Mundo

Sembrío de coca en Bolivia crece un 10% en 2024 y el gobierno de Paz culpa a la “permisividad de la izquierda”

La normativa de Bolivia autoriza hasta 22.000 hectáreas de los cultivos de cocaína con fines tradicionales, como el masticado de hojas.

El cultivo de coca en Bolivia creció un 10% en el año 2024, de acuerdo a la ONU.
El cultivo de coca en Bolivia creció un 10% en el año 2024, de acuerdo a la ONU. | Difusión

El área cultivada con plantas de coca en Bolivia alcanzó las 34.000 hectáreas en 2024, lo que representa un incremento del 10% respecto al año anterior, según informó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).

La normativa boliviana autoriza hasta 22.000 hectáreas de estos cultivos con fines tradicionales, como el masticado de hojas o su uso en infusiones dentro de comunidades indígenas.

"El excedente entre la superficie autorizada y la reportada alcanza las 12 mil hectáreas", comentó Mónica Mendoza, representante de la Unodc en el país, durante una conferencia de prensa. Dicha diferencia estaría vinculado a actividades relacionadas con el narcotráfico.

Gobierno de Arce acusa a la izquierda

El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, afirmó que los datos presentados por la Unodc reflejan la "permisibilidad que hubo (con la coca) en el pasado inmediato", especialmente durante los 20 años de gestión del Movimiento al Socialismo (MAS), partido de línea izquierdista. "Vamos a trabajar arduamente para tratar de reducir los cultivos de coca", señaló el funcionario.

A diferencia de reportes anteriores, este informe de la Unodc también incluyó una estimación sobre la capacidad de producción de cocaína en Bolivia. "Si toda la producción de hoja de coca estuviera destinada a la elaboración ilícita de cocaína, el potencial de producción se estimaría en 394 toneladas métricas", señaló Mendoza.

Las regiones con más cultivos de coca

La región del Trópico de Cochabamba, ubicada en el centro del país y considerada un bastión histórico del movimiento cocalero que lideró el expresidente Evo Morales, fue la zona donde más se incrementó el cultivo de cocaína en el último año. En ese territorio, las plantaciones alcanzaron las 14.200 hectáreas, lo que representa un crecimiento del 18%.

Por otro lado, Los Yungas, una zona tropical situada en el departamento de La Paz, continúa siendo el área con mayor superficie cultivada, con un total de 19.000 hectáreas, aunque su expansión fue más moderada, con un aumento anual del 4%. En contraste, en la región norte de La Paz se reportó una disminución del 12%, con un total de 478 hectáreas estimadas.

El posible regreso de la DEA

En 2008, Evo Morales tomó la decisión de romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos, bajo la acusación de que existía un supuesto complot por parte de ese país contra su gobierno. En ese contexto, también ordenó la expulsión de la agencia antidrogas estadounidense (DEA), que en ese momento llevaba adelante operativos centrados en la erradicación de cultivos ilegales de coca en territorio boliviano.

Más de una década después, el enfoque parece estar cambiando. En una reciente entrevista con AFP, Ernesto Justiniano, el zar antidrogas del nuevo gobierno, adelantó que la DEA podría volver a operar en Bolivia. Su retorno se daría "muy pronto" como parte de una renovada estrategia para combatir el narcotráfico en el país.

