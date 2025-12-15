Al menos 20 personas fallecieron y "decenas permanecen desaparecidas" tras el desborde del río Piraí, en el este de Bolivia, ocurrido durante el fin de semana, según el balance oficial actualizado difundido este lunes. La emergencia afecta principalmente al municipio de El Torno, donde un primer reporte emitido el sábado había confirmado solo tres muertes, cifra que se elevó de manera significativa conforme avanzaron las labores de búsqueda y verificación.

El viceministro de Defensa Civil, Alfredo Troche, confirmó el nuevo saldo en declaraciones a Radio Panamericana y advirtió sobre la magnitud del desastre. Las intensas lluvias registradas en la región provocaron la crecida del caudal y posteriores inundaciones que golpearon a comunidades como El Torno y Colpa Bélgica, ubicadas en las inmediaciones de Santa Cruz.

Miles de damnificados tras intensas lluvias en Bolivia

Más de 2.000 familias resultaron damnificadas por las inundaciones provocadas por las intensas lluvias en el este de Bolivia, informó el viceministro de Defensa Civil. De acuerdo con autoridades municipales, la magnitud del desborde obligó a varios pobladores a refugiarse en los techos de sus viviendas y en copas de árboles, mientras aguardaban la llegada de los equipos de auxilio.

Ante la gravedad de la emergencia, el presidente Rodrigo Paz dispuso durante el fin de semana la instalación de un “gabinete de crisis”, conformado por distintos ministerios y los altos mandos policiales y militares, con el objetivo de coordinar la respuesta del Estado frente al avance de las lluvias y los daños ocasionados en diversas regiones del país.

El mandatario advirtió que las precipitaciones continuarán en los próximos días y alertó que Bolivia atraviesa un “momento muy complejo”. En ese contexto, señaló que en el inicio de la temporada de lluvias se han superado los registros históricos de los últimos 100 años, una situación sin precedentes que, según remarcó, exige una acción sostenida y coordinada desde todos los niveles de gobierno.