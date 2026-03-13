'Chiquito' Flores y su análisis sobre el arquero del Tottenham por cometer blooper en Champions League : "Estás tapando hasta las caiguas"

Voz autorizada. Juan Flores analizó el mal desempeño del portero, sugiriendo que debe seguir adelante y aprender de los errores que cometió ante Atlético Madrid.


Chiquito Flores cuestiona al arquero de Tottenham. Foto: Lr/ESPN

Atlético Madrid dio el batacazo ante Tottenham por los octavos de final de ida en la Champions League. El excampeón de la Liga Española aplastó 5-2 al popular club de la Premier League, aunque tuvo gran responsabilidad el arquero Antonín Kinský por los bloopers y los goles encajados. El joven portero de 23 años firmó una noche para el olvido en España contra Julián Álvarez. Por este motivo, ‘Chiquito’ Flores analizó su desastroso partido.

Pocas veces un entrenador realizó un cambio de arquero en pleno partido, pero los errores del portero Antonín Kinský fueron imperdonables. El exfutbolista Juan Flores fue consultado por lo ocurrido en la UCL y no desaprovechó la oportunidad para dar consejos.

¿Qué dijo ‘Chiquito’ Flores sobre el arquero del Tottenham en la Champions League?

Voz autorizada. ‘Chiquito’ la tiene clara. “Si te meten más de cinco más de cinco, es que estás tapando hasta las caiguas. Cometió un error, bacán. Tú tienes que levantar la cabeza porque eres arquero titular de un equipo y tienes que demostrarle a la gente que por algo estás tapando en un equipo profesional”, dijo en primera instancia Juan Flores para programa Desvelados.

Asimismo, se animó a deslizar un consejo. "Yo como arquero tendría que decirle levanta la cabeza nomás. Somos seres humanos para cometer errores. Si ya no quieres tapar, también se le va a entender, pero yo le diría sigue para adelante”, sentenció 'Chiquito'.

¿Cuándo juegan Tottenham vs. Atlético Madrid por la vuelta de octavos de Champions League?

Tottenham buscará cobrarse la revancha en los octavos de final de vuelta próximo miércoles 18 de marzo desde el Tottenham Hotspur Stadium desde las 3:00 p.m. (hora peruana). Los ‘colchoneros’ parten como favoritos por el resultado global.

Octavos de final de Champions League 2026: partidos de vuelta

Así se jugará la revancha de cada llave en esta Liga de Campeones (según el horario peruano).

  • Sporting Lisboa vs Bodo/Glimt
  • Fecha: martes 17 de marzo
  • Hora: 12.45 p. m.
  • Chelsea vs PSG
  • Fecha: martes 17 de marzo
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Manchester City vs Real Madrid
  • Fecha: martes 17 de marzo
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Arsenal vs Bayer Leverkusen
  • Fecha: martes 17 de marzo
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Barcelona vs Newcastle
  • Fecha: miércoles 18 de marzo
  • Hora: 12.45 p. m.
  • Tottenham vs Atlético de Madrid
  • Fecha: miércoles 18 de marzo
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Liverpool vs Galatasaray
  • Fecha: miércoles 18 de marzo
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Bayern Múnich vs Atalanta
  • Fecha: miércoles 18 de marzo
  • Hora: 3.00 p. m.
