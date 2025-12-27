Nicolás Maduro acusó a Estados Unidos de intentar "robar los recursos naturales" de Venezuela, en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el Caribe y la persecución de petroleros venezolanos. El dictador denunció que "es imposible que desde sectores del poder de EE.UU. fabriquen una realidad virtual y le impongan a la Venezuela de Bolívar un modelo de dominación colonial y esclavista para robarle sus recursos naturales", durante un acto transmitido por el canal estatal VTV.

Mientras tanto, Estados Unidos evalúa tomar medidas más agresivas contra el petrolero Bella 1, un buque vinculado al régimen chavista, que fue perseguido por la Guardia Costera estadounidense. La Casa Blanca considera que este barco forma parte de la "flota oscura" de Venezuela, bajo sanciones, y se encuentra en aguas internacionales cerca de la costa venezolana. Las autoridades de EE.UU. señalaron que el petrolero navega bajo bandera falsa y no cumplió con las órdenes de detenerse.

Maduro pide diálogo a Trump para superar las diferencias

A pesar de las crecientes tensiones, Nicolás Maduro ha reiterado su disposición al diálogo con EE.UU. "Si algún día a alguien se le ocurre sobre la base del respeto, conversar y superar proyectos fracasados de más de 25 años, aquí siempre habrá un presidente (...) para extender la mano", dijo el chavista en el acto de premiación.

El dictador también aprovechó la oportunidad para rechazar las acusaciones de narcotráfico que el gobierno de Trump ha dirigido a su régimen, sosteniendo que son infundadas y forman parte de una campaña para desestabilizar al país. Maduro aseguró que está dispuesto a dialogar, pero únicamente sobre la base del respeto a la soberanía nacional de Venezuela y la no injerencia extranjera.

La situación del petrolero Bella 1 y las acciones de EE.UU.

El petrolero Bella 1, vinculado a las exportaciones de petróleo de Venezuela, fue el centro de la atención internacional después de que las autoridades estadounidenses intentaron interceptarlo. El buque se negó a detenerse cuando fue abordado por la Guardia Costera, lo que provocó una persecución que lo llevó a aguas internacionales. Desde entonces, según Reuters, las autoridades de EE.UU. han intensificado sus esfuerzos para recuperar el control de la embarcación, que está bajo sanciones internacionales debido a su vinculación con el régimen de Maduro.

De acuerdo a fuentes cercanas al gobierno estadounidense, citadas por CNN, EE.UU. está evaluando el envío de más recursos, incluidos equipos especializados en respuesta marítima, para abordar el buque Bella 1 por la fuerza. Las autoridades señalaron que existe una orden judicial que les permite incautar el barco y su carga de crudo, y que seguirán persiguiendo todas las embarcaciones vinculadas a las sanciones impuestas a Venezuela.

Por ahora, el buque continúa en movimiento, alejándose de las aguas cercanas a Venezuela. Aunque no se ha ordenado un ataque militar directo, las autoridades estadounidenses siguen vigilando el rumbo del barco. Esta situación refleja la continua tensión en la región, donde EE.UU. busca aplicar medidas drásticas contra el régimen de Maduro, mientras que Venezuela denuncia estas acciones como una forma de "piratería" y una violación de su soberanía.