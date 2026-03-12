HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Beca 18-2026: preseleccionados tendrán otra oportunidad para competir por una vacante

El Minedu dio a conocer la cantidad de plazas aún disponibles como parte del proceso, así como los requisitos y plazos a considerar si se busca postular a esta etapa del concurso.

Programa ofrece la posibilidad de acceder a educación superior con los gastos cubiertos.
Programa ofrece la posibilidad de acceder a educación superior con los gastos cubiertos. | Difusión

La posibilidad de acceder a la Beca 18-2026 aún no está cerrada. El Ministerio de Educación (Minedu) informó que, si bien el proceso se encuentra en su etapa final, este todavía no ha terminado porque se divide en dos momentos. El primero culminó el 6 de marzo y otorgó el 30 % de las 5.184 vacantes disponibles, pero aún falta desarrollarse el segundo, que distribuirá el 70 % restante, equivalente a 3.629 cupos.

De tal modo, resaltaron que los interesados en inscribirse al concurso —que permite el acceso a la educación superior con los gastos cubiertos—aún podrán hacerlo, siempre y cuando cumplan con ciertas condiciones y se presenten en las fechas respectivas que, a continuación, se detalla.

Beca 18: Minedu crea grupo para reingeniería de Pronabec, mientras que miles de postulantes siguen a la espera de la lista de preseleccionados

Requisitos para la Beca 18-2026

La convocatoria al segundo periodo de la fase de selección está disponible únicamente para los aspirantes que fueron calificados como preseleccionados, es decir, quienes obtuvieron los puntajes más altos en el examen nacional de preselección y recibieron puntos adicionales por sus condiciones priorizables. Esto incluye a quienes no obtuvieron una vacante en el primer momento o no participaron en esa ocasión.

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Además, para continuar en competencia, los postulantes deberán haber ingresado a una institución de educación superior, carrera y sede elegibles, así como haber culminado la secundaria con alto rendimiento académico, de acuerdo con la modalidad registrada.

Beca 18: Minedu incumple promesa y confirma solo 10.000 becas, con un presupuesto inicial que alcanza solo para 5.000 vacantes

Plazos para inscribirse a la Beca 18-2026

Según el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), las evaluaciones del segundo momento de la etapa de selección se realizarán del 6 al 27 de abril hasta las 11:59 p. m. Los participantes podrán realizar la prueba de manera virtual y gratuita, a través de la página web del programa.

El sector recordó que las becas se adjudicarán en estricto orden de mérito y que se otorgará puntaje adicional o prioridad a quienes acrediten discapacidad, opten por estudiar en una institución pública, elijan centros priorizados por su calidad y cuyas sedes se ubiquen en regiones con menor número de matriculados o seleccionen carreras de alta demanda laboral.

En caso de que, culminada esta segunda etapa queden plazas sin cubrir, no se descarta que, de manera excepcional, se convoque a un tercer momento de postulación, con el fin de completar las becas disponibles.

Beneficios y consultas

El Minedu ofrece para los seleccionados la cobertura de costos académicos y no académicos, como la matrícula y la pensión de estudios, el examen o carpeta de admisión, así como de gastos de alimentación, alojamiento y movilidad. Además, en todas las modalidades, excepto en Hijos de Docentes, se financian materiales de estudio, una laptop y el transporte interprovincial.

Si desea realizar alguna consulta adicionnal, puede escribir al Facebook del Probanec o al WhatsApp institucional. Asimismo, está disponible la línea gratuita 0800 000 18 o la central telefónica (01) 612 8230.

