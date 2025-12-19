El gobierno de Donald Trump a través del Departamento de Justicia (DOJ) publicó este viernes varios documentos relacionados con la investigación del delincuente sexual Jeffrey Epstein, en uno de los mayores ejercicios de divulgación de archivos judiciales vinculados al caso. La decisión llega luego de meses de presión política y mediática en Estados Unidos.

Según adelantó un alto funcionario, parte de la información publicada es una parte de los centenares de miles que existen, mientras que otros materiales saldrán a la luz en las próximas semanas. No obstante, las autoridades aclararon que los archivos están parcialmente censurados para proteger a las víctimas y que, por ahora, no se prevén nuevas acusaciones penales.

Trump cede a la presión y libera archivos sobre Epstein

El fiscal federal adjunto Todd Blanche explicó que la divulgación incluye fotografías, documentos y otros materiales relacionados con las investigaciones sobre Epstein y su red, aunque reiteró que la prioridad será resguardar la identidad y la seguridad de las víctimas. También indicó que el caso continúa bajo análisis, pese a que actualmente no existan cargos adicionales.

Trump había intentado evitar la publicación de los archivos pese a haber prometido transparencia durante su campaña de 2024. Sin embargo, terminó firmando la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, que obliga al Departamento de Justicia a liberar estos materiales en un plazo de 30 días, el cual vence este viernes a medianoche.

Polémica política, figuras expuestas y acusaciones de encubrimiento

La liberación parcial generó críticas inmediatas desde la oposición. El líder demócrata Chuck Schumer cuestionó la medida y acusó a la administración Trump de intentar encubrir información relevante al no divulgar la totalidad de los documentos. Según indicó, la ciudadanía sigue exigiendo conocer toda la verdad sobre el caso y sus implicados.

Los archivos podrían incomodar a figuras influyentes del mundo político, empresarial y del entretenimiento. Fotografías recientes difundidas por legisladores demócratas ya han mostrado a Epstein con personalidades como Bill Clinton, Bill Gates, Richard Branson, Woody Allen y Noam Chomsky, además de imágenes en las que también aparece el líder republicano, quien asegura haberse distanciado del inversor mucho antes de las investigaciones judiciales.