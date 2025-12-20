HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Equipo de Bill Clinton responde tras aparición de su imagen en los nuevos archivos del caso Epstein

Fotografías nunca antes vistas del expresidente Clinton han aparecido luego de que el Departamento de Justicia publicara parte de los archivos Epstein el último viernes.


El equipo del expresidente Bill Clinton reafirma que no tenía conocimiento de los crímenes de Jeffrey Epstein.
El equipo del expresidente Bill Clinton reafirma que no tenía conocimiento de los crímenes de Jeffrey Epstein. | Joaquin Sarmiento | AFP

El equipo del expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, salió al frente tras la publicación de nuevas fotografías en los archivos Epstein, y afirmó que el demócrata no sabía nada sobre los crímenes del delincuente sexual Jeffrey Epstein, además de que cortó todo vínculo con él antes de que estos salieran a la luz. Su portavoz, Ángel Ureña, acusó a la administración de Donald Trump de intentar “protegerse de lo que viene después”, y aseguró que estas imágenes no cambian nada respecto a la postura del exmandatario.

Las declaraciones se dieron después de que el Departamento de Justicia revelara miles de documentos relacionados con Epstein, entre ellos fotografías inéditas de Clinton junto al financista condenado y Ghislaine Maxwell. Aunque las imágenes no constituyen evidencia de delitos, han reavivado el morbo en la política estadounidense.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES Y CONTINÚA PERSECUCIÓN PARLAMENTARIA |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Fotografía en los archivos Epstein muestran al expresidente Bill Clinton en un jacuzzi en un lugar no revelado. Foto: Departamento de Justicia | AFP

Fotografía en los archivos Epstein muestran al expresidente Bill Clinton en un jacuzzi en un lugar no revelado. Foto: Departamento de Justicia | AFP

PUEDES VER: Gobierno de Donald Trump publica parte de los archivos del caso Epstein tras presión y críticas del Congreso

lr.pe

El equipo de Clinton responde: “No sabíamos de sus crímenes”

En un mensaje difundido en X, Ureña afirmó que la Casa Blanca “no publicó estos archivos tarde un viernes para proteger a Bill Clinton”, sino para protegerse ante futuras revelaciones del caso. “Pueden publicar todas las fotos borrosas de hace más de 20 años que quieran, pero esto no es sobre Bill Clinton”, expresó.

El portavoz indicó que existen dos grupos de personas vinculadas a Epstein: quienes no sabían nada y rompieron relación antes de los escándalos, y quienes mantuvieron contacto incluso después. “Nosotros estamos en el primer grupo”, subrayó. El presidente 47 de Estados Unidos no ha sido acusado por las autoridades de ningún delito relacionado con el inversionista, y su entorno insiste en que desconocía sus crímenes.

Fotografía sin fecha del expresidente Bill Clinton con los cantantes Michael Jackson y Diana Ross en un lugar no revelado. Foto: Departamento de Justicia | AFP

Fotografía sin fecha del expresidente Bill Clinton con los cantantes Michael Jackson y Diana Ross en un lugar no revelado. Foto: Departamento de Justicia | AFP

PUEDES VER: Representantes demócratas revelan imágenes inéditas del archivo Epstein antes del plazo legal para su publicación

lr.pe

Nuevas imágenes de Clinton en los archivos Epstein

Entre el material divulgado se encuentran fotografías sin fecha en las que Clinton aparece sin camisa en un jacuzzi junto a una persona cuyo rostro está editado. Otras imágenes lo muestran en una piscina con Ghislaine Maxwell y posando de pie junto a Epstein mientras sostiene una bebida. No se ha precisado dónde ni cuándo fueron tomadas.

Las imágenes forman parte de los miles de documentos publicados por el Departamento de Justicia bajo la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein. Como establece la normativa, los materiales fueron editados para proteger la identidad de posibles víctimas.

La Casa Blanca amplifica el contenido en redes

Funcionarios de comunicación de la Casa Blanca destacaron rápidamente las fotos de Clinton. La secretaria de prensa Karoline Leavitt y el director de comunicaciones Steven Cheung compartieron publicaciones irónicas en X, lo que contribuyó a intensificar el impacto político del material.

Mientras tanto, el debate permanece abierto. El caso Epstein continúa generando repercusiones que alcanzan a figuras políticas, empresariales y del entretenimiento, y crece la expectativa sobre lo que podrían revelar futuras entregas de documentos.

Notas relacionadas
Trump resta importancia a las imágenes en las que aparece junto a Epstein: “Tiene fotos con todo el mundo”

Trump resta importancia a las imágenes en las que aparece junto a Epstein: “Tiene fotos con todo el mundo”

LEER MÁS
Congresistas de EE. UU. publican nuevas imágenes de Epstein junto a Trump, Clinton y otros personajes influyentes

Congresistas de EE. UU. publican nuevas imágenes de Epstein junto a Trump, Clinton y otros personajes influyentes

LEER MÁS
Demócratas del Congreso revelan imágenes inéditas de la isla privada de Epstein mientras esperan publicación de archivos

Demócratas del Congreso revelan imágenes inéditas de la isla privada de Epstein mientras esperan publicación de archivos

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China desafía a EE.UU. y compra más de 60.000 toneladas de trigo argentino por primera vez en décadas mientras Milei reduce aranceles

China desafía a EE.UU. y compra más de 60.000 toneladas de trigo argentino por primera vez en décadas mientras Milei reduce aranceles

LEER MÁS
Solo estos 3 países de América Latina tendrán un crecimiento mayor en su economía en 2026: superarán a México, Brasil y Chile

Solo estos 3 países de América Latina tendrán un crecimiento mayor en su economía en 2026: superarán a México, Brasil y Chile

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con una millonaria inversión de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con una millonaria inversión de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Supera a Chile y Brasil: el país de América Latina donde la mayoría de jóvenes no estudia ni trabaja, según OCDE

Supera a Chile y Brasil: el país de América Latina donde la mayoría de jóvenes no estudia ni trabaja, según OCDE

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Cometa 3I/ATLAS EN VIVO: sigue en directo su mayor acercamiento a la Tierra hoy minuto a minuto

Maju Mantilla & Gustavo Salcedo, Edison Flores & Ana Siucho y las rupturas de famosos en 2025 que remecieron la farándula peruana

Mundo

Putin no descarta la paz con Ucrania y advierte que Rusia no atacará si la respetan: "No somos responsables de las muertes"

Perú fuera del top 10: este país de América Latina lidera el sueldo mínimo más alto en 2025

Bolivia declara alerta epidemiológica por virus A H3N2: "Es más contagiosa"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025