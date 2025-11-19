HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Mark Epstein asegura que los archivos de su hermano están siendo manipulados por el FBI para borrar nombres de figuras republicanas

Los archivos de Jeffrey Epstein contienen información sensible sobre altas figuras políticas, según declaraciones de su hermano Mark.

Mark Epstein asegura que FBI controla archivos de su hermano sobre Trump. Foto: Composición LR
Mark Epstein asegura que FBI controla archivos de su hermano sobre Trump. Foto: Composición LR

Mark Epstein, hermano del fallecido multimillonario acusado de trata sexual, Jeffrey Epstein, declaró que los archivos de su hermano están siendo alterados. Según su versión, políticos republicanos podrían estar siendo protegidos mediante supresión de nombres en los documentos.

Estas declaraciones surgen días después de que el presidente Donald Trump solicitara a miembros republicanos de la Cámara de Representantes la publicación de los archivos, un cambio inesperado respecto a su postura anterior. Mark Epstein sostuvo que el giro en la posición de la administración se relaciona con la edición de los documentos para eliminar referencias comprometedores hacia republicanos.

¿Qué acusa Mark Epstein respecto a la supuesta edición de los archivos de Jeffrey Epstein?

Mark Epstein afirmó que existe una instalación en Winchester, Virginia, donde se estarían depurando los archivos de su hermano, eliminando nombres de políticos conservadores. “Me han dicho recientemente que la razón por la que van a publicar los archivos es porque los están saboteando”, indicó, refiriéndose a la supuesta manipulación de los documentos. Según su versión, esta información proviene de una fuente “bastante fiable”.

El hermano de Jeffrey sostuvo que el propósito de la edición de los documentos sería proteger a republicanos en el poder. Añadió que funcionarios vinculados al FBI y a la administración Trump estarían supervisando el proceso, seleccionando qué información se divulgaría públicamente y favoreciendo así a ciertas figuras políticas.

¿Qué dijo Mark Epstein sobre la información comprometedora que Jeffrey tenía sobre Trump?

Mark Epstein declaró que su hermano tenía información comprometedora sobre Donald Trump desde 2016, durante su primera campaña presidencial. “No me dijo lo que sabía, pero Jeffrey definitivamente tenía información comprometedora sobre Trump”, afirmó. Aseguró que los datos podrían haber sido suficientemente serios como para influir en los resultados electorales.

Además, Mark destacó la relación documentada entre Jeffrey Epstein y Trump durante varios años antes del arresto y la caída en desgracia del financiero. Subrayó que la información sobre Trump fue un tema que Jeffrey mencionó, aunque nunca compartió los detalles específicos, dejando constancia de que existía material sensible.

¿Qué críticas hacen Mark Epstein y Lisa Phillips al manejo de información del FBI sobre el caso Epstein?

Mark Epstein cuestionó al FBI y al director Kash Patel sobre la manera en que se manejaron los archivos y la muerte de su hermano en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York. “Fue él quien dijo en su testimonio: 'Uno reconoce un suicidio cuando lo ve'. Me dio risa. ¿Cuántos suicidios habrá visto ese imbécil?”, comentó, señalando su desconfianza en la transparencia de la investigación.

Por su parte, Lisa Phillips, sobreviviente de los crímenes de Jeffrey Epstein, sostuvo que el Departamento de Justicia ya contaba con la información necesaria para divulgar los nombres de los implicados desde hace años. “Queremos ayudar a difundir los nombres, pero no es nuestra responsabilidad hacerlo. Y creo que ustedes saben por qué”, expresó, resaltando las limitaciones que enfrentan las víctimas en la divulgación de los documentos.

