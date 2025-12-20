Equipo de Bill Clinton responde tras aparición de su imagen en los nuevos archivos del caso Epstein

El equipo del expresidente Bill Clinton reafirma que no tenía conocimiento de los crímenes de Jeffrey Epstein. | Joaquin Sarmiento | AFP

El equipo del expresidente Bill Clinton reafirma que no tenía conocimiento de los crímenes de Jeffrey Epstein. | Joaquin Sarmiento | AFP

El equipo del expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, salió al frente tras la publicación de nuevas fotografías en los archivos Epstein, y afirmó que el demócrata no sabía nada sobre los crímenes del delincuente sexual Jeffrey Epstein, además de que cortó todo vínculo con él antes de que estos salieran a la luz. Su portavoz, Ángel Ureña, acusó a la administración de Donald Trump de intentar “protegerse de lo que viene después”, y aseguró que estas imágenes no cambian nada respecto a la postura del exmandatario.

Las declaraciones se dieron después de que el Departamento de Justicia revelara miles de documentos relacionados con Epstein, entre ellos fotografías inéditas de Clinton junto al financista condenado y Ghislaine Maxwell. Aunque las imágenes no constituyen evidencia de delitos, han reavivado el morbo en la política estadounidense.

TE RECOMENDAMOS ELECCIONES Y CONTINÚA PERSECUCIÓN PARLAMENTARIA |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Fotografía en los archivos Epstein muestran al expresidente Bill Clinton en un jacuzzi en un lugar no revelado. Foto: Departamento de Justicia | AFP

PUEDES VER: Gobierno de Donald Trump publica parte de los archivos del caso Epstein tras presión y críticas del Congreso

El equipo de Clinton responde: “No sabíamos de sus crímenes”

En un mensaje difundido en X, Ureña afirmó que la Casa Blanca “no publicó estos archivos tarde un viernes para proteger a Bill Clinton”, sino para protegerse ante futuras revelaciones del caso. “Pueden publicar todas las fotos borrosas de hace más de 20 años que quieran, pero esto no es sobre Bill Clinton”, expresó.

El portavoz indicó que existen dos grupos de personas vinculadas a Epstein: quienes no sabían nada y rompieron relación antes de los escándalos, y quienes mantuvieron contacto incluso después. “Nosotros estamos en el primer grupo”, subrayó. El presidente 47 de Estados Unidos no ha sido acusado por las autoridades de ningún delito relacionado con el inversionista, y su entorno insiste en que desconocía sus crímenes.

Fotografía sin fecha del expresidente Bill Clinton con los cantantes Michael Jackson y Diana Ross en un lugar no revelado. Foto: Departamento de Justicia | AFP

PUEDES VER: Representantes demócratas revelan imágenes inéditas del archivo Epstein antes del plazo legal para su publicación

Nuevas imágenes de Clinton en los archivos Epstein

Entre el material divulgado se encuentran fotografías sin fecha en las que Clinton aparece sin camisa en un jacuzzi junto a una persona cuyo rostro está editado. Otras imágenes lo muestran en una piscina con Ghislaine Maxwell y posando de pie junto a Epstein mientras sostiene una bebida. No se ha precisado dónde ni cuándo fueron tomadas.

Las imágenes forman parte de los miles de documentos publicados por el Departamento de Justicia bajo la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein. Como establece la normativa, los materiales fueron editados para proteger la identidad de posibles víctimas.

La Casa Blanca amplifica el contenido en redes

Funcionarios de comunicación de la Casa Blanca destacaron rápidamente las fotos de Clinton. La secretaria de prensa Karoline Leavitt y el director de comunicaciones Steven Cheung compartieron publicaciones irónicas en X, lo que contribuyó a intensificar el impacto político del material.

Mientras tanto, el debate permanece abierto. El caso Epstein continúa generando repercusiones que alcanzan a figuras políticas, empresariales y del entretenimiento, y crece la expectativa sobre lo que podrían revelar futuras entregas de documentos.