"Es una pérdida de tiempo": Donald Trump descarta envío de tropas terrestres estadounidenses a Irán

Donald Trump rechazó la posibilidad de desplegar tropas terrestres en Irán, calificándolo como "una pérdida de tiempo". El presidente estadounidense hizo esta afirmación en una entrevista con NBC News, respondiendo a la advertencia del canciller iraní, Abbas Araqchi, quien aseguró que se están preparando para una invasión.

"Lo han perdido todo. Han perdido su armada y todo lo que podían perder", afirmó el republicano en una entrevista telefónica con la cadena de televisión.

El líder estadounidense reiteró su deseo de que la actual estructura del régimen en la república islámica desaparezca y, dentro de su equipo, buscan "entrar y limpiarlo todo" rápidamente.

Aunque evitó revelar nombres, Trump adelantó que tiene en mente "a algunas personas que harían un buen trabajo", aunque dejó claro que el cambio no ocurrirá a corto plazo. "No queremos a alguien que, en 10 años, lo reconstruiría todo", aseguró.

"Rompan vínculos con Teherán"

Durante una declaración en la Casa Blanca, el mandatario norteamericano instó a los diplomáticos iraníes que se encuentran fuera de Irán a solicitar asilo y colaborar en la construcción de "un Irán nuevo y mejor, con un enorme potencial", subrayando la oportunidad de distanciarse del régimen actual.

El líder también se dirigió a los miembros de las fuerzas de seguridad del régimen, instándolos a abandonar las armas. Ofreció inmunidad a quienes lo hicieran, advirtiendo sobre las consecuencias inmediatas ante una resistencia. Dirigiéndose a la población, declaró: "Después de todos estos años, tendrán la oportunidad de recuperar su país".

Finalmente, describió a este grupo como resistente y dispuesto a luchar. "Son fuertes y quieren pelear", afirmó, y añadió que los funcionarios de Teherán intentaron contactar a Washington para negociar un acuerdo.

Mediaciones para el fin de la guerra

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó que algunos países han comenzado a mover ficha para mediar y poner fin a la guerra con Estados Unidos e Israel, pero advirtió que esos esfuerzos deben centrarse en aquellos que iniciaron las hostilidades.

"Algunos países han comenzado a intentar mediar. Seamos claros: estamos comprometidos con una paz duradera en la región, pero no dudaremos en defender la dignidad y soberanía de nuestra nación", afirmó Pezeshkian a través de la red social X.

El político aseguró que la mediación debería dirigirse a quienes subestimaron a la población y desataron este conflicto, y no a quienes ahora buscan poner fin a las hostilidades.

Ataques constantes

En las últimas horas, Estados Unidos confirmó que sus fuerzas armadas atacaron un buque portador de drones de gran tamaño —cercano en dimensiones a un portaaviones— en medio del conflicto que este jueves llegó a su séptima jornada, como parte de una ofensiva militar en curso.

A través de redes sociales, el Comando Central indicó que no se contendrán en su misión de destruir por completo la armada enemiga, afirmando que continúan atacando un portaaviones de drones y otros buques en una serie de maniobras que forman parte de operaciones militares en curso.

Por su lado, el ejército iraní confirmó que atacó bases de Estados Unidos en Kuwait y advirtió que intensificará la presión con nuevos bombardeos.

"En las últimas horas, diversos tipos de drones destructivos de las fuerzas terrestres iraníes han atacado varias bases del ejército estadounidense en Kuwait", informó la televisión estatal.