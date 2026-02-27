El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra el efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP), José Enrique Villafán Arteaga (52), investigado por el secuestro de su colega, la suboficial de tercera, Marleni Martha Rucana Silvestre (27). La última vez que se vio a la oficial fue abordando la camioneta de su compañero, tras salir de su trabajo el sábado 21 de febrero, en el sector Paltay, provincia de Huaraz, región Áncash.

La medida, adoptada por el juez Pedro Flores Alberto del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de Huaraz, se contabilizará a partir del 24 de febrero, fecha en que fue detenido el agente, principal sospechoso de la desaparición, y concluirá el 23 de noviembre de 2026. Villafán, quien ha optado por guardar silencio según la Fiscalía, será internado en el establecimiento penitenciario Víctor Pérez Liendo.

La decisión fue adoptada este 27 de febrero. Foto: Poder Judicial

Hechos lo vinculan

De acuerdo con las diligencias preliminares, Rucana fue vista por última vez cerca del mediodía del 21 de febrero, cuando salió a almorzar durante su turno de 24 horas en la Unidad de Medio Ambiente. Las imágenes muestran que abordó una camioneta de color rojo, perteneciente al suboficial. Desde las 9:00 p. m. de ese día, la mujer no respondió las llamadas de su madre, Rosana Silvestre Flores, ni retornó al trabajo, según sustentó la Fiscalía durante la audiencia.

Cuatro días después de la desaparición, la camioneta fue ubicada en Lima y entregada a las autoridades por el hermano del efectivo policial para las pericias correspondientes. El vehículo contaba con una orden de búsqueda y requisitoria activa por el presunto delito de secuestro, por lo que fue incautado como parte de la investigación.

La última vez, la agente fue vista subiendo a la camioneta de su colega. Foto: Captura América

Nuevos hallazgos

Horas previas a que se dicte la prisión preventiva, se conoció que la Policía halló elementos que confirmarían un intento de ocultamiento de pruebas en la unidad implicada. Esto debido a que en su interior se encontró un cinturón de seguridad que presentaba, a simple vista, manchas de sangre. El accesorio estaba escondido dentro de una bolsa plástica junto con diversos productos de limpieza y aromatizantes.

Además, el hermano del principal sospechoso confesó ante las autoridades haber realizado el cambio del asiento de copiloto de la camioneta, a pedido de Villafán. De momento, este familiar permanece bajo custodia en Lima mientras se evalúa su nivel de complicidad en el presunto delito de secuestro.

Vehículo implicado presentaba rasgos de haber sido alterado, según la Policía. Foto: Captura América

Defensa policial

Durante la audiencia, la abogada del efectivo investigado cuestionó el peligro de fuga y la obstaculización alegada por la Fiscalía para solicitar la prisión preventiva. Sobre lo primero, dijo que su patrocinado ya no cuenta con su vehículo personal, pues ha sido incautado, lo que imposibilitaría que pueda trasladarse. Además, señaló que su defendido se ha mostrado dispuesto a colaborar con las diligencias, dado que autorizó el ingreso a su domicilio en busca de pruebas.

Adicionalmente, mostró su inconformidad con la diligencia que permitió encontrar elementos para la investigación en la camioneta implicada, al asegurar que esta se realizó sin presencia de la defensa legal del imputado.

