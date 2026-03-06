Mario Irivarren sorprende al anunciar que volverá a ser chambelán como en la época de 'Combate' y las redes reaccionan: "Mi momento llegó"

Mario Irrivarren encendió la nostalgia entre sus seguidores al anunciar que retomará una de sus facetas que más furor causó durante la época dorada de 'Combate' : chambelán en fiestas de quince años . A través del podcast 'La manada', se anunció que la popular 'Calavera coqueta' está lista para desempolvar el terno y acompañar a una afortunada seguidora, tal y como lo hacía cuando era uno de los rostros más queridos del reality de competencia de ATV.

En el pasado, Irivarren se convirtió en uno de los chambelanes más solicitados del país. En el 2023, reveló que este negocio le dejó cuantiosas ganancias. El propio chico reality contó que llegó a cobrar hasta US$1.500 por una hora de presentación y que en una semana podía tener hasta dos quinceañeros. "Fue la época de mayor bonanza, dorada", relató.

Concurso de 'La manada'

Podcast 'La manada' lanza concurso para que Mario Irivarren sea tu chambelán

A través de su cuenta de Instagram, 'La manada' lanzó un concurso para que el chico reality esté presente en la noche de tus quince años. "¿Siempre soñaste con que Mario Irivarren sea tu chambelán? Pues llegó tu momento. Envíanos tu mejor video a la línea galáctica 982749979 diciéndonos por qué deberías ser la ganadora", se lee en la publicación. Además, indicaron que no importa la edad que tengas, "lo que cuenta es tu deseo de disfrutar con nuestro bebito".

Tras el anuncio, las redes sociales reaccionaron con entusiasmo y dejaron comentarios como "Yo quiero", "Ya, pero que use el zapato sin media como en los viejos tiempos", "Yo quiero aunque tenga 19 años", "¿Tengo 21, puedo participar?", "¡Qué ofertón", "Medio Perú quiere, eso no se pregunta".

¿Cómo inició Mario Irivarren a ser chambelán en los quinceañeros?

En la edición del viernes 6 de marzo de 'La manada', el chico reality contó que, al inició, ser chambelán le pareció una idea descabellada; sin embargo, no tenía opción a rechazar el trato. "Un día, una chica, escribió a 'Combate' y dijo: ‘Hola, ¿qué tal? Yo quisiera que Mario sea mi chambelán’. A Pepe Lucho le pareció una gran idea para hacer, obviamente para grabarlo y pasarlo en el programa. Entonces me dijo: 'Mario, llegó esta propuesta. Tienes que hacerlo'.

Tras anunciar el quinceañero, la adolescente, cuya identidad no fue revelada, se retractó.

"La chibola a última hora dijo: 'Ya no quiero'", contó Mario en el canal digital de Satélite. Así que me falsearon el quinceañero. Contrataron a una chica X que ni siquiera tenía 15 años. Yo no sabía, yo me enteré después, pero ya tenían todo preparado y no podían tirarse para atrás y contrataron invitados. Todo fue falso, todo fue una mentira, pero a raíz de eso comenzaron a llegar los contratos", contó.