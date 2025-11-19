Donald Trump y Jeffrey Epstein se conocieron a finales de los 80, ya que ambos se movían en los mismos círculos de la élite financiera y social entre Manhattan y Palm Beach. | Composición LR

Donald Trump y Jeffrey Epstein se conocieron a finales de los 80, ya que ambos se movían en los mismos círculos de la élite financiera y social entre Manhattan y Palm Beach. | Composición LR

El Epstein Files Transparency Act pasó por el Congreso: la Cámara de Representantes aprobó la ley por 427 a 1, y el Senado la avaló por unanimidad el 19 de noviembre de 2025. La norma obliga al Departamento de Justicia (DOJ) a publicar en un plazo de 30 días todos los documentos no clasificados relacionados con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. Solo se permitirá ocultar información que identifique a víctimas o afecte investigaciones en curso, pero no se podrán retener datos por "vergüenza, daño reputacional o sensibilidad política".

Donald Trump, que se había resistido durante meses a liberar los archivos e incluso calificó el tema como un "gran engaño", dio un giro en los últimos días y dijo que firmará la ley, presionado por sobrevivientes, legisladores de ambos partidos y una parte de su propia base MAGA que lleva años exigiendo transparencia. La aprobación llega después de un memorando del DOJ, publicado en julio, que sostuvo que no existe una "lista secreta de clientes" y ratificó que Epstein se suicidó. Sin embargo, para entender mejor cada hecho y por qué el caso causó tensión entre republicanos, retrocederemos a los 80 y 90.

El inicio de la amistad entre Trump y Epstein

Durante cerca de 15 años, Trump y Epstein compartieron el mismo círculo social entre Manhattan y Palm Beach, Florida. Su relación se rompió poco antes de que el magnate financiero​ fuera detenido por primera vez.

Finales de los 80 – principios de los 90: vecinos ricos entre Nueva York y Palm Beach

Trump y Epstein se conocieron a finales de los 80, ya que ambos se movían en los mismos círculos de la élite financiera y social entre Manhattan y Palm Beach. La relación se consolida en los primeros años 90, cuando ambos se visitan en sus propiedades: Mar-a-Lago y la mansión en el Upper East Side.

1992–1993: fiestas, cheerleaders y visibilidad pública

En 1992, una cámara de NBC captó a Trump y Epstein en una fiesta en Mar-a-Lago con animadoras de los Buffalo Bills: se ve al presidente bailando entre mujeres jóvenes y luego señalando a algunas mientras le susurra algo a Epstein, que se ríe. Asimismo, el magnate financiero asistió a la segunda boda de Trump, según fotografías recuperadas por CNN.

En 1993, ambos aparecen fotografiados con Ivanka, entonces de 12 años, en un restaurante de Manhattan, evidencia de que compartían espacios familiares y sociales, no solo fiestas nocturnas.

Mediados de los 90: vuelos compartidos y eventos de moda

Registros de vuelo muestran que Trump viajó en el Boeing 727 de Epstein al menos siete veces en los 90, sobre todo en trayectos entre Florida y Nueva Jersey, lo que confirma una relación frecuente, aunque no diaria.

En 1997, ambos son vistos en una fiesta de "ángeles" de Victoria’s Secret en Nueva York, ligada al entorno de Leslie Wexner, el multimillonario que dio a Epstein un amplio control sobre sus finanzas, según CBS News.

Finales de los 90 – 2002: elogios públicos de Trump a Epstein

Durante estos años, la amistad es abiertamente reconocida. En 2002, Trump declaró a New York Magazine: "Conozco a Jeff desde hace 15 años. Es un tipo estupendo (…) incluso se dice que le gustan las mujeres hermosas tanto como a mí, y muchas de ellas son más jóvenes"

Paralelamente, figuras como la modelo Jill Harth y otras mujeres vincularon a Trump con comportamientos sexuales inapropiados en fiestas donde también estaba Epstein; algunas demandas fueron retiradas o resueltas, y el presidente negó las acusaciones.

2000 – 2002: el episodio de Virginia Giuffre y Mar-a-Lago

En 2000, Virginia Giuffre, de 17 años, trabajaba como asistente de spa en Mar-a-Lago cuando Ghislaine Maxwell la aborda y la recluta para Epstein, según su propio testimonio.

Giuffre aseguró siempre que Trump no abusó de ella ni la trató mal; en declaraciones juradas llegó a decir: “No creo que Donald Trump haya participado en nada” relacionado con las agresiones. La joven murió el 25 de abril de 2025 por suicidio.

¿Cómo se rompió la amistad entre Trump y Epstein?

En 2004, ambos compiten en una subasta por la mansión oceánica Maison de L’Amitié, en Palm Beach, Florida. Trump termina ganando con una oferta de US$41,35 millones, y varios reportes señalan esa puja como el punto de quiebre con Epstein, según The Washington Post.

