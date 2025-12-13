HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Trump resta importancia a las imágenes en las que aparece junto a Epstein: “Tiene fotos con todo el mundo”

Los congresistas demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron nuevas fotos de Jeffrey Epstein junto a Trump y varias figuras reconocidas de Estados Unidos.

Donald Trump minimizó las fotografías en las que aparece junto a Epstein.
Donald Trump minimizó las fotografías en las que aparece junto a Epstein. | ABC

Durante una conferencia de prensa ofrecida en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó no haber visto las imágenes del patrimonio del empresario Jeffrey Epstein, divulgadas el último viernes por legisladores demócratas. En dichas fotografías aparecen figuras destacadas de la política y del sector tecnológico estadounidense.

"Jeffrey estaba por todas partes en Palm Beach (localidad de Florida). Él tiene fotos con todo el mundo", indicó el mandatario, quien reiteró que "hay cientos y cientos de personas que tienen fotos con él", por lo que este asunto "no tiene mayor importancia". "No sé nada al respecto", añadió.

La relación de Epstein con figuras poderosas

Un grupo de legisladores demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron un nuevo conjunto de fotos vinculadas al patrimonio de Epstein. Las imágenes refuerzan sus conexiones con figuras de alto perfil, entre ellas el expresidente Bill Clinton, el cofundador de Microsoft, Bill Gates, y el empresario Richard Branson.

Según informó The New York Times, se trata de 92 fotografías seleccionadas a partir de un enorme archivo de 95.000 imágenes, recuperadas del correo electrónico y una laptop del fallecido delincuente sexual. Sin embargo, el medio estadounidense señala que las imágenes revelan pocos elementos novedosos sobre las ya conocidas relaciones de Epstein con personas influyentes.

Los demócratas argumentaron que la publicación de este material era pertinente, ya que se acerca la fecha límite para que el Departamento de Justicia dé a conocer, con algunas excepciones, los archivos relacionados con la investigación del caso. En respuesta, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, criticó la decisión y acusó a los legisladores de compartir fotos “seleccionadas de forma arbitraria y con ediciones intencionadas”.

La relación entre Trump y Epstein

Trump fue amigo de Epstein durante mucho tiempo antes de que ambos tuvieran una pelea a principios de la década de 2000. No ha sido acusado de ningún delito en relación y ha negado tener conocimiento de los abusos por parte de Epstein a niñas y mujeres mientras tenían una amistad.

Sin embargo, en una serie reciente de correos electrónicos publicados por el comité, Epstein afirmó que Trump “pasó horas” con una de sus acusadoras más destacadas, la difunta Virginia Giuffre. Epstein también escribió en un correo electrónico que el ahora presidente “sabía de las chicas”, una aparente referencia a la afirmación del republicano de haber expulsado a Epstein de su club Mar-a-Lago por robarle mujeres jóvenes que trabajaban allí. 

La relación entre ambos personajes ha sido objeto de una nueva investigación. El Congreso aprobó el mes pasado un proyecto de ley que exige al Departamento de Justicia publicar sus propios archivos sobre la investigación de Epstein antes del 19 de diciembre, el cual Trump firmó. Dichos archivos aún no se han publicado.

¿Por qué fue condenado Epstein?

Epstein fue condenado en el año 2008 en el estado de Florida por solicitar prostitución a una menor de edad. La investigación determinó que había abusado sexualmente de adolescentes, a quienes contactaba y pagaba por “masajes” que derivaban en actos sexuales, principalmente en su mansión de Palm Beach.

El magnate financiero fue sentenciado a 18 meses de prisión, pero solo cumplió alrededor de 13 meses, la mayor parte con libertad laboral. El acuerdo le otorgó inmunidad federal, lo que evitaría cargos más graves y protegiendo a posibles cómplices.

Años más tarde, en julio de 2019, fiscales federales de Nueva York acusaron a Epstein de tráfico sexual de menores y conspiración, por hechos ocurridos entre 2002 y 2005. Sin embargo, no llegó a haber una condena final, ya que murió en agosto de ese mismo año en una cárcel federal de Nueva York antes de ir a juicio. Su muerte fue declarada oficialmente como suicidio.

