El atractivo turístico de América Latina que figura en el top 10 de los mejores lugares para visitar en el mundo

América Latina vuelve a situarse en el centro del mapa turístico mundial gracias a uno de sus destinos más emblemáticos, que ha logrado destacar entre miles de propuestas internacionales. En la más reciente edición del ranking Best Vacations de U.S. News & World Report, la región consolida su presencia con el reconocimiento a un ícono histórico y cultural que continúa cautivando a viajeros de todo el planeta.

Este destino encabeza la lista de los lugares más recomendados para visitar en la región y figura entre los mejor valorados a nivel global. Su combinación de legado ancestral, belleza paisajística y gestión responsable del turismo lo convierte en un referente mundial para quienes buscan experiencias memorables conectadas con la historia.

Machu Picchu lidera ranking internacional de viajes para 2026

La ciudadela inca vuelve a consolidarse como uno de los destinos turísticos más importantes del planeta. En la edición 2026 del ranking Best Vacations de U.S. News & World Report, Machu Picchu obtuvo dos de los reconocimientos más destacados del listado, reafirmando su posición como un referente mundial en turismo cultural y natural.

El santuario histórico recibió el Gold Award Badge, distinción reservada para los destinos mejor valorados del ranking. Asimismo, se ubicó en el puesto número 1 entre los Mejores lugares para visitar en Centro y Sudamérica, y alcanzó el octavo lugar en la lista de Mejores destinos del mundo, lo que demuestra el interés sostenido de los viajeros internacionales.

Reconocimiento internacional y turístico

El ranking Best Vacations analiza más de 1.500 destinos en el mundo mediante una metodología que combina evaluación editorial especializada con votación de usuarios. Este sistema recoge tanto criterios técnicos como la percepción directa de los viajeros, lo que otorga al listado una alta credibilidad dentro del sector turístico.

En este contexto, Machu Picchu destacó sobre otros destinos de la región y logró posicionarse dentro del top 10 mundial, fortaleciendo su imagen como uno de los sitios más emblemáticos para viajes de largo alcance. Este reconocimiento contribuye, además, a reforzar la visibilidad del Perú como destino turístico competitivo a nivel global.

Beneficios que genera Machu Picchu al Perú

El logro se da en un momento clave para el turismo peruano, en el que Sudamérica concentra más del 50 % de las llegadas internacionales al país. Dentro de ese flujo, Machu Picchu continúa siendo el destino más visitado por turistas extranjeros, como resultado de estrategias sostenidas de promoción turística y de puesta en valor del patrimonio cultural.

A ello se suma su tercera certificación como destino Carbono Neutral, otorgada por la organización Green Initiative. Este reconocimiento consolida al santuario histórico como líder en turismo sostenible, al respaldar las acciones de reducción y compensación de emisiones, y reafirma su compromiso con la protección del entorno natural y cultural.