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Política

Denisse Miralles sobre presunta injerencia de APP en Gabinete: “No tenemos cuotas políticas”

La titular de la PCM rechazó que Alianza para el Progreso tenga influencia en la conformación del gabinete ministerial y afirmó que la salida del ministro de Salud respondió a una decisión personal.

Denisse Miralles descartó injerencia de APP en Gabinete Ministerial. Foto: PCM
Denisse Miralles descartó injerencia de APP en Gabinete Ministerial. Foto: PCM

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, negó que exista una supuesta injerencia de Alianza para el Progreso (APP) en el actual gabinete ministerial. Durante una conferencia de prensa, la jefa del gabinete aseguró que el Ejecutivo no distribuye cargos por cuotas políticas y remarcó que las decisiones responden a criterios técnicos y de gestión.

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Miralles también se refirió a la reciente renuncia del titular del sector Salud. Indicó que el Gobierno recibió la carta del funcionario sin previo aviso. Sostuvo que la dimisión no formó parte de una negociación política ni de un reacomodo interno vinculado a APP u otra agrupación. Subrayó que el cambio se produjo por una determinación individual del exministro.

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“Este gabinete no tiene cuotas políticas, nosotros recibimos la carta del ministro de Salud que presentó su renuncia, no esperábamos su renuncia. Ese cambio no ha sido un tema político”, comentó.

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