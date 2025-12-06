HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

El país de América Latina con uno de los peores pasteles del mundo en 2025, según Taste Atlas: tiene carne de res y cebolla

Argentina es el país con mayor cantidad de pasteles desaprobados en la región, aunque no encabeza la peor posición latinoamericana del ranking mundial. 

Este postre latinoamericano desaprobado por Taste Atlas combina carne molida de res, cebolla, ajo, pasas, papas, guisantes, nueces, pecanas y jerez.
Este postre latinoamericano desaprobado por Taste Atlas combina carne molida de res, cebolla, ajo, pasas, papas, guisantes, nueces, pecanas y jerez. | Composición LR

El ranking de Taste Atlas sobre los peores pasteles del mundo en 2025 vuelve a generar debate gastronómico internacional. La lista, elaborada a partir de puntajes de usuarios y reseñas culinarias, muestra elaboraciones tradicionales de distintos países que, pese a su valor cultural, reciben bajas calificaciones por sabor, textura o nivel de aceptación global.

Dentro de América Latina, un dato llama la atención: Argentina es el país con mayor cantidad de pasteles desaprobados en la región, aunque no encabeza la peor posición latinoamericana del ranking mundial. Aun así, varias de sus especialidades aparecen entre las menos valoradas, lo que refleja un contraste entre tradición popular y recepción internacional.

El país de América Latina con el peor pastel del mundo en 2025

Según la plataforma Taste Atlas, el pastel latinoamericano peor ubicado a nivel global en 2025 es originario de México. Se trata de las Empanadas de Santa Rita, preparadas en Chihuahua y calificadas con 3,0 puntos.

Las empanadas se elaboran únicamente el 22 de mayo, durante la festividad de Santa Rita. Su masa contiene harina, mantequilla y leche, mientras que el relleno combina carne molida de res, cebolla, ajo, pasas, papas, guisantes, nueces, pecanas y jerez, con sazón de sal, pimienta, canela y clavo. Tras freírlas, se espolvorean con azúcar y canela, un contraste dulce–salado que no convence a todos los paladares.

¿Cuál es el peor pastel del mundo en 2025?

El título del peor pastel del planeta, nuevamente según Taste Atlas, corresponde al Kollpite (o Kullpite) con una puntuación de 2,5 puntos. Este pastel tradicional se prepara extendiendo capas muy finas de masa hecha con harina, agua tibia y sal, que se superponen con aceite o mantequilla derretida.

Aunque existen variantes con levadura, azúcar o diferentes rellenos —como queso, col agria frita, calabaza, espinacas, huevos, manzana, nueces o carne picada y cebolla—, el kollpite suele servirse simple y acompañado de yogur. Esa sencillez, al parecer, no logra conquistar a quienes lo evalúan en la plataforma.

Los peores pasteles de América Latina, según Taste Atlas

En la región, estas son las calificaciones más bajas registradas por la guía gastronómica, junto con su país de origen y descripción básica:

  • Empanadas de Santa Rita (México) – 3,0
  • Pastel de gloria (Colombia) – 3,4
  • Sacramentos (Argentina) – 3,5
  • Bolas de frágil (Argentina) – 3,6
  • Empanadas de manzana (Chile) – 3,6
  • Conejitos (Chile) – 3,6
  • Empanadas árabes (Argentina) – 3,7
  • Empanada catamarqueña (Argentina) – 3,7