Más tarde, libros y reportajes citan a Trump diciendo que expulsó a Epstein de Mar-a-Lago después de que este supuestamente se comportó de forma inapropiada con la hija adolescente de un socio del club; registros del club indican que el magnate fue socio hasta 2007. El presidente repitió en 2025 que Epstein "robó" empleadas jóvenes del spa —incluida Giuffre— y que eso motivó la ruptura. No hay documentos públicos que prueben exactamente cómo ni cuándo se produjo el veto, pero sí un consenso en que desde mediados de los 2000 dejaron de aparecer juntos en registros sociales y llamadas.

La cárcel y el detrás de la 'lista Epstein'

De acuerdo a Reuters, el núcleo penal del caso Epstein se basa en dos grandes capítulos, pero hay un tercero que no puede faltar sobre la campaña presidencial de Trump:

2008: primera vez en la cárcel

En 2008, Epstein fue condenado por solicitar sexo con menores, en un acuerdo que le permitió cumplir solo 13 meses en una cárcel de trabajo, gracias a un pacto negociado con el fiscal Alexander Acosta, lo cual fue ampliamente criticado. Aunque su relación con Trump continuaba, la condena y la polémica comenzaron a alejar a ambos, especialmente después de que comenzara su campaña presidencial en 2015.

2016 – 2017: Trump niega a Epstein en su campaña

Durante la campaña presidencial de 2016, surgieron más preguntas sobre la relación entre Trump y Epstein, especialmente cuando se hizo público que Trump había tenido una relación más cercana con Epstein durante décadas. Trump, en entrevistas, negó tener una relación cercana con Epstein y afirmó que lo había dejado de ver años atrás.

2019: de nuevo en la cárcel y la muerte de Epstein

En julio de 2019, Epstein fue arrestado bajo cargos federales de tráfico sexual de menores en Nueva York entre 2002 y 2005, donde fiscales dijeron que abusó y explotó a decenas de chicas, muchas de ellas reclutadas con la promesa de dinero a cambio de "masajes". Trump respondió en entrevistas diciendo que había "disminuido el contacto" con Epstein después de los incidentes en Florida, pero también enfatizó que no estaba al tanto de las acusaciones de abuso sexual. El magnate terminó por suicidarse en su celda de Manhattan en agosto de 2019, según la conclusión oficial.

En torno a estos hechos se consolidó el mito de una "lista de clientes": un supuesto documento único en el que aparecerían los nombres de todos los poderosos que abusaron de menores con Epstein. En la práctica, lo que existe son miles de páginas de registros: agendas, libretas de contactos, correos, registros de vuelo, fotografías y testimonios que mencionan a políticos, académicos, empresarios y celebridades (Bill Clinton, el príncipe Andrés, Larry Summers, etc.), pero estar nombrado no equivale a ser culpable de delitos sexuales, según The Guardian.

En julio de 2025, el DOJ y el FBI publicaron un memorando muy controvertido: aseguraron que no hallaron evidencia de asesinato en la muerte de Epstein y que no existe una "client list" separada de los archivos ya conocidos, argumentando que mucha de la información sigue sellada para proteger a víctimas y testigos. Ese documento fue percibido por muchos como un intento de cerrar el caso, lo que provocó una ola de indignación entre sobrevivientes, activistas y, paradójicamente, entre los propios simpatizantes de Trump que creían que la publicación completa demostraría una gran conspiración, de acuerdo a ABC.

"El perro que no ha ladrado": los nuevos correos que tensaron a los republicanos

En noviembre de 2025, los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara publicaron más de 20.000 páginas de documentos del patrimonio de Epstein, incluyendo correos privados. Entre ellos hay mensajes de 2011 y 2019 donde Epstein menciona directamente a Trump: en uno habla de él como "el perro que no ha ladrado" y dice que una víctima "pasó horas" con Trump en su casa sin que nunca se le mencione; en otro afirma que el actual presidente "por supuesto sabía lo de las chicas” y que le habría pedido a Maxwell "que parara".

Estos correos no acusan explícitamente a Trump de cometer abusos, incluso Virginia Giuffre, una de las víctimas de Epstein, reiteró en vida que nunca lo vio participar en agresiones ni creyó que fuera cómplice; Maxwell, en una entrevista con el Departamento de Justicia, también dijo que nunca vio al hoy presidente comportarse de forma inapropiada. Aun así, las frases de Epstein reavivan la sospecha de que Trump sabía más de lo que ha admitido sobre su entorno de explotación sexual, al menos en términos generales.

La publicación de los emails se cruza con un conflicto político intenso. Meses antes, el DOJ de Trump había emitido el memorando que negaba una "lista de clientes" y clausuró nuevas desclasificaciones, lo que enfureció a figuras MAGA, comentaristas conspirativos y congresistas como Thomas Massie o Marjorie Taylor Greene, que acusaron a la administración de proteger a la élite. Trump respondió llamando al tema "un engaño" y calificando a algunos de sus propios seguidores de haber "comprado basura" mediática, lo que abrió una brecha inédita entre el presidente y parte de su base.

