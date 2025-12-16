Irán si incautó buque petrolero en Golfo de Omán, pero no es de Estados Unidos

LO FALSO:

Irán ha incautado un petrolero de Estados Unidos que transportaba combustible en el Golfo de Omán.

LO VERDADERO:

Irán incautó un buque que trasladaba diesel de manera ilegal, por lo que las fuerzas armadas del país, bajo orden del Poder Judicial del distrito, intervinieron el navío.

Es muy común este tipo de intervenciones en el mar de Omán, solo el 13 de noviembre hubo evento similar de incautación de navíos por transporte ilegal.

El 10 de diciembre de 2025, los marines de los Estados Unidos interceptaron un buque petrolero que partió de la costa de Venezuela. El navío, apodado Skipper, contaba con 2 millones de barriles de crudo venezolanos que iban a ser destinados a Cuba, para la dictadura de Miguel Díaz-Canel.

Debido a este contexto, se ha viralizado por las redes sociales que Irán, país asiático que se enfrentó por 13 días a Israel, habría incautado un buque petrolero de los Estados Unidos en el Golfo de Omán, cerca al Estrecho de Ormuz, que transportaba alrededor de 6 millones de litros de combustible diésel. Supuestamente, esto ocurre luego de que la Guardia Costera de Estados Unidos incautará otro buque vinculado a Irán y Hezbolá. No obstante, se trata de una narrativa falsa.

Al momento de esta verificación, se ha identificado que el posteo con más alcance se encuentra en la red social de Facebook, que ha logrado recopilar 66.000 reacciones, 8.600 comentarios y fue compartido 7.800 veces por diferentes usuarios.

Irán si incautó buque petrolero, pero no es de Estados Unidos

Para verificar la afirmación del viral, realizamos una búsqueda con palabras clave como "Irán + incauta + buque + petrolero + de + Estados Unidos". Encontramos que, en efecto, Irán incautó un buque petrolero en el mar de Omán, cerca de la ciudad portuaria de Jask; pero no eran de Estados Unidos, en realidad, pertenecía a un buque de traficantes piratas.

Este petrolero llevaba cerca de 6 millones de litros de diésel y mantenía 18 personas a bordo de nacionalidades india, esrilanquesa y bangladesí. Fueron detenidos por las fuerzas del orden iraníes bajo órdenes del Poder Judicial de la provincia de Hormozgán, quienes señalan que el buque fue interceptado cerca a la ciudad portuaria de Jask, en el marco de operaciones contra redes dedicadas al tráfico ilegal de combustible. Esto ocurrió el 13 de diciembre de 2025.

No es la primera vez que Irán realiza este tipo de operativos, en realidad es muy común en su territorio marítimo. El 15 de noviembre, la Guardia Revolucionaria de Irán incautó el cargamento de un petrolero apodado Yen, que llevaba la bandera de las Islas Marshall, independizados de Estados Unidos en 1986.

Este petrolero llevaba 30.000 toneladas de productos petroquímicos, los cuales se dirigían a Singapur. Según el CGRI, la incautación del navío se llevó a cabo bajo el pedido del Poder Judicial de la provincia de Makram, en un operativo contra redes dedicadas al tráfico ilegal de combustible.

Conclusión

Irán sí incautó un buque, pero este era pirata y transportaba diésel, no petróleo. Los tripulantes eran de distintas nacionalidades de países asiáticos y no llevaban reconocimiento en el navío. Se encontraban transitando por el mar de Omán, que está dentro del territorio de los Ayatolás, por lo que la Guardia Revolucionaria de Irán, bajo una orden del Poder Judicial de la región, prosiguieron en intervenir el móvil. No se trata de un navío estadounidense. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

