuncian clases virtuales y teletrabajo por escasez del GNV
Anuncian clases virtuales y teletrabajo por escasez del GNV     Anuncian clases virtuales y teletrabajo por escasez del GNV     Anuncian clases virtuales y teletrabajo por escasez del GNV     
Espectáculos

Mario Irivarren sorprende al anunciar que volverá a ser chambelán como en la época de 'Combate' y las redes reaccionan: "Mi momento llegó"

El programa 'La manada' lanzó un concurso para que el chico reality sea tu chambelán sin importar la edad. Tras el anuncio, las redes sociales reaccionaron con entusiasmo.

Mario Irivarren contó como inicio en el negocio de ser chambelán de quince años Foto: Composición LR
Mario Irivarren contó como inicio en el negocio de ser chambelán de quince años Foto: Composición LR | Instagram

Mario Irrivarren encendió la nostalgia entre sus seguidores al anunciar que retomará una de sus facetas que más furor causó durante la época dorada de 'Combate' : chambelán en fiestas de quince años . A través del podcast 'La manada', se anunció que la popular 'Calavera coqueta' está lista para desempolvar el terno y acompañar a una afortunada seguidora, tal y como lo hacía cuando era uno de los rostros más queridos del reality de competencia de ATV.

En el pasado, Irivarren se convirtió en uno de los chambelanes más solicitados del país. En el 2023, reveló que este negocio le dejó cuantiosas ganancias. El propio chico reality contó que llegó a cobrar hasta US$1.500 por una hora de presentación y que en una semana podía tener hasta dos quinceañeros. "Fue la época de mayor bonanza, dorada", relató. 

Mario Irivarren

Concurso de 'La manada'

PUEDES VER: Mario Irivarren y Gerardo Pe hablan sobre el estado de salud de Laura Spoya tras accidente: “Se encuentra en pronóstico reservado”

lr.pe

Podcast 'La manada' lanza concurso para que Mario Irivarren sea tu chambelán 

A través de su cuenta de Instagram, 'La manada' lanzó un concurso para que el chico reality esté presente en la noche de tus quince años. "¿Siempre soñaste con que Mario Irivarren sea tu chambelán? Pues llegó tu momento. Envíanos tu mejor video a la línea galáctica 982749979 diciéndonos por qué deberías ser la ganadora", se lee en la publicación. Además, indicaron que no importa la edad que tengas, "lo que cuenta es tu deseo de disfrutar con nuestro bebito".

Tras el anuncio, las redes sociales reaccionaron con entusiasmo  y dejaron comentarios como "Yo quiero", "Ya, pero que use el zapato sin media como en los viejos tiempos", "Yo quiero aunque tenga 19 años", "¿Tengo 21, puedo participar?", "¡Qué ofertón", "Medio Perú quiere, eso no se pregunta". 

PUEDES VER: Mario Irivarren sorprende tras sincerarse y revelar cómo se lleva con el papá de Onelia Molina

lr.pe

¿Cómo inició Mario Irivarren a ser chambelán en los quinceañeros?

En la edición del viernes 6 de marzo de 'La manada', el chico reality contó que, al inició, ser chambelán le pareció una idea descabellada; sin embargo, no tenía opción a rechazar el trato. "Un día, una chica, escribió a 'Combate' y dijo: ‘Hola, ¿qué tal? Yo quisiera que Mario sea mi chambelán’. A Pepe Lucho le pareció una gran idea para hacer, obviamente para grabarlo y pasarlo en el programa. Entonces me dijo: 'Mario, llegó esta propuesta. Tienes que hacerlo'. 

Tras anunciar el quinceañero, la adolescente, cuya identidad no fue revelada, se retractó.

"La chibola a última hora dijo: 'Ya no quiero'", contó Mario en el canal digital de Satélite. Así que me falsearon el quinceañero.  Contrataron a una chica X que ni siquiera tenía 15 años. Yo no sabía, yo me enteré después, pero ya tenían todo preparado y no podían tirarse para atrás y contrataron invitados. Todo fue falso, todo fue una mentira, pero a raíz de eso comenzaron a llegar los contratos", contó.

Notas relacionadas
Laura Spoya reaparece en podcast 'La Manada' tras choque de auto en Surco: "Estoy feliz de verlos"

Laura Spoya reaparece en podcast 'La Manada' tras choque de auto en Surco: "Estoy feliz de verlos"

LEER MÁS
Laura Spoya revela que en pocos días saldrá de la clínica y anuncia su regreso a ‘La Manada’ tras cirugía: “Ahí estaré”

Laura Spoya revela que en pocos días saldrá de la clínica y anuncia su regreso a ‘La Manada’ tras cirugía: “Ahí estaré”

LEER MÁS
Mario Irivarren y Gerardo Pe hablan sobre el estado de salud de Laura Spoya tras accidente: “Se encuentra en pronóstico reservado”

Mario Irivarren y Gerardo Pe hablan sobre el estado de salud de Laura Spoya tras accidente: “Se encuentra en pronóstico reservado”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Melissa Klug queda atrapada en una isla y no puede regresar a Perú por bombardeos entre Israel e Irán: “No sabes la desesperación que sentimos”

Melissa Klug queda atrapada en una isla y no puede regresar a Perú por bombardeos entre Israel e Irán: “No sabes la desesperación que sentimos”

LEER MÁS
Melcochita admite su error y se retracta tras chat expuesto por Monserrat Seminario en el que exige S/15.000: "Fue un momento de cólera"

Melcochita admite su error y se retracta tras chat expuesto por Monserrat Seminario en el que exige S/15.000: "Fue un momento de cólera"

LEER MÁS
Xiomy Kanashiro confiesa que encaró a Jefferson Farfán por no definir qué tipo de relación tenían: "Le dije que no iba a ser una más"

Xiomy Kanashiro confiesa que encaró a Jefferson Farfán por no definir qué tipo de relación tenían: "Le dije que no iba a ser una más"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Real Madrid vs Celta de Vigo EN VIVO: transmisión del partido de hoy por LaLiga de España

Uno de cada cinco peruanos entre 18 a 25 años usa el celular al conducir en Lima: estudio revela serios riesgos en el tráfico

Lionel Messi se reunió en la Casa Blanca con Donald Trump y recibió duras críticas

Espectáculos

Melissa Klug queda atrapada en una isla y no puede regresar a Perú por bombardeos entre Israel e Irán: “No sabes la desesperación que sentimos”

Fanáticos de 'Bienvenida la tarde' piden que el reality reemplace a 'Esto es guerra': "Ellos sí dan risa"

Sobrina de Jefferson Farfán y exmiembro de ‘Esto es Guerra’, Ximena Peralta, revela que contrajo matrimonio con su novio nigeriano: “Esposo mío”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fallo por caso Cecilia Ramos marca precedente en Perú: "Es la primera vez que la Corte IDH reconoce las esterilizaciones forzadas"

Fiscalía investiga contratos de más de S/97 millones de soles entre la MML y estudio de abogados de amigo de Rafael López Aliaga

Gobierno asigna S/ 100 millones al JNE tras reunión de Roberto Burneo con el MEF

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025