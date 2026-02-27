Gobierno de Jerí aprobó normas contra crimen organizado, pero no dio recursos para crear fiscalías especializadas

En la gestión José Jerí, el Gobierno publicó la Ley 32490 a fines del 2025, la cual establece medidas extraordinarias destinadas a combatir los delitos de extorsión y sicariato que afectan a las empresas de transporte público y transporte de mercancías.

La norma dispone la creación de un subsistema llamado Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES), integrado por la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, con un régimen especial de seguridad y remuneración.

Entre las acciones concretas del GIES está la creación de un equipo de élite con fiscalías y unidades policiales especializadas. La norma obliga al Ministerio Público a crear fiscalías especializadas en extorsión y sicariato.

En entrevista con La República, el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada del Ministerio Público, señaló que este sistema no va a funcionar porque no se han asignado los recursos para la creación de fiscalías especializadas.

Y es que el pasado 18 de enero se publicó el Decreto Supremo 009-2026-PCM que establece disposiciones complementarias para aplicar la Ley 32490. Este señala que la implementación se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades públicas involucradas sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Asimismo, el 12 de febrero último se publicó el decreto legislativo 1735 que crea el subsistema especializado contra la extorsión y sus delitos conexos. También ordena al Ministerio Público la creación de estas fiscalías, pero con cargo al presupuesto institucional.

Se necesita más de 75 millones de soles

“O sea, van a crear todo un sistema. O pretenden crear todo un sistema de juzgados, de fiscalías, de grupos policiales. Pero sin plata. Y este año al Ministerio Público le han reducido el presupuesto. Yo diría que se le ha sembrado a la población expectativas que no se van a poder cumplir. O sea, le han vendido la expectativa de que vamos a tener un sistema especializado en investigación de sicariatos que va a tener fiscalías especializadas, juzgados especializados y grupo especial. Pero lamentablemente no nos han dado el presupuesto que hemos requerido. Ni a nosotros, ni a los jueces, ni a la policía. En consecuencia, este subsistema no se va a poder implementar. Esta norma es inejecutable. No se va a poder porque no tenemos plata”.

El Ministerio Público propuso crear 16 fiscalías en Lima, Callao y en el norte del país. Dos fiscalías en Lima norte, dos en Lima Centro, dos en Lima noroeste, dos en el Callao, dos en Lima sur, dos en Trujillo, dos en Chiclayo, en Piura, en Sullana. Para la creación e implementación de este sistema tiene un costo de 75 millones de soles.

Chávez Cotrina defendió ante el Congreso que se colocara que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) otorgue los recursos necesarios para el financiamiento que demanda la implementación de la presente ley. Pero el Gobierno de José Jerí se negó.