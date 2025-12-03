HOYSuscripcion LR Focus

Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza
Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza     
🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy

Demócratas del Congreso revelan imágenes inéditas de la isla privada de Epstein mientras esperan publicación de archivos

Según la ley firmada por Trump, el DOJ debe publicar los documentos no clasificados relacionados con Epstein antes del 19 de diciembre de 2025.

Según las autoridades de EE.UU., se espera que antes del 19 de diciembre se publiquen los archivos Epstein.
Según las autoridades de EE.UU., se espera que antes del 19 de diciembre se publiquen los archivos Epstein. | Composición LR

Los demócratas del Congreso revelaron una serie de fotos y videos inéditos de Little St. James, la isla privada en el Caribe donde Jeffrey Epstein operó durante años su red de tráfico sexual. La publicación ocurre mientras se espera la divulgación de los archivos, por parte del Departamento de Justicia (DOJ), luego de que se aprobara y firmara la Ley de Transparencia con los Archivos Epstein, el pasado 19 de noviembre.

La difusión de este nuevo material visual ocurre mientras crece la presión pública y política por conocer el contenido completo de esos archivos. "Publicamos estas fotos y videos para garantizar la transparencia y ayudar a reconstruir el panorama completo de los horribles crímenes de Epstein", declaró Robert García, miembro demócrata de la Comisión de Supervisión. La ley, firmada por el presidente Donald Trump, ordena que la divulgación se haga de forma sistemática y accesible, y obliga al DOJ a justificar cualquier censura.

Congreso define hoy el futuro de Delia Espinoza | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Cronología del caso Epstein: amistad con Trump, los correos filtrados y archivos desclasificados que revelarán la verdad

Imágenes inéditas de la isla que poseía el pederasta en el Caribe

Las fotografías y videos muestran interiores y exteriores de la mansión principal de Epstein en Little St. James. Entre las imágenes se observan dos dormitorios distintos, baños, espacios usados como almacén y una sala decorada como biblioteca, todo captado en 2020 tras la muerte del multimillonario. Parte del material contiene tachaduras, incluidas en un teléfono con marcación rápida y en una pizarra, para proteger nombres de mujeres vinculadas al caso, según un asesor demócrata citado por CNN.

Esta era una de las islas privadas de Epstein, en el Caribe. Foto: Demócratas de Supervisión de la Cámara/CNN

Esta era una de las islas privadas de Epstein, en el Caribe. Foto: Demócratas de Supervisión de la Cámara/CNN

Uno de los elementos más inquietantes es una habitación equipada con un sillón de dentista y varias máscaras de rostros masculinos colgadas en la pared. De acuerdo con The New York Times, ese espacio podría haber estado asociado a Karyna Shuliak, última pareja de Epstein, quien ejercía como odontóloga. La estética del lugar -entre clínica improvisada y estudio experimental- ha reavivado interrogantes sobre las dinámicas de control y manipulación en la isla.

Una de las habitaciones de la isla del millonario Epstein. Foto: Demócratas de Supervisión de la Cámara/CNN

Una de las habitaciones de la isla del millonario Epstein. Foto: Demócratas de Supervisión de la Cámara/CNN

Los videos también recorren los jardines, la piscina y los senderos que rodean la propiedad, resaltando el aislamiento que permitió a Epstein operar "fuera del ojo público", como recordaron los demócratas en un comunicado. En uno de los clips, un hombre -con el rostro difuminado- guía un recorrido por una de las habitaciones, reforzando la sensación de que la isla funcionaba como un enclave cerrado y cuidadosamente administrado para ocultar abusos.

Mark Epstein asegura que los archivos de su hermano están siendo manipulados por el FBI para borrar nombres de figuras republicanas

lr.pe

Cuenta regresiva para la publicación de archivos Epstein

La expectativa ahora está puesta en la inminente divulgación de los archivos federales. Según la ley firmada en noviembre de 2025, el DOJ debe publicar antes del 19 de diciembre de 2025 los documentos no clasificados relacionados con Epstein: desde registros de vuelo y comunicaciones personales hasta acuerdos de inmunidad, contratos, correos electrónicos y metadatos. Se habla de millones de páginas, lo que podría representar la mayor desclasificación de un caso de abuso sexual en la historia reciente de EE.UU.

El Comité de Supervisión ha confirmado que también recibió miles de documentos de entidades como JPMorgan Chase y Deutsche Bank, que gestionaron cuentas de Epstein, y que planea publicarlos en los próximos días tras su revisión. El panel, además, solicitó nuevos expedientes a las autoridades de las Islas Vírgenes de EE.UU., donde Epstein habría negociado exenciones fiscales y presuntos sobornos. Los investigadores buscan igualmente interrogar a Ghislaine Maxwell, aunque sus abogados adelantaron que invocará la Quinta Enmienda.

Mientras se acerca la fecha límite, el Congreso insiste en que la transparencia total es indispensable para desmontar cualquier encubrimiento. "Es hora de que se publiquen todos los archivos, ya", exigió García. Para víctimas y expertos, la desclasificación podría responder preguntas pendientes desde hace décadas: quiénes participaron, quiénes callaron y hasta dónde llegó la red de poder que permitió a Epstein operar con impunidad.

