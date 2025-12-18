HOYSuscripcion LR Focus

Gobierno de Bolivia anuncia el fin de los subsidios a los combustibles tras dos décadas y eleva en 20% el salario mínimo

Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia, aseguró que estas medidas se toman con el objetivo de "rescatar a la patria" y permitirán al gobierno "estabilizar la economía".

Rodrigo Paz realiza reformas para mejorar la estabilidad en Bolivia. | Composición LR

Bolivia, a través de una reforma drástica anunciada por el presidente Rodrigo Paz Pereira, eliminó el subsidio a los combustibles vigente durante más de 20 años y, además, elevó significativamente el salario mínimo para todos los trabajadores del país con el objetivo de compensar la inflación resultante. El propio mandatario aseguró que con estos cambios se busca "proteger a las familias bolivianas" y "crecer produciendo".

En defensa de estas medidas, Paz aseguró que Bolivia ya no podía operar "con las normas de las últimas dos décadas" y sostuvo que el precio fijo del combustible —US$0,53 por litro— le costó al Estado más de US$2.000 millones anuales, por lo que "los bolivianos debemos ser honestos con nosotros mismos en materia de hidrocarburos".

De esta forma, se modifican los precios de los combustibles en Bolivia. La Gasolina Especial pasará a costar US$1 por litro; la Premium se ubicará en US$1,58 en la misma unidad de volumen, y el diésel en US$1,40. En el caso del gas para cocina, los precios se mantendrán sin cambios con el objetivo de proteger el presupuesto familiar.

Respecto al salario mínimo, el Gobierno boliviano anunció que desde el 2 de enero de 2026 el monto percibido por los trabajadores subirá de US$395 a US$474, a la par que intensificará las redes de protección social.

Una crisis que Bolivia arrastra desde 2024

El desabastecimiento de gasolina y diésel es un problema que Bolivia arrastra desde antes de la asunción de Rodrigo Paz como presidente. Si bien tras las elecciones presidenciales se informó de una reducción, desde 2024 persisten problemas recurrentes en el suministro de hidrocarburos, lo que ha provocado largas filas de vehículos en las estaciones de servicio, incluso de varios kilómetros.

Además de la eliminación del subsidio, el Gobierno anunció el retiro del diésel de la lista de sustancias controladas con la finalidad de facilitar su transporte y asegurar un abastecimiento continuo para el transporte, la producción, la agroindustria y otros sectores estratégicos del país.

Bolivia refuerza cooperación con la Unión Europea y la ONU contra el narcotráfico

El martes de esta semana, el Gobierno de Bolivia anunció un nuevo plan contra el tráfico de drogas junto a Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al advertir que en el país "se tiene más coca de la que se necesita para usos tradicionales".

Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno, aseguró en declaraciones al diario boliviano El Deber que "el delito de narcotráfico es transnacional y el combate tiene que darse en ese mismo marco. No puedes combatir el problema aislándote del mundo".

Oviedo aprovechó para criticar al anterior Ejecutivo —liderado por el convicto Luis Arce— por la permisividad que, sostuvo, existió en la erradicación de cultivos de coca, basándose en un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés).

