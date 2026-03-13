María Corina Machado llama a sus compatriotas exiliados en Chile a regresar a Venezuela para la reconstrucción

La política enfatizó que la transformación de Venezuela requiere la unidad de todos sus ciudadanos. | Foto: AFP

La política enfatizó que la transformación de Venezuela requiere la unidad de todos sus ciudadanos. | Foto: AFP

La líder opositora, María Corina Machado, pidió a sus compatriotas exiliados en Chile que regresen a Venezuela durante un acto multitudinario en el centro de Santiago. Miles se reunieron con banderas, camisetas de la selección 'vinotinto' y trompetas de plástico, en lo que se convirtió en la mayor manifestación de la diáspora llanera en Chile desde su llegada.

"Venezuela nos necesita, yo los necesito. Es el momento de avanzar con fuerza. Necesitamos el regreso de todos aquellos exiliados que han sido perseguidos", afirmó Machado, ovacionada por el público que colmó el Paseo Bulnes y el Parque Almagro, donde se estimó la asistencia de unas 16.000 personas.

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Esperanza y reconstrucción del país

Durante su intervención, destacó que la participación de sus compatriotas es esencial para la transformación de su país, luego de años de crisis y represión. Señaló que la recuperación del país depende de la unidad de todos los ciudadanos, no solo de los dirigentes políticos o actores internacionales.

"Solo habrá paz en Venezuela con libertad, y la libertad llega con democracia", recalcó, llamando a sus compatriotas a involucrarse activamente en la construcción de un país nuevo y en la recuperación de las instituciones democráticas.

Agenda internacional y apoyo a la causa

La visita de la premio Nobel de la Paz incluyó su asistencia a la asunción del presidente José Antonio Kast, así como reuniones con mandatarios regionales y el rey Felipe VI de España. La política aprovechó estos encuentros para valorar la acogida de la nación austral a su comunidad migrante.

"Agradecemos al pueblo de Chile, su gobierno y congreso por la muestra de afecto y apoyo estos años (…) respetamos profundamente a Chile, ha sido una gran inspiración", dijo en conferencia de prensa, subrayando la relevancia del respaldo internacional a su causa.

Reacciones y expectativas de retorno

La concentración permitió que los miles de connacionales residentes en Chile expresaran su entusiasmo y esperanza ante la posibilidad de regresar a su país. La aliada de Edmundo González enfatizó la necesidad de un retorno seguro y coordinado, destacando la fortaleza y el compromiso de quienes vivieron la diáspora.

"Hoy nuestra clara ruta es avanzar para que todos aquellos que han sido forzados a dejar su país puedan viajar a reencontrarse con sus familias con la frente en alto", aseguró, mientras la multitud la ovacionaba. Entre los asistentes se percibía una mezcla de emoción y expectativa por el futuro político y social de Venezuela, especialmente tras la captura de Nicolás Maduro y el gobierno interino de Delcy Rodríguez reconocido por Estados Unidos.