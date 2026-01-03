China rechaza ataque militar de Estados Unidos que acabó con la captura de Maduro: "Viola el derecho internacional"
A través de un comunicado, la Cancilleria china también aseguró que las acciones de Estados Unidos representan una amenaza la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe.
China condenó las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela, así como a la captura de Nicolás Maduro, al advertir que estos hechos amenazan "la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe".
"China está profundamente conmocionada y condena enérgicamente el uso flagrante de la fuerza por parte de Estados Unidos contra un Estado soberano y su acción contra su presidente", aseguró el Ministerio de Relaciones Exteriores de Pekín en un comunicado.
Asimismo, la potencia asiática indicó que las acciones de Washington "viola gravemente el derecho internacional, infringe la soberanía de Venezuela y amenaza la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe".
Noticia en desarrollo...