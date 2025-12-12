Las nuevas fotografías divulgadas por los demócratas en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, obtenidas del patrimonio del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, muestran a Donald Trump, al expresidente Bill Clinton y al multimillonario Bill Gates en reuniones sociales junto a otras figuras influyentes. Las 19 imágenes publicadas fueron una pequeña parte de las más de 95,000 que se recibieron.

Una de las imágenes muestra a Trump, antes de llegar a la presidencia, posando de pie con seis mujeres en una fiesta con collares hawaianos, cuyos rostros fueron censurados. En otra foto, el entonces aún promotor inmobiliario y amigo de Epstein, aparece con una mujer en otro evento, mientras Jeffrey se encuentra a su lado. Una tercera imagen lo muestra sentado junto a una mujer rubia cuyo rostro también no se revela.

TE RECOMENDAMOS GOBIERNO ANUNCIA EL FIN DE LAVA JATO, CUELLOS BLANCOS Y EFICCOP | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Donald Trump junto a otras mujeres en lo que parece una fiesta hawaiana. Foto: Cámara de Representantes

Las nuevas fotografías de Epstein

Otra fotografía también se muestra lo que parece ser un recipiente con condones con una caricatura de Trump. El recipiente tiene un letrero que dice: "Condón Trump $4.50", y cada condón tiene una imagen del rostro de Trump con el texto: "¡Soy ENORME!".

Las otras fotos incluían al estratega de ultraderecha Steve Bannon y Epstein tomándose una foto en un espejo; Bill Clinton junto a él y otra pareja; y el Bill Gates de Microsoft con el ex príncipe Andrés. El expresidente de Harvard Larry Summers y el abogado Alan Dershowitz también aparecieron.

Caricatura de Trump en un recipiente con aparentes sobres de preservativos. Foto: Cámara de Representantes

Estas imágenes perturbadoras plantean aún más preguntas sobre Epstein y sus relaciones con algunos de los hombres más poderosos del mundo", dijo el comité en una publicación en X.

Los demócratas están revisando el conjunto completo de fotos y seguirán publicándolas en los próximos días. También se comprometieron a proteger la identidad de las víctimas.

La relación entre Donald Trump y Jeffrey Epstein

Trump fue amigo de Epstein durante mucho tiempo antes de que ambos hombres tuvieran una pelea a principios de la década de 2000. No ha sido acusado de ningún delito en relación y ha negado tener conocimiento de abusos por parte de Epstein a niñas y mujeres mientras tenían una amistad.

El expresidente Bill Clinton también aparece en las fotografías. Foto: Cámara de Representantes.

En una serie reciente de correos electrónicos publicados por el comité, Epstein afirmó que Trump "pasó horas" con una de sus acusadoras más destacadas, la difunta Virginia Giuffre. Epstein también escribió en un correo electrónico que Trump "sabía de las chicas", una aparente referencia a la afirmación de Trump de haber expulsado a Epstein de su club Mar-a-Lago por robarle mujeres jóvenes que trabajaban allí. Tras la publicación de estos correos, Trump y la Casa Blanca calificaron el asunto de "engaño", y la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, afirmó que los correos "no prueban absolutamente nada, salvo el hecho de que el presidente Trump no hizo nada malo".

La relación entre ambos personajes ha sido objeto de una nueva investigación. El Congreso aprobó el mes pasado un proyecto de ley que exige al Departamento de Justicia publicar sus propios archivos sobre la investigación de Epstein antes del 19 de diciembre, el cual Trump firmó. Dichos archivos aún no se han publicado.