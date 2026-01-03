HOYSuscripcion LR Focus

Política

Gobierno de José Jerí pide una solución pacífica en Venezuela tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos

La Cancillería llamó a una transición democrática en Venezuela y pidió una pronta solución tras los hechos que culminaron con la captura de Nicolás Maduro.

Cancillería del Perú se pronunció sobre captura de Nicolás Maduro.
Cancillería del Perú se pronunció sobre captura de Nicolás Maduro.

El Gobierno de José Jerí, a través de un comunicado de Cancillería, pidió una solución pacífica a la crisis política en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Mediante un comunicado oficial, el Ejecutivo señaló que la situación debe encaminarse hacia una transición democrática con respeto al derecho internacional y a los derechos humanos, y precisó que se encuentra monitoreando la situación de la comunidad peruana en territorio venezolano.

