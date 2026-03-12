Grabando. Candidato fujimorista a Diputado, Moore Brunner, y la artista de música amazónica, Ysabel Sevillano, en el estudio de la productora Brunner Music. Foto: La República

Grabando. Candidato fujimorista a Diputado, Moore Brunner, y la artista de música amazónica, Ysabel Sevillano, en el estudio de la productora Brunner Music. Foto: La República

Ysabel Sevillano Hidalgo no podía creer lo que estaba viendo. La candidata presidencial Keiko Fujimori presentaba en público al empresario Moore Brunner Ruíz como cabeza de lista del partido naranja para la Cámara de Diputados, el hombre a quien denunció por acoso sexual.

Desde que la cantante se armó de valor para acusar ante las autoridades a Moore Brunner, su vida se ha vuelto un calvario. Todos los días vive con la incertidumbre de no saber qué pasará con su caso y teme las represalias del influyente empresario y aspirante a diputado.

Ysabel Sevillano relató a La República que Moore Brunner y su esposa la invitaron a cantar a su casa en Lima y fue en esa ocasión que le propusieron invertir en su carrera como artista. Era junio de 2022.

La oferta se hizo realidad. En febrero de 2023, la productora Brunner Music lanzó el tema 'A las puertas del cielo' cantado por Sevillano, un número que tuvo muchísimo éxito. Pero al mismo tiempo Moore Brunner empezó a acosarla. Le exigía sexo a cambio de seguir invirtiendo en ella.

Una mala jugada

“Tras lanzar mi sencillo ‘A las puertas del cielo’, Brunner comenzó a hostigarme sexualmente, y ante mis negativas, dejó de reconocer su compromiso. Por eso lo denuncié”, relató Ysabel Sevillano.

“El señor Moore me pedía que tuviera intimidad con él, me insistía en que tuviéramos sexo. Me decía: ‘Yo quiero acostarme contigo’, ‘mira todo lo que yo estoy haciendo por ti’”, declaró Ysabel Sevillano ante la fiscalía, según el acta a la que tuvo acceso La República.

En junio de 2023, Moore Brunner regresó de Estados Unidos y llamó a Ysabel Sevillano para una reunión en su oficina. Ella, cansada del constante acoso sexual, decidió grabar el encuentro para contar con una evidencia del comportamiento punible de Brunner.

“Primero conversamos sobre pagos. Luego, de la nada, él se bajó el pantalón y me pidió sexo oral. Cuando intenté salir de la oficina, manoseó mis nalgas”, declaró Sevillano ante la fiscalía. La defensa de Brunner lo niega todo (ver nota aparte).

La cantante entregó el audio al Ministerio Público para acreditar la evidencia del acoso sexual. Pero también decidió entregarle una copia a la esposa de Brunner, Tania Saavedra, con el propósito de obtener su respaldo. Pero resultó lo contrario.

“Yo pensé que Tania Saavedra me apoyaría. Lamentablemente, no fue así. Sucedió lo que él (Brunner) me había prometido: que yo saldría perdiendo. Y así fue, yo fui la que perdió”, declaró Ysabel Sevillano.

Justicia de espaldas

La artista tuvo que bregar duro ante las autoridades para que prestaran atención a la denuncia que había formulado. Sin embargo, la primera vez que lo hizo ante la fiscalía provincial Corporativa Especializada en Delitos de Violencia Contra la Mujer de Maynas, en Iquitos, desestimaron el caso con el argumento de que el audio “no es suficiente”. Sevillano persistió y logró que la Primera Fiscalía Superior Penal ordenara reabrir y ampliar la investigación.

El expediente está en manos de la Cuarta Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de Lima, mientras que el presunto agresor, el empresario Moore Brunner Ruíz, recibe el respaldo de Keiko Fujimori. Como mujer, la candidata presidencial de Fuerza Popular debió exigir a Brunner aclarar la grave imputación por acoso sexual, pero en lugar de eso ha validado al empresario.

Lo que le asusta a Ysabel Sevillano es que Brunner, con el poder de su dinero y de sus influencias comerciales y políticas, la dañe por exponer el caso de acoso sexual.

Estoy angustiada, desesperada. Tengo mucho temor de las represalias de ese señor (Moore Brunner). Esta situación es desfavorable para mí en todo aspecto, sobre todo en relación a mi trabajo artístico”, explicó.

Para el abogado del candidato Moore Brunner, Giancarlo Arrivasplata Núñez, la denuncia de Sevillano no tiene fundamentos y es por esa misma razón que ya en una ocasión fue archivada, y está confiado en que volverá a ser desestimada.

Brunner acusará a Sevillano por “denuncia calumniosa”