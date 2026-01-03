Nicolás Maduro fue detenido este sábado junto a su esposa, Cilia Flores, tras los ataques aéreos registrados en Venezuela en horas de la madrugada. La información fue confirmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció el operativo —denominado Operación Resolución Absoluta— a través de una publicación en Truth Social. En su mensaje, aseguró que el líder chavista quedó bajo custodia y que se dio inicio a una acción militar directa contra su administración.

Mientras tanto, dentro del país, la población describe escenas marcadas por la confusión, el temor y la ausencia de información oficial. Con las comunicaciones limitadas y un ambiente de máxima tensión, muchos venezolanos aseguran no comprender del todo lo que ocurre. Ricardo, vecino de Caracas, relató su experiencia con incredulidad: “Yo no lo creo hasta que no lo vea, anoche estaba en la calle y fue horrible regresar en medio de todo ese caos, las bombas, las calles oscuras, la autopista vacía, fue horrible, casi toda la ciudad estaba oscura sin luz".

TE RECOMENDAMOS MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

"Las bombas cayeron detrás de los edificios"

Milagros contó que las explosiones se percibieron muy cerca de su zona, aunque aclaró que no impactaron directamente sobre las edificaciones. “Las bombas cayeron fue detrás de edificios, no en los edificios”, precisó. También cuestionó la falta de información por parte de los medios nacionales y privados. Según ella, alrededor de la una de la madrugada comenzó a oír el paso de aviones y, media hora después, las detonaciones. "Los medios no dicen nada, nada. Solo Venezolana de Televisión (VTV) habla sobre el secuestro de Maduro. La gente se está informando a través de las redes y periodistas exiliados que transmiten en vivo", señaló.

Desde San Antonio de los Altos, una zona cercana a Caracas, Carmen explicó que el ruido de los aviones y las explosiones se sintió con menor intensidad que en la capital. Sin embargo, advirtió que la situación sigue siendo angustiante. “Hay muchas zonas de Caracas sin comunicación, sin luz y sin señal de teléfono, eso es lo que más angustia porque los medios no informan nada", comentó. Añadió que el temor ha aumentado al punto de limitar el contacto con personas fuera del entorno familiar. “No sabemos quién es quién en esta Venezuela. Por ahora, lo mejor es quedarse en casa”.

El amanecer en Caracas quedó registrado por Beatriz desde su edificio, en una imagen donde el humo suspendido y los letreros de comercios apenas iluminados reflejan un ambiente que ella define como de “silencio”. En la urbanización Coche, a pocos metros del complejo militar Fuerte Tiuna, Daniel describió una madrugada marcada por el miedo. “Fue realmente horrible, tembló el piso con las explosiones, se escuchaban los aviones bajito sobre el edificio”, relató.

Trump asegura que EE.UU. gobernará Venezuela tras caída de Maduro

Donald Trump afirmó este sábado que su país asumirá el control de Venezuela por un tiempo indefinido tras la captura del líder chavista Nicolás Maduro, resultado de la reciente operación militar estadounidense. Desde su residencia en Mar-a-Lago, en Florida, sostuvo que Washington tomará las riendas del país hasta que se logre una transición política que consideró “segura, adecuada y sensata”, aunque evitó precisar plazos o etapas concretas para ese proceso.

Durante sus declaraciones, Trump señaló que su gobierno no pretende imponer de forma directa a un nuevo mandatario, pero remarcó que sí intervendrá para asegurar que quien llegue al poder actúe en favor de los venezolanos. “No queremos involucrarnos en la llegada de otra persona, pero estamos en la misma situación que hemos vivido durante los últimos años. Así que vamos a gobernar el país”, reiteró. Asimismo, advirtió que las fuerzas armadas estadounidenses están listas para ejecutar una nueva ofensiva militar si el escenario lo exige.

Maduro y su esposa serán acusados de conspiración narcoterrorista

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, confirmó que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido formalmente imputados en el Distrito Sur de Nueva York por una serie de delitos graves vinculados al narcotráfico y al terrorismo.

Según detalló, Maduro enfrenta cargos por conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer este tipo de armamento contra el país norteamericano, en uno de los procesos judiciales más contundentes iniciados contra un jefe de Estado en funciones.

En un mensaje vía la red social X, Bondi también aseguró que ambos “pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”, subrayando que se trata de un caso prioritario para el Departamento de Justicia.