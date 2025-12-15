HOYSuscripcion LR Focus

Yape se consolida en Bolivia y apunta a alcanzar al 50% de la población: la billetera digital de BCP continúa expandiendo sus servicios financieros

El secreto detrás del éxito de la billetera digital del BCP en Bolivia, se debe gracias a su estrategia de enfocarse en las tres ciudades más importantes del país: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Yape se consolida en Bolivia, la billetera digital de BCP apunta a alcanzar al 50% de la población
Yape se consolida en Bolivia, la billetera digital de BCP apunta a alcanzar al 50% de la población | Foto: Chatgpt/ Composición LR

Yape ha logrado posicionarse a un ritmo acelerado e inesperado en el mercado boliviano. En solo dos años, la billetera electrónica del BCP se consolidó como la principal de Bolivia. Actualmente, la plataforma cuenta con más de 3,7 millones de personas registradas, de las cuales 1,7 millones corresponden a negocios que ya cuentan con la herramienta. Este nivel de adaptación marca un punto de inflexión en un mercado históricamente marcado por la informalidad y el limitado acceso a servicios financieros.

Durante el Latam Epayment Summit 2025, Carlos Andrés Lepesqueur, jefe de Yape Bolivia, señaló que la meta es alcanzar, en los próximos tres años, al 50% de la población boliviana como usuaria de la plataforma. Además, destacó que el uso limitado de tarjetas en el país representa una gran oportunidad para impulsar el comercio electrónico.

El 1% que controla casi la mitad de la riqueza del Perú | #ECONOW CON EDUARDO RECOBA

PUEDES VER: Indecopi multa a Win con más de S/474 mil por difundir información engañosa en su publicidad

Yape se consolida en el eje económico de Bolivia

A diferencia del modelo centralizado del Perú, Bolivia presenta una configuración económica distribuida en tres polos clave: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Estas ciudades no solo concentran a la mayoría de la población, sino que también impulsan más de dos tercios del producto bruto interno. En este escenario, Yape ha sabido adaptarse con agilidad, alineando su estrategia al ritmo económico local y consolidando así su presencia en el país.

Gracias a una estrategia centrada en las 3 ciudades principales, Yape logró integrarse con rapidez en las dinámicas comerciales locales, incluso en contextos con alta informalidad, y consolidarse como una alternativa eficiente frente al uso predominante del efectivo. Esta expansión permitió fortalecer su presencia en sectores históricamente excluidos del sistema financiero formal. De cara al 2028, la meta es que un millón de personas usuarias accedan a productos de financiamiento, apuntó Lepesqueur.

