La periodista Rosa María Palacios en 'Sin guion' cuestionó la reciente decisión judicial que ordena revisar el cómputo de las condenas del exasesor presidencial del ya fallecido dictador Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, y explicó qué es lo que busca él con este proceso.

"Hace algunos días fue noticia que Vladimiro Montesinos había obtenido lo que él quería. Es decir, él está preso desde 2001. Este año se cumplen 25 años de Montesinos en prisión, en junio, y la pena máxima que se le ha impuesto es de 25 años. Él quería que todas sus penas se subsumieran en el tiempo en el cual ha estado en prisión. Es decir: si hoy me ponen 25 años por otro crimen, señor, yo ya he estado en la cárcel 25 años. Me tiene que subsumir el tiempo en que he estado preso para terminar con mis condenas", sostuvo.

TE RECOMENDAMOS FUERZA POPULAR Y APP: ¿PROVOCARON LA CRISIS POLÍTICA? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

En esa línea, Palacios advirtió que la resolución de un juzgado constitucional podría favorecer al exasesor en el caso de la Masacre de Pativilca y expresó suspicacias sobre el momento en que se produce la decisión.

"En un momento le dijeron que sí, pero luego la Corte Suprema le dijo que no, que el caso Pativilca es un caso nuevo y que tiene que cumplir la pena que le fue impuesta en ese caso. Y eso es lo que quiere evitar. Eso es lo que ha logrado a través de una jueza de un juzgado constitucional que, al resolver un hábeas corpus que le presentó, ha dicho que se vuelva a revisar el caso. (...) Qué ganas de sacarlo en medio de la campaña", agregó.