HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Maduro acusa a EE.UU. de querer "robarle recursos naturales" mientras gobierno de Trump evalúa abordar petrolero por la fuerza

Las autoridades de EE.UU. señalaron que existe una orden judicial que les permite incautar el buque petrolero cerca de Venezuela y su carga de crudo.

A pesar de las crecientes tensiones, Maduro ha reiterado su disposición al diálogo con EE.UU.
A pesar de las crecientes tensiones, Maduro ha reiterado su disposición al diálogo con EE.UU. | Composición LR

Nicolás Maduro acusó a Estados Unidos de intentar "robar los recursos naturales" de Venezuela, en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el Caribe y la persecución de petroleros venezolanos. El dictador denunció que "es imposible que desde sectores del poder de EE.UU. fabriquen una realidad virtual y le impongan a la Venezuela de Bolívar un modelo de dominación colonial y esclavista para robarle sus recursos naturales", durante un acto transmitido por el canal estatal VTV.

Mientras tanto, Estados Unidos evalúa tomar medidas más agresivas contra el petrolero Bella 1, un buque vinculado al régimen chavista, que fue perseguido por la Guardia Costera estadounidense. La Casa Blanca considera que este barco forma parte de la "flota oscura" de Venezuela, bajo sanciones, y se encuentra en aguas internacionales cerca de la costa venezolana. Las autoridades de EE.UU. señalaron que el petrolero navega bajo bandera falsa y no cumplió con las órdenes de detenerse.

TE RECOMENDAMOS

ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 29/12/25 | La República - LR+

PUEDES VER: Estos 2 países de América Latina superarían a EE.UU. y Venezuela con el mayor crecimiento del petróleo del mundo en 2026

lr.pe

Maduro pide diálogo a Trump para superar las diferencias

A pesar de las crecientes tensiones, Nicolás Maduro ha reiterado su disposición al diálogo con EE.UU. "Si algún día a alguien se le ocurre sobre la base del respeto, conversar y superar proyectos fracasados de más de 25 años, aquí siempre habrá un presidente (...) para extender la mano", dijo el chavista en el acto de premiación.

El dictador también aprovechó la oportunidad para rechazar las acusaciones de narcotráfico que el gobierno de Trump ha dirigido a su régimen, sosteniendo que son infundadas y forman parte de una campaña para desestabilizar al país. Maduro aseguró que está dispuesto a dialogar, pero únicamente sobre la base del respeto a la soberanía nacional de Venezuela y la no injerencia extranjera.

PUEDES VER: Régimen de Nicolás Maduro libera a 99 presos políticos que protestaron en las elecciones presidenciales de Venezuela en 2024

lr.pe

La situación del petrolero Bella 1 y las acciones de EE.UU.

El petrolero Bella 1, vinculado a las exportaciones de petróleo de Venezuela, fue el centro de la atención internacional después de que las autoridades estadounidenses intentaron interceptarlo. El buque se negó a detenerse cuando fue abordado por la Guardia Costera, lo que provocó una persecución que lo llevó a aguas internacionales. Desde entonces, según Reuters, las autoridades de EE.UU. han intensificado sus esfuerzos para recuperar el control de la embarcación, que está bajo sanciones internacionales debido a su vinculación con el régimen de Maduro.

De acuerdo a fuentes cercanas al gobierno estadounidense, citadas por CNN, EE.UU. está evaluando el envío de más recursos, incluidos equipos especializados en respuesta marítima, para abordar el buque Bella 1 por la fuerza. Las autoridades señalaron que existe una orden judicial que les permite incautar el barco y su carga de crudo, y que seguirán persiguiendo todas las embarcaciones vinculadas a las sanciones impuestas a Venezuela.

Por ahora, el buque continúa en movimiento, alejándose de las aguas cercanas a Venezuela. Aunque no se ha ordenado un ataque militar directo, las autoridades estadounidenses siguen vigilando el rumbo del barco. Esta situación refleja la continua tensión en la región, donde EE.UU. busca aplicar medidas drásticas contra el régimen de Maduro, mientras que Venezuela denuncia estas acciones como una forma de "piratería" y una violación de su soberanía.

Notas relacionadas
Estos 2 países de América Latina superarían a EE.UU. y Venezuela con el mayor crecimiento del petróleo del mundo en 2026

Estos 2 países de América Latina superarían a EE.UU. y Venezuela con el mayor crecimiento del petróleo del mundo en 2026

LEER MÁS
Régimen de Nicolás Maduro libera a 99 presos políticos que protestaron en las elecciones presidenciales de Venezuela en 2024

Régimen de Nicolás Maduro libera a 99 presos políticos que protestaron en las elecciones presidenciales de Venezuela en 2024

LEER MÁS
Venezuela libera a doctora que fue condenada a 30 años de prisión por criticar a Maduro en audio de WhatsApp: "Ya no hay comida"

Venezuela libera a doctora que fue condenada a 30 años de prisión por criticar a Maduro en audio de WhatsApp: "Ya no hay comida"

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China desafía a EE.UU. con su oferta de cable submarino a un país de América Latina para dominar su infraestructura digital

China desafía a EE.UU. con su oferta de cable submarino a un país de América Latina para dominar su infraestructura digital

LEER MÁS
Brasil agota sus fichas para volver a ser potencia: la apuesta nuclear que busca dominar América Latina y controlar el Atlántico

Brasil agota sus fichas para volver a ser potencia: la apuesta nuclear que busca dominar América Latina y controlar el Atlántico

LEER MÁS
Panamá asegura que buques petroleros interceptados por EE. UU. violaron sus normas de navegación

Panamá asegura que buques petroleros interceptados por EE. UU. violaron sus normas de navegación

LEER MÁS
Ecuador cierra la mayoría de sus fronteras con Colombia y Perú por seguridad nacional en medio de la guerra contra el narco

Ecuador cierra la mayoría de sus fronteras con Colombia y Perú por seguridad nacional en medio de la guerra contra el narco

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Mundo

El primer país de la OTAN en superar a EE.UU. con un Skynex, un escudo capaz de derribar misiles y realizar 1.000 disparos por minuto

Empresas tecnológicas estadounidenses invertirán en este país de América Latina, asegura su presidente: destacan Tesla, Amazon y más

El meteórico ascenso de este país de América Latina como líder en exportación de arándanos: pasó de US$30 millones a más de US$2.000 millones

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025