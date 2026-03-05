Candidata a diputada Jessica Huamán propone lucha contra la anemia y fiscalización a los programas del Midis

La ex decana del Colegio de Nutricionistas de Lima, Jessica Huamán, es postulante a diputada por el número 15 por el partido País para Todos, el cual tiene como candidato presidencial a Carlos Álvarez. En entrevista con La República, propone impulsar alimentación saludable en los colegios.

Ella asegura que fiscalizará los programas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) enfocados a la alimentación de la población, tanto a nivel local como a nivel nacional desde el proceso de compra de los alimentos y el proceso de entrega para garantizar una transparencia.

“A nivel nacional vemos todas las denuncias que hubo hacia el extinto programa Qali Warma, y no se ha hecho una fiscalización real de todo este proceso, y es clave, ¿por qué? Porque la alimentación, si no llega de una manera oportuna, la población pasa a estar en inseguridad alimentaria, o si la alimentación llega en mal estado, hay problemas o potenciales intoxicaciones, como se vieron, y también a nivel local hay muchas quejas en el tema de la atención”.

Asimismo, propone que las ollas comunes tengan más presupuesto y capital semilla para iniciativas que ayuden a generar más ingresos económicos y que de esa forma puedan alimentar mejor a sus familias.

Y es que las lideresas de las ollas comunes de Lima Metropolitana denuncian que se les ha reducido el presupuesto a menos de S/2.00. Y eso condena a que las ollas comunes brinden una alimentación que no cubre el porcentaje completo en el marco del aporte calórico total.

Uso de pesticidas y lucha contra la anemia

También propone que se reactive el Frente Parlamentario contra el Hambre para que la política alimentaria se elabore, se ejecute y se fiscalice. Y esto con asistencia técnica de la FAO. Huamán señala que uno de los problemas que puede abordar la comisión es el uso de pesticida en los alimentos.

Lamentó que la normativa actual haya dejado en manos de solo los municipios la fiscalización de cómo se venden los alimentos en los mercados, si los alimentos están contaminados o no con pesticidas.

Pero los municipios tienen muchas deficiencias para dicha fiscalización. Entonces, Huamán propone que se debería hacer una coordinación de cerca con SENASA para que esta instancia pueda tener ese órgano rector, “no solamente en la agroexportación, como está en la normativa, sino también para el consumo local, porque SENASA garantiza que para el consumo de la agroexportación los alimentos estén libres de agrotóxicos”. Asimismo, promover el uso de fertilizantes orgánicos.

Con respecto a la anemia, la candidata de País para Todos indica que los centros de salud del primer nivel de atención tengan instrumentos para detectar la anemia, como el hemoglobinómetro; asimismo que haya más acceso a alimentos fortificados con hierro. E incluir a profesionales como los nutricionistas en la lucha contra la anemia brindando el hierro, ya que actualmente solo el personal médico puede brindar este suplemento.

“Algo que propongo también es que se garantice que hay una política de Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que se genere como una meta real la lucha contra la anemia y que no cambie según ministro o según presidente, porque la meta ha ido cambiando a lo largo de los años”.

Alimentación escolar

Con respecto a la ley de los octógonos, la exdecana del Colegio de Nutricionistas sostiene que la norma no se está cumpliendo porque, más allá de los octógonos en las etiquetas de los productos procesados, la norma propone que se haga una fiscalización a los colegios para que puedan garantizar en los quioscos alimentos saludables y que no se consideren los productos ultraprocesados. Pero no se hace fiscalización y los quioscos siguen vendiendo golosinas.

La norma también proponía educación alimentaria y esto tampoco se está brindando. “La educación alimentaria no se está dando en los colegios, no hay nutricionistas en los colegios, no hay ley que obligue a ello. Uno de los proyectos de ley que propongo es eso, promover la presencia del nutricionista en el colegio”.

Finalmente, Huamán advirtió que las fórmulas infantiles no cuentan con octógonos y que la Ley 30021 ya indica que este tipo de fórmulas tengan octógonos para advertir a los padres que el producto es alto en azúcar o alto en sodio. Pero que el Minsa no está obligando a las empresas de estos productos a que pongan los octógonos.

Huamán es parte del equipo técnico del plan de gobierno de País para Todos, y menciona que el partido le dio la oportunidad de plantear sus propuestas sobre la lucha contra la malnutrición, el sobrepeso infantil.

Con respecto a la propuesta de Carlos Álvarez de la pena de muerte para delitos graves, Huamán sostiene que en el partido hay diversidad de opiniones. “Nosotros compartimos el hecho de que este punto en específico de la pena de muerte se ponga a debate y que por parte de la Cámara de Senadores se pueda tomar la mejor decisión”.