Correos clave en el caso Epstein

El Comité de Supervisión Demócrata compartió los principales correos sobre el caso Epstein:

Correo 1 – 2 de abril de 2011 (Epstein → Ghislaine Maxwell)

Epstein le escribe a Maxwell que “el perro que no ha ladrado es Trump” y añade que un(a) víctima pasó “horas” en su casa con Trump y que, pese a ello, “nunca ha sido mencionado” por la Policía ni por nadie.

en su casa con Trump y que, pese a ello, por la Policía ni por nadie. Maxwell responde: "He estado pensando en eso…".

Los demócratas dicen que esto sugiere que Trump estuvo tiempo con una víctima de trata en la casa de Epstein sin aparecer en las pesquisas; la Casa Blanca replica que se trataría de Virginia Giuffre, quien en vida dijo que Trump no había cometido ninguna irregularidad con ella.

Correo 2 – 31 de enero de 2019 (Epstein → Michael Wolff)

Epstein discute la versión de Trump sobre Mar-a-Lago y le escribe a Wolff: “Trump dijo que me pidió que renunciara, nunca fui miembro. Por supuesto que sabía de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara”.

El mensaje sugiere que, según Epstein, Trump estaba al tanto de la captación de chicas jóvenes y le habría pedido a Maxwell que dejara de hacerlo, lo que choca con la versión oficial de que solo lo vetó por “comportarse como un pervertido” con empleadas.

Correo 3 – 15 de diciembre de 2015 (Epstein ↔ Michael Wolff)

Wolff avisa a Epstein de que CNN planeaba preguntarle a Trump sobre su relación con él durante un debate de primarias.

Epstein responde si deberían “preparar una respuesta” para Trump. Wolff le aconseja dejar que Trump “se hunda solo”: si niega haber estado en el avión o en la casa, Epstein ganaría “moneda de cambio en PR y política” para poder hundirlo o salvarlo más adelante.

Otros correos relevantes sobre Trump que salieron en el paquete de 20.000 páginas

Estos no fueron los tres que escogieron los demócratas, pero sí forman parte del archivo que la Cámara hizo público y que luego revisaron medios como CNN, People y The Guardian.

Insultos y dudas sobre la salud mental de Trump (2017–2018)

En varios correos con un periodista de The New York Times, con la exasesora de Obama Kathryn Ruemmler y con el exsecretario del Tesoro Larry Summers, Epstein describe a Trump como “borderline insane” (al borde de la locura), se pregunta si tiene “demencia precoz” y lo llama incluso “maníaco” y “el peor tipo que ha conocido”.

“Sé lo corrupto que es Donald” (23 de agosto de 2018)

Tras la confesión de Michael Cohen sobre los pagos a Stormy Daniels, Epstein escribe a Ruemmler comentando una columna sobre el caso y remata: “Ya ves, sé lo corrupto que es Donald”, sugiriendo que conocía más episodios comprometidos de Trump, según People.

Correos sobre la venta del avión de Trump (2011)

En mensajes internos, socios de Epstein le mandan actualizaciones sobre la venta del Boeing 727 de Trump, indicándole que hay un contrato y luego que el avión se vendió por unos 2,7 millones de dólares. Esto no implica delitos, pero muestra que el círculo de Epstein seguía de cerca movimientos patrimoniales de Trump.

Comentarios sobre “fotos” y una exnovia entregada a Trump (años 90, recordados en 2015)

En un intercambio con un reportero, Epstein alardea de tener “photos of Donald and girls in bikinis” en su cocina y menciona que su novia de 20 años en 1993 fue “entregada” a Trump tras dos años de relación. No se ha corroborado penalmente esa versión, pero quedó registrada en los correos.

en su cocina y menciona que su novia de 20 años en 1993 fue “entregada” a Trump tras dos años de relación. No se ha corroborado penalmente esa versión, pero quedó registrada en los correos. Cruces con Steve Bannon sobre Trump y el príncipe Andrés (2019)

En mensajes con Steve Bannon, Epstein comenta una foto del entonces príncipe Andrés dando la mano a Trump y le recuerda que una de las acusadoras del príncipe salió de Mar-a-Lago. Bannon responde que no puede creer que nadie esté “haciendo las conexiones”

Las otras figuras que estarían bajo presión

Con la Epstein Files Transparency Act ya aprobada por ambas cámaras, el siguiente paso es que Trump la firme o la deje entrar en vigor sin su firma. A partir de ese momento, el DOJ tendrá 30 días para publicar todos los archivos no clasificados de forma íntegra —con las únicas redacciones permitidas para proteger a víctimas e investigaciones activas— y remitir a los comités judiciales del Congreso una versión sin tachaduras que incluya la lista completa de "funcionarios públicos y personas políticamente expuestas" mencionadas en los documentos.

