HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | EE. UU. bombardea Caracas y anuncia detención de Nicolás Maduro
EN VIVO | EE. UU. bombardea Caracas y anuncia detención de Nicolás Maduro     EN VIVO | EE. UU. bombardea Caracas y anuncia detención de Nicolás Maduro     EN VIVO | EE. UU. bombardea Caracas y anuncia detención de Nicolás Maduro     
EN VIVO

🔴 CAYÓ NICOLÁS MADURO tras INTERVENCIÓN DE EE. UU. en VENEZUELA

Mundo

China rechaza ataque militar de Estados Unidos que acabó con la captura de Maduro: "Viola el derecho internacional"

A través de un comunicado, la Cancilleria china también aseguró que las acciones de Estados Unidos representan una amenaza la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe.

El gobierno de Xi Jinping condenó los ataques de Estados Unidos contra Venezuela.
El gobierno de Xi Jinping condenó los ataques de Estados Unidos contra Venezuela. | AFP

China condenó las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela, así como a la captura de Nicolás Maduro, al advertir que estos hechos amenazan "la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe".

"China está profundamente conmocionada y condena enérgicamente el uso flagrante de la fuerza por parte de Estados Unidos contra un Estado soberano y su acción contra su presidente", aseguró el Ministerio de Relaciones Exteriores de Pekín en un comunicado.

TE RECOMENDAMOS

MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Asimismo, la potencia asiática indicó que las acciones de Washington "viola gravemente el derecho internacional, infringe la soberanía de Venezuela y amenaza la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe".

Noticia en desarrollo...

Notas relacionadas
Detienen a Nicolás Maduro EN VIVO: últimas noticias sobre el ataque de Estados Unidos a Venezuela

Detienen a Nicolás Maduro EN VIVO: últimas noticias sobre el ataque de Estados Unidos a Venezuela

LEER MÁS
EE. UU. captura a Nicolás Maduro tras más de una década de dictadura en Venezuela

EE. UU. captura a Nicolás Maduro tras más de una década de dictadura en Venezuela

LEER MÁS
Fiscal general de EE. UU. afirma que Nicolás Maduro y su esposa serán acusados de conspiración narcoterrorista

Fiscal general de EE. UU. afirma que Nicolás Maduro y su esposa serán acusados de conspiración narcoterrorista

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Donald Trump anuncia que vio en directo la captura de Maduro en su "fortaleza" y lo calificó como "un show televisivo"

Donald Trump anuncia que vio en directo la captura de Maduro en su "fortaleza" y lo calificó como "un show televisivo"

LEER MÁS
Detienen a Nicolás Maduro EN VIVO: últimas noticias sobre el ataque de Estados Unidos a Venezuela

Detienen a Nicolás Maduro EN VIVO: últimas noticias sobre el ataque de Estados Unidos a Venezuela

LEER MÁS
EE. UU. captura a Nicolás Maduro tras más de una década de dictadura en Venezuela

EE. UU. captura a Nicolás Maduro tras más de una década de dictadura en Venezuela

LEER MÁS
Rusia exige a Estados Unidos una aclaración "inmediata" sobre la ubicación actual de Nicolás Maduro

Rusia exige a Estados Unidos una aclaración "inmediata" sobre la ubicación actual de Nicolás Maduro

LEER MÁS
Estas 2 potencias globales se unen para evitar que China desate un conflicto militar en Asia

Estas 2 potencias globales se unen para evitar que China desate un conflicto militar en Asia

LEER MÁS
Fiscal general de EE. UU. afirma que Nicolás Maduro y su esposa serán acusados de conspiración narcoterrorista

Fiscal general de EE. UU. afirma que Nicolás Maduro y su esposa serán acusados de conspiración narcoterrorista

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cantante Deyvis Paredes y el animador 'Josesito' de La Bella Luz generan indignación tras polémica broma a nuevo integrante: “Deberían pedir disculpas”

Rodrigo Paz firma decreto para gobernar Bolivia a distancia en medio de tensiones con su vicepresidente Edman Lara

Apagones y daños a infraestructuras: las imágenes del fuerte sismo de magnitud 6,5 que remeció México

Mundo

Rodrigo Paz firma decreto para gobernar Bolivia a distancia en medio de tensiones con su vicepresidente Edman Lara

Apagones y daños a infraestructuras: las imágenes del fuerte sismo de magnitud 6,5 que remeció México

“Está temblando”: sismo de magnitud 6,5 en México sorprende a Claudia Sheinbaum y obliga a suspender la mañanera

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Ciro Castillo habría ordenado la construcción de una "ruta de escape" en su oficina cuando era gobernador del Callao, según Fiscalía

Presidente del TC afirma que Mario Vizcarra tendría impedimentos para postular por sentencia de peculado

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025