TikTok anunció la firma de un acuerdo de empresa conjunta con inversionistas en su mayoría estadounidenses, lo que le permitirá continuar sus operaciones en Estados Unidos. La reestructuración de la tecnológica se produce tras amenazas de prohibición debido a su propiedad china.

Un memorando interno de TikTok, mencionado por Bloomberg y Axios, indicó que el acuerdo establece que un 45% del control de la nueva empresa conjunta será distribuido entre un grupo conformado por las compañías estadounidenses Oracle y Silver Lake, junto con el fondo de inversión emiratí MGX.

El director ejecutivo de TikTok, Shou Chew, informó a sus trabajadores que un 33% de la empresa conjunta en Estados Unidos será adquirido por inversores actuales de ByteDance, que incluye varios fondos estadounidenses. Además, Chew destacó que casi el 20% de la compañía permanecerá bajo la propiedad de su matriz, cifra que representa el límite permitido para una empresa china según la legislación vigente.

"Tras el cierre del acuerdo, la empresa conjunta estadounidense (…) operará como una entidad independiente con autoridad sobre la protección de datos, la seguridad del algoritmo, la moderación de contenido y la seguridad del software en Estados Unidos", declaró Chew, citado por Bloomberg.

Además, el director ejecutivo señaló que los nuevos inversionistas de TikTok Global en Estados Unidos se encargarán de la interoperabilidad a nivel mundial de los productos, así como de diversas actividades comerciales. Entre estas se incluyen el comercio electrónico, la publicidad y el marketing.

Estados Unidos ha buscado prohibir el control del gobierno chino sobre Tiktok

La reestructuración se deriva de una legislación aprobada en 2024, durante el mandato del expresidente Joe Biden. Esta normativa exigía a ByteDance, la empresa matriz de la aplicación, la venta de sus operaciones en Estados Unidos. De lo contrario, deberá enfrentar la prohibición en su principal mercado.

Legisladores de Estados Unidos, así como Donald Trump durante su primer mandato, habían expresado preocupaciones sobre la posibilidad de que el gobierno chino utilizara TikTok para recopilar datos de ciudadanos estadounidenses o para influir en ellos a través de su avanzado algoritmo. Desde su retorno a la Casa Blanca en enero, Trump pospuso la implementación de la ley mediante una serie de decretos y estableció que el nuevo plazo para su aplicación se extiende hasta el 23 de enero de 2026.

La legislación de 2024 tenía como objetivo restringir el acceso de las autoridades chinas a la información personal de los usuarios de TikTok en Estados Unidos. La plataforma reconoció que sus empleados en China podían acceder a los datos de los usuarios estadounidenses. No obstante, aseguró que no se había compartido ninguna información con el gobierno de ese país.