HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

CIDH condena a Perú por esterilización forzada | Sin Guion con Rosa María Palacios

Mundo

"Es una pérdida de tiempo": Donald Trump descarta envío de tropas terrestres estadounidenses a Irán

En una entrevista con NBC News, el presidente de Estados Unidos reaccionó a las declaraciones de Abbas Araqchi, ministro de Relaciones Exteriores de Irán, quien afirmó que Teherán se encontraba preparándose para enfrentar una invasión terrestre.

Trump descartó enviar tropas terrestres a Irán.
Trump descartó enviar tropas terrestres a Irán. | Composición LR | Betsabeth De Los Santos

Donald Trump rechazó la posibilidad de desplegar tropas terrestres en Irán, calificándolo como "una pérdida de tiempo". El presidente estadounidense hizo esta afirmación en una entrevista con NBC News, respondiendo a la advertencia del canciller iraní, Abbas Araqchi, quien aseguró que se están preparando para una invasión.

"Lo han perdido todo. Han perdido su armada y todo lo que podían perder", afirmó el republicano en una entrevista telefónica con la cadena de televisión.

TE RECOMENDAMOS

TIPOS DE MAGIA: BLANCA, NEGRA Y ROJA — MITOS, RIESGOS Y VERDADES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

El líder estadounidense reiteró su deseo de que la actual estructura del régimen en la república islámica desaparezca y, dentro de su equipo, buscan "entrar y limpiarlo todo" rápidamente.

Aunque evitó revelar nombres, Trump adelantó que tiene en mente "a algunas personas que harían un buen trabajo", aunque dejó claro que el cambio no ocurrirá a corto plazo. "No queremos a alguien que, en 10 años, lo reconstruiría todo", aseguró.

PUEDES VER: Gran ayatolá pide la “sangre de Trump” e Irán advierte que EE. UU. “lamentará enormemente” derribo de buque de guerra

lr.pe

"Rompan vínculos con Teherán"

Durante una declaración en la Casa Blanca, el mandatario norteamericano instó a los diplomáticos iraníes que se encuentran fuera de Irán a solicitar asilo y colaborar en la construcción de "un Irán nuevo y mejor, con un enorme potencial", subrayando la oportunidad de distanciarse del régimen actual.

El líder también se dirigió a los miembros de las fuerzas de seguridad del régimen, instándolos a abandonar las armas. Ofreció inmunidad a quienes lo hicieran, advirtiendo sobre las consecuencias inmediatas ante una resistencia. Dirigiéndose a la población, declaró: "Después de todos estos años, tendrán la oportunidad de recuperar su país".

Finalmente, describió a este grupo como resistente y dispuesto a luchar. "Son fuertes y quieren pelear", afirmó, y añadió que los funcionarios de Teherán intentaron contactar a Washington para negociar un acuerdo.

PUEDES VER: Donald Trump destituye a la secretaria de Seguridad Nacional tras polémico operativo del ICE en Minneapolis

lr.pe

Mediaciones para el fin de la guerra

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó que algunos países han comenzado a mover ficha para mediar y poner fin a la guerra con Estados Unidos e Israel, pero advirtió que esos esfuerzos deben centrarse en aquellos que iniciaron las hostilidades.

"Algunos países han comenzado a intentar mediar. Seamos claros: estamos comprometidos con una paz duradera en la región, pero no dudaremos en defender la dignidad y soberanía de nuestra nación", afirmó Pezeshkian a través de la red social X.

El político aseguró que la mediación debería dirigirse a quienes subestimaron a la población y desataron este conflicto, y no a quienes ahora buscan poner fin a las hostilidades.

PUEDES VER: El papa León XIV alerta avance de la extrema derecha en España: “Buscan ganar el voto católico”

lr.pe

Ataques constantes

En las últimas horas, Estados Unidos confirmó que sus fuerzas armadas atacaron un buque portador de drones de gran tamaño —cercano en dimensiones a un portaaviones— en medio del conflicto que este jueves llegó a su séptima jornada, como parte de una ofensiva militar en curso.

A través de redes sociales, el Comando Central indicó que no se contendrán en su misión de destruir por completo la armada enemiga, afirmando que continúan atacando un portaaviones de drones y otros buques en una serie de maniobras que forman parte de operaciones militares en curso.

Por su lado, el ejército iraní confirmó que atacó bases de Estados Unidos en Kuwait y advirtió que intensificará la presión con nuevos bombardeos.

"En las últimas horas, diversos tipos de drones destructivos de las fuerzas terrestres iraníes han atacado varias bases del ejército estadounidense en Kuwait", informó la televisión estatal.

Notas relacionadas
Gran ayatolá pide la “sangre de Trump” e Irán advierte que EE. UU. “lamentará enormemente” derribo de buque de guerra

Gran ayatolá pide la “sangre de Trump” e Irán advierte que EE. UU. “lamentará enormemente” derribo de buque de guerra

LEER MÁS
Ataque de EE.UU. e Israel contra Irán, EN VIVO: Guardianes de la Revolución revelan impacto contra un petrolero estadounidense

Ataque de EE.UU. e Israel contra Irán, EN VIVO: Guardianes de la Revolución revelan impacto contra un petrolero estadounidense

LEER MÁS
Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

LEER MÁS
Irán lanza una serie de misiles contra Tel Aviv, en Israel, y deja al menos 12 heridos en represalia por ataques de EE.UU.

Irán lanza una serie de misiles contra Tel Aviv, en Israel, y deja al menos 12 heridos en represalia por ataques de EE.UU.

LEER MÁS
Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

LEER MÁS
Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El papa León XIV alerta avance de la extrema derecha en España: “Buscan ganar el voto católico”

El papa León XIV alerta avance de la extrema derecha en España: “Buscan ganar el voto católico”

LEER MÁS
Diosdado Cabello amenaza a María Corina Machado con una 'sorpresa' si regresa a Venezuela: "No les voy a decir qué"

Diosdado Cabello amenaza a María Corina Machado con una 'sorpresa' si regresa a Venezuela: "No les voy a decir qué"

LEER MÁS
Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

No hay GNV en Lima EN VIVO: últimas noticias sobre la emergencia por desabastecimiento de gas natural vehicular en grifos de Perú

Tula Rodríguez celebra que la tercera operación de su hija por una condición congénita fue exitosa: "Gracias Dios"

Cooperación Popular, de Yonhy Lescano, propone aplicación de la eutanasia en el Perú

Mundo

Gran ayatolá pide la “sangre de Trump” e Irán advierte que EE. UU. “lamentará enormemente” derribo de buque de guerra

El papa León XIV alerta avance de la extrema derecha en España: “Buscan ganar el voto católico”

Ataque de EE.UU. e Israel contra Irán, EN VIVO: Guardianes de la Revolución revelan impacto contra un petrolero estadounidense

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cooperación Popular, de Yonhy Lescano, propone aplicación de la eutanasia en el Perú

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

¿Dónde votar en las Elecciones 2026? Entérate cuál es tu local de votación vía link de ONPE

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025