Política

Minem aprueba fraccionar multa de 53 mil soles a empresario Ji Wu Xiodong, visitante de José Jerí

El Ministerio de Energía y Minas fraccionó la deuda en 24 cuotas de S/2.008 y una inicial de S/5.216. El empresario chino Ji Wu Xiodong visitó 3 veces a Jerí en Palacio de Gobierno, según reportes periodísticos. Además, estuvo presente en la reunión con el expresidente en el chifa de Zhihua Yang.

El empresario chino visitó a José Jerí cuando era presidente en Palacio de Gobierno. Foto: Composición/LR
El empresario chino visitó a José Jerí cuando era presidente en Palacio de Gobierno. Foto: Composición/LR

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) multó con S/53.625 al empresario chino que visitó al expresidente José Jerí en tres ocasiones en Palacio de Gobierno, Ji Wu Xiodong. El motivo de la medida es por no haber cumplido con la presentación de la Declaración Anual Consolidada que le corresponde a todos los representantes de la actividad minera, según lo establecido en la Ley General de Minería.

La sanción que se le impuso a Ji Wu Xiaodong se realizó a través de la Resolución Directoral N.° 0062-2025-MINEM/DGM el pasado 4 de febrero del 2025. De esta manera, se colocó la multa ascendente al 65% de 15 UIT.

Resolución del Ministerio de Energía y Minas

Resolución del Ministerio de Energía y Minas

En ese contexto, se inició el proceso de ejecución coactiva contra el empresario chino que estuvo presente en la reunión que tuvo Jerí con el otro empresario Zhihua Yang en un chifa de San Borja que no contó con registros y en la que se captó al exmandatario ingresar encapuchado.

El 2 de febrero de este año, casi un año después, Ji Wu Xiaodong solicitó a la Oficina de Cobranza Coactiva del Minem que se le otorgue el beneficio de fraccionamiento de la multa. Su pedido se analizó y se concluyó que el empresario no cuenta con medidas cautelares de embargo en el que la ejecución forzada garantice la cobranza parcial o total de la deuda. Por eso, se cumplió con todos los requisitos para aprobar la petición.

El pago de la deuda se dividió en 24 cuotas de S/2.008,62 junto con una cuota inicial de S/5.216,45.

Fraccionamiento de la deuda en 24 cuotas más una inicial

Fraccionamiento de la deuda en 24 cuotas más una inicial